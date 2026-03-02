Goal.com
ライブ
Yusei KikuchiGetty Images
侍ジャパン(野球日本代表)は3月2日(月)、WBC2026の強化試合でオリックス・バファローズと対戦する。

本記事では、オリックス戦の中継予定や視聴方法、先発投手などをまとめて紹介する。

侍ジャパン対オリックスの開催予定・中継情報

WBC2026強化試合「2026 ワールドベースボールクラシック™東京プール presented by ディップ強化試合」のオリックス・バファローズvs侍ジャパンは、2026年3月2日(月)19:00に京セラドーム大阪でプレイボールが予定されている。

試合中継は地上波『TBS系列』で実施。その他のプラットフォームによる生放送やライブ配信は行われない。『TBS系列』の放送は18:45から開始予定で、佐々木主浩氏と内川聖一氏が解説、杉谷拳士氏がリポーター、南波雅俊氏(TBSアナウンサー)が実況を務める。

開始日時対戦カード生中継実況・解説/th>
2026/3/2(月)
19:00-		オリックス・バファローズ
vs
侍ジャパン		TBS系列
18:45-		 解説：佐々木主浩・内川聖一
リポーター：杉谷拳士
実況：南波雅俊(TBSアナウンサー)

侍ジャパンの先発投手は？

オリックス戦では、ロサンゼルス・エンゼルスに所属する菊池雄星が侍ジャパンの先発投手を務める見込み。MLB組は規定によりこれまでの強化試合に出場できなかったが、このオリックス戦から起用解禁となる。

初の侍ジャパン選出となる菊池雄星は、2025年のエンゼルスで33試合に先発。7勝11敗で防御率3.99、WHIPは1.42となっていた。また、9月には日本人投手4人目となるMLB通算1000奪三振を達成している。

なお、先発投手は当日の状況次第で変更となる場合もある。

0