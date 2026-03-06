NetflixでWBCを見る方法は？無料ライブ配信・視聴料金キャンペーンはある？

2026年3月に開催される第6回WBC(ワールド・ベースボール・クラシック)は、世界中の野球ファンが注目する国際大会だ。侍ジャパンの連覇挑戦をはじめ、メジャーリーガーを含む各国スター選手の活躍にも大きな期待が集まっている。
本記事では、NetflixでWBCを見る方法、無料視聴の有無について紹介する。
NetflixでWBCを見る方法は？
Netflix
2026年3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック(WBC)は、日本国内ではNetflixが全47試合を独占ライブ配信する。今大会は地上波やBS/CSなどでの試合中継(録画放送を含む)が予定されておらず、映像で試合を視聴する場合はNetflixへの加入が必須となる。
Netflixでは、スマートフォンやタブレット、パソコン、スマートテレビなどさまざまなデバイスからWBCの試合を視聴可能。ライブ配信だけでなく見逃し配信にも対応しているため、リアルタイムで視聴できない場合でも後から試合を楽しめる。
なお、WBCはNetflixのすべての料金プランで視聴できる。「広告つきスタンダード」「スタンダード」「プレミアム」のいずれかのプランに加入すれば、全47試合のライブ配信とアーカイブ配信を利用できる。
ただしライブ配信の特性上、スタンダードやプレミアムプランを契約している場合でも、WBCのライブ配信中(イニング間や投手交代時など)には広告が表示されることがある。試合終了後の見逃し配信では通常どおり広告なしで視聴できる。
WBCを無料で見る方法は？
2026年のワールド・ベースボール・クラシック(WBC)は、日本国内ではNetflixが全47試合を独占ライブ配信する。しかしNetflixには現在、無料お試し期間が用意されていないため、完全に無料で視聴する公式な方法は存在しない。
そのため、WBCをNetflixで視聴するには基本的に有料プランへの加入が必要となる。ただし、携帯キャリアのキャンペーンやセットプランを利用することで、実質無料または大幅割引でNetflixを利用できるケースもある。
Netflixのお得なプランを使えば実質1カ月無料で視聴できる！
『Netflix』は公式サイト以外にも様々な経路で加入することが可能。プランによって、特典付与やポイントバックなどが行われることがある。
【LYPプレミアム with Netflix】初回実質1カ月無料！Netflixの料金だけでLINEプレミアム機能が使える
中でも注目なのが、『LYPプレミアム with Netflix』だ。同プランは通常時の『Netflix』公式サイト加入と同額(※非キャンペーン時)で提供されており、『Netflix』以外にも単体で月額650円(税込)かかる「LYPプレミアム(LINEのプレミアム会員)」が追加料金なく使用できる。
さらに、『LYPプレミアム with Netflix』は「LYPプレミアム」と「Netflix」の両方の登録が初めてかつ参加条件を満たしていた場合、会員費1か月分相当のPayPayポイントプレゼントするキャンペーンを終了日未定で実施。会員費1カ月分相当のPayPayポイントが登録2カ月後の中旬～下旬に付与されるため、最低3カ月は継続加入する必要があるが、その期間の合計額で比較すると『Netflix』公式サイトのキャンペーンを利用するよりも安く加入できる。
■LYPプレミアム with Netflixの登録方法
- 「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス
- 「プラン詳細を見る」をタップ
- 「お好みのプラン」を選ぶ
- 手順に沿って会員登録完了
※LYPプレミアム with NetflixはLINEアプリ26.1.0以降が対象。登録時はLINEアプリを最新バージョンにアップデートしてください。
※キャンペーン参加時には必ず公式サイトより特典内容と諸条件および注意事項をご確認ください。
■料金プラン・還元率
|比較項目
|広告つきスタンダード
|スタンダード
|プレミアム
|月額料金(税込)
|890円
|1,590円
|2,290円
|画質
|高画質
フルHD
|高画質
フルHD
|超高画質
UHD 4K
+HDR
|同時視聴可能な台数
|2台
|2台
|4台
|ダウンロード可能な台数
|2台
|2台
|6台
|視聴可能作品数
|一部制限あり
|無制限
|無制限
|広告
|視聴中に広告あり
|広告なし
|広告なし
|LYPプレミアム特典
|すべての特典が利用可能
|【参考：単体月額(税込)】
Netflix単体(非キャンペーン時)：広告つきスタンダード: 890円／スタンダード：1,590円／プレミアム2,290円
LYPプレミアム単体：650円
※広告つきスタンダードを利用する場合は、生年月日の登録が必要。
※フルHD(1080p)やUHD 4K、HDR画質での視聴可否はインターネット回線やデバイスの性能にも依存。
※一緒にお住まいの方とだけ、アカウント共有が可能。
【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！
©NTT DOCOMO
ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。
さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。
■爆アゲセレクション経由の加入手順
- 「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
- 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
- ドコモの手続きサイトで申し込む
- Netflixで利用登録
※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更
※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり
※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり
※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。
■料金プラン・還元率
|[Netflixプラン]
広告つきスタンダード(月額890円)
|[Netflixプラン]
スタンダード(月額1,590円)
|[Netflixプラン]
プレミアム(月額2,290円)
|[ドコモ回線プラン]
ドコモ MAX
ドコモ ポイ活 MAX
|15％還元(122pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|20％還元(290pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|20％還元(417pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|[ドコモ回線プラン]
ドコモ ポイ活 20
ahamo
eximo
ギガホ
|ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|[ドコモ回線プラン]
irumo
ギガライト
その他回線
|-
|ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)
ドコモ光契約なし：-
|ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)
ドコモ光契約なし：-
|Netflix各プランの特徴
|画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス15作品
視聴可能作品数：一部制限あり
広告：あり
|画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし
|画質：超画質(4K)
同時視聴可能台数：4台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし
※Netflix各プラン料金はすべて税込。(非キャンペーン時)
※還元されるポイントは期間・用途限定。
※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。
※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。
