【WBC2026】侍ジャパンの試合をテレビで見る方法は？

2026年3月に開催される第6回WBC(ワールド・ベースボール・クラシック)。連覇を狙う侍ジャパンに注意が集まっている。

本記事では、侍ジャパンの試合をテレビで視聴する方法について紹介する。

侍ジャパンの試合はどこで放送・配信する？

Netflix

2026年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)。大谷翔平をはじめとするメジャーリーガーの参戦が期待される侍ジャパンの試合を、どこで視聴できるのか気になっているファンも多いはずだ。

結論から言えば、侍ジャパンの試合を含むWBC2026の全47試合は、動画配信サービス>Netflixが日本国内で独占ライブ配信する。地上波テレビやBS・CS放送での試合中継は予定されておらず、映像で観戦するにはNetflixの利用が前提となる。

前回大会(2023年)ではテレビ朝日やTBSなどの地上波で侍ジャパンの試合が中継され、Amazonプライム・ビデオでも配信された。しかし今大会は放送体制が大きく変更され、日本国内の配信権をNetflixが独占取得。DAZNやABEMAなど他のスポーツ配信サービスでも視聴することはできない。

なお、テレビ局では試合の生中継は行われないものの、ニュース番組やスポーツ情報番組でハイライト映像が放送される可能性はある。また、映像ではなく音声で試合を追いたい場合は、ニッポン放送が侍ジャパン戦を中心にラジオ実況を実施する予定となっている。

つまり、侍ジャパンの試合を「映像」でフル観戦したい場合はNetflixが唯一の視聴手段となる。

侍ジャパン戦の放送・配信一覧

視聴方法 対応状況 Netflix 侍ジャパン戦を含む全47試合を独占ライブ配信＋見逃し配信 地上波テレビ 放送なし BS/CS放送 放送なし 他動画配信サービス(DAZN・ABEMAなど) 配信なし ラジオ ニッポン放送が侍ジャパン戦を実況生中継予定

侍ジャパンの試合をテレビで視聴する方法は？

2026年ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)は、日本国内ではNetflixが全47試合を独占ライブ配信する。地上波テレビやBS/CS放送での試合中継は予定されておらず、侍ジャパンの試合を映像で観戦する場合もNetflixを利用する形となる。

ただし、テレビ放送がなくても大画面で観戦することは可能だ。Netflixはスマートテレビやストリーミングデバイス、ゲーム機など幅広い機器に対応しており、インターネット経由でテレビ画面に映して視聴できる。

ここでは、侍ジャパンの試合をテレビで視聴する主な方法を紹介する。

1. スマートテレビで視聴する

もっとも簡単な方法は、Netflixアプリが内蔵されたスマートテレビを利用する方法だ。ソニー(BRAVIA)、パナソニック(VIERA)、LG、シャープ(AQUOS)などの多くの最新テレビにはNetflixアプリが標準搭載されている。

テレビのアプリ一覧からNetflixを起動し、アカウントにログインするだけで侍ジャパンの試合をそのまま視聴できる。

2. ストリーミングデバイスを使う

スマートテレビではない場合でも、「Amazon Fire TV Stick」や「Google Chromecast」、「Apple TV」などのストリーミングデバイスをテレビのHDMI端子に接続することでNetflixを視聴できる。

これらの機器を使えば、テレビをインターネット対応デバイスとして利用できるため、Netflixのライブ配信をテレビ画面で楽しむことが可能だ。

3. ゲーム機で視聴する

PlayStation5やPlayStation4、Xbox Series X|Sなどのゲーム機もNetflixアプリに対応している。ゲーム機をテレビに接続し、ストアからNetflixアプリをダウンロードしてログインすれば視聴できる。

すでにゲーム機を持っている場合は、追加機器を購入せずにテレビで侍ジャパンの試合を楽しめる方法の一つだ。

4. HDMIケーブルでテレビに映す

パソコンやスマートフォンをHDMIケーブルでテレビと接続し、画面をミラーリングして視聴する方法もある。ノートPCでNetflixを再生し、その映像をテレビに出力すれば大画面で試合観戦が可能となる。

スマートフォンの場合は、HDMI変換アダプタを使用することでテレビへ映像を出力できる。

テレビで侍ジャパン戦を視聴する方法一覧

視聴方法 概要 スマートテレビ テレビ内蔵のNetflixアプリを起動して視聴 ストリーミングデバイス Fire TV StickやChromecastなどをHDMI接続 ゲーム機 PS5・PS4・XboxのNetflixアプリで視聴 HDMI接続 PCやスマホをテレビに接続して画面出力

WBC2026の試合日程・対戦カードを紹介

2026年ワールドベースボールクラシックは3月6日(金)に開幕。1次ラウンドは同月11日まで実施され、サンフアン、ヒューストン、東京、マイアミの4都市で熱戦が繰り広げられる。各プール上位チームが決勝ラウンドへ進出し、最終局面はアメリカで開催される。

決勝トーナメントは3月13日(金)・14日(土)に準々決勝、15日(日)・16日(月)に準決勝、17日(火)に決勝を予定。世界一をかけた戦いは終盤に向けて一気に加速する。

日本は東京開催のプールCに入り、韓国、オーストラリア、チェコ、チャイニーズ・タイペイと同居。1次ラウンドはすべて東京ドームで行われる。

1次ラウンド 東京プール(プールC) 試合スケジュール

日程 開始時間 対戦カード 会場 3月5日(木) 12:00 オーストラリア vs チャイニーズ・タイペイ 東京ドーム 3月5日(木) 19:00 韓国 vs チェコ 東京ドーム 3月6日(金) 12:00 オーストラリア vs チェコ 東京ドーム 3月6日(金) 19:00 日本 vs チャイニーズ・タイペイ 東京ドーム 3月7日(土) 12:00 チェコ vs チャイニーズ・タイペイ 東京ドーム 3月7日(土) 19:00 日本 vs 韓国 東京ドーム 3月8日(日) 12:00 チャイニーズ・タイペイ vs 韓国 東京ドーム 3月8日(日) 19:00 日本 vs オーストラリア 東京ドーム 3月9日(月) 19:00 オーストラリア vs 韓国 東京ドーム 3月10日(火) 19:00 日本 vs チェコ 東京ドーム

各プール組み分け一覧

プール 開催地 出場国 プールA サンフアン(プエルトリコ) プエルトリコ、キューバ、カナダ、パナマ、コロンビア プールB ヒューストン(アメリカ) アメリカ、メキシコ、イタリア、イギリス、ブラジル プールC 東京(日本) 日本、韓国、オーストラリア、チェコ、チャイニーズ・タイペイ プールD マイアミ(アメリカ) ベネズエラ、ドミニカ共和国、オランダ、イスラエル、ニカラグア

Netflixのお得な視聴方法

LYPプレミアム with Netflixの加入手順｜初めて加入する方は1カ月実質無料！

LINEヤフー株式会社

LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのままで、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。

現在、Netflix本体で「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」が実施されており、一見すると通常のNetflix単体契約の方が安く見える。ただし、LYPとの抱き合わせプランでは、LINE特典やYahoo!ショッピングのポイント優遇、PayPayポイント付与などを含めた実質価値で考えると、トータルではお得になる設計だ。動画視聴に加えて日常的にLINEやYahoo!サービスを利用するユーザーほど、メリットは大きくなる。

初めて登録する方は1カ月分の月額相当のPayPayポイントを付与しているため、実質1カ月無料でスタート可能。まずは以下の加入手順から登録してみよう。

【LYPプレミアム with Netflix 加入手順】

※「LYPプレミアム with Netflix」は、iOS版LINEバージョン26.1.0以上、Android版LINEバージョン26.1.1以上で利用可能。App StoreまたはGoogle PlayからLINEを最新バージョンにアップデートが必要。

LYPプレミアム with Netflixのプラン概要・特典内容

『LYPプレミアム with Netflix』は、動画配信サービスのNetflixとLYPプレミアムを組み合わせたセットプラン。Netflixの各料金プランと同額で契約でき、追加料金なしでLYPプレミアムの機能も利用できる点が大きな特徴となる。

LYPプレミアムでは、LINEの利便性を高めるさまざまな機能が提供されている。送信取消時に相手へ通知が届かない設定、対象スタンプの使い放題、写真・動画のバックアップ、アルバムへの動画保存、サブプロフィールの設定、アプリアイコンのカスタマイズなどが主な内容だ。日常的にLINEを利用するユーザーにとっては、動画視聴以外のメリットも得られる構成となっている。

LYPプレミアム with Netflixの料金・サービス比較

比較項目 広告つきスタンダード スタンダード プレミアム 月額料金(税込) 890円 1,590円 2,290円 画質 フルHD フルHD UHD 4K + HDR 同時視聴台数 2台 2台 4台 ダウンロード台数 2台 2台 6台 視聴可能作品 一部制限あり 無制限 無制限 広告表示 あり なし なし LYPプレミアム特典 全特典利用可能 参考：単体月額(税込)

Netflix単体：広告つきスタンダード890円／スタンダード1,590円／プレミアム2,290円

LYPプレミアム単体：650円

※広告つきスタンダードは生年月日の登録が必要。

※高画質視聴は回線環境や利用端末の性能に左右される。

※アカウント共有は同居家族のみ対象。

【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！

©NTT DOCOMO

ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。

さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。

■爆アゲセレクション経由の加入手順

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 ドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更

※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり

※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり

※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。

■料金プラン・還元率

[Netflixプラン]

広告つきスタンダード(月額890円) [Netflixプラン]

スタンダード(月額1,590円) [Netflixプラン]

プレミアム(月額2,290円) [ドコモ回線プラン]

ドコモ MAX

ドコモ ポイ活 MAX 15％還元(122pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(290pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(417pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] [ドコモ回線プラン]

ドコモ ポイ活 20

ahamo

eximo

ギガホ ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] [ドコモ回線プラン]

irumo

ギガライト

その他回線 - ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)

ドコモ光契約なし：- ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)

ドコモ光契約なし：- Netflix各プランの特徴 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス15作品

視聴可能作品数：一部制限あり

広告：あり 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし 画質：超画質(4K)

同時視聴可能台数：4台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし

※Netflix各プラン料金はすべて税込。

※還元されるポイントは期間・用途限定。

※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。

※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。

