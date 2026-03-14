Netflix(ネットフリックス)に学生料金はある？学割の有無と学生におすすめの料金プランまとめ

Netflix(ネットフリックス)は、映画や海外ドラマ、アニメ、オリジナル作品などを見放題で楽しめる世界最大級の動画配信サービスだ。

本記事では、Netflix(ネットフリックスの学割の有無について紹介する。

Netflix(ネットフリックス)に学生料金はある？学割の有無と開催中のキャンペーン

2026年3月時点でNetflixに学生専用の料金プランや学割制度は用意されていない。大学生や専門学生などであっても、社会人と同じ通常の料金プランが適用される。

そのため、学生だから特別に安く利用できる仕組みはなく、「広告つきスタンダード」「スタンダード」「プレミアム」といった通常プランから選択する形となる。ただし、最も安い広告つきプランを選べば、比較的低価格でNetflixを利用することは可能だ。

一方、期間限定のキャンペーンとして「WBC応援キャンペーン」が実施されており、新規登録者などを対象に初月料金が最大50%オフになる特典が提供されている。2026年3月18日までの期間限定で、対象プランの月額料金が割引価格で利用できる。

プラン 通常料金 キャンペーン料金(初月) 広告つきスタンダード 890円 498円 スタンダード 1,590円 795円 プレミアム 2,290円 1,145円

※本キャンペーンは2026年3月18日までの期間限定で、割引が適用されるのは初月のみとなる。

学生におすすめのNetflix(ネットフリックス)料金プランは？

Netflixには学生専用の学割プランが用意されていないため、学生がプランを選ぶ際は「月額料金の安さ」や「利用環境」を基準に選ぶことがポイントとなる。特にコストを抑えたい場合は、最も安い料金プランを選ぶことで学生でも無理なく利用できる。

現在のNetflixの料金プランの中で、学生に最もおすすめなのが「広告つきスタンダード」。月額890円(税込)で利用できる最安プランで、フルHD画質に対応しており、スマートフォンやPC、テレビなどさまざまな端末で視聴できる。広告は1時間あたり数回程度表示されるものの、YouTubeなどと比較すると頻度はそれほど多くないとされている。

さらに、2026年3月18日まで実施されている「WBC応援キャンペーン」期間中に新規登録した場合、広告つきスタンダードは初月498円(税込)で利用可能。通常料金よりも安く始められるため、Netflixを試してみたい学生にとっては利用しやすいタイミングとなっている。

また、同居している家族がすでにNetflixを契約している場合は、アカウント共有を利用する方法もある。Netflixでは1つのアカウント内に最大5つまでプロフィールを作成できるため、追加料金なしで家族それぞれが個別の視聴履歴やマイリストを利用できる。ただし、別居している家族や友人との共有は利用規約で制限されているため注意が必要だ。

なお、クレジットカードを持っていない学生でもNetflixは利用可能。アプリから作成できるVisaプリペイドのバンドルカードや、コンビニなどで購入できるNetflixプリペイドカードを利用すれば、クレジットカードなしでも料金を支払うことができる。

また、利用しているスマートフォンのキャリアによっては、Netflixの料金が割引されるキャンペーンが用意されている場合もある。対象プランの契約や専用サービス経由で申し込むことで、一定期間の月額料金が実質無料になったり、ポイント還元を受けられるケースもある。

こうしたキャリア連携の特典を利用すれば、通常よりもお得にNetflixを利用できる可能性がある。学生であってもスマートフォン契約の内容によっては料金負担を抑えられるため、現在利用している携帯プランに対象キャンペーンが含まれていないか確認しておくとよい。

節約方法 内容 広告つきスタンダード 月額890円で利用できる最安プラン。フルHD対応でコスパが高い 期間限定キャンペーン 特定期間の登録で初月料金が割引になる場合がある 家族アカウント共有 同居家族が契約している場合は追加料金なしでプロフィール利用可能 キャリア特典 スマホ契約によっては料金割引やポイント還元が受けられる プリペイドカード クレジットカードなしでもコンビニなどで購入して支払い可能

Netflix（ネットフリックス）のおすすめ視聴方法

【LYPプレミアム with Netflix】初回実質1カ月無料！Netflixの料金だけでLINEプレミアム機能が使える

LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのまま(※非キャンペーン時)で、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。

「Netflix」に加入するのであれば、実質追加料金なしで「LYPプレミアム」も利用できるようになる『LYPプレミアム with Netflix』経由がおすすめだ。

また、LYPプレミアムとNetflixのどちらも初めて登録する方を対象に、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンも終了日未定で実施されている。付与されるPayPayポイントは、初めて登録したプランと同額のポイント。登録の2カ月後の中旬～下旬に、会員費1か月分相当のPayPayポイントを付与される。

■LYPプレミアム with Netflixの登録方法

「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス 「プラン詳細を見る」をタップ 「お好みのプラン」を選ぶ 手順に沿って会員登録完了

『LYPプレミアム with Netflix』各プランの月額料金および特徴

比較項目 広告つきスタンダード スタンダード プレミアム 月額料金(税込) 890円 1,590円 2,290円 画質 高画質

フルHD 高画質

フルHD 超高画質

UHD 4K

+HDR 同時視聴可能な台数 2台 2台 4台 ダウンロード可能な台数 2台 2台 6台 視聴可能作品数 一部制限あり 無制限 無制限 広告 視聴中に広告あり 広告なし 広告なし LYPプレミアム特典 すべての特典が利用可能 【参考：単体月額(税込)】

Netflix単体(非キャンペーン時)：広告つきスタンダード: 890円／スタンダード：1,590円／プレミアム2,290円

LYPプレミアム単体：650円

※広告つきスタンダードを利用する場合は、生年月日の登録が必要。

※フルHD(1080p)やUHD 4K、HDR画質での視聴可否はインターネット回線やデバイスの性能にも依存。

※一緒にお住まいの方とだけ、アカウント共有が可能。



【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！

©NTT DOCOMO

ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。

さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。

■爆アゲセレクション経由の加入手順

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 ドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更

※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり

※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり

※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。

■料金プラン・還元率

[Netflixプラン]

広告つきスタンダード(月額890円) [Netflixプラン]

スタンダード(月額1,590円) [Netflixプラン]

プレミアム(月額2,290円) [ドコモ回線プラン]

ドコモ MAX

ドコモ ポイ活 MAX 15％還元(122pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(290pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(417pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] [ドコモ回線プラン]

ドコモ ポイ活 20

ahamo

eximo

ギガホ ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] [ドコモ回線プラン]

irumo

ギガライト

その他回線 - ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)

ドコモ光契約なし：- ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)

ドコモ光契約なし：- Netflix各プランの特徴 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス15作品

視聴可能作品数：一部制限あり

広告：あり 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし 画質：超画質(4K)

同時視聴可能台数：4台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし

※Netflix各プラン料金はすべて税込。(非キャンペーン時)

※還元されるポイントは期間・用途限定。

※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。

※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。

WBC 2026｜関連情報

【大会日程・結果】

【侍ジャパン】

【Netflix視聴】

【各国代表メンバー/ロースター】