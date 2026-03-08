Netflixの一時停止・再開はできる？解約・退会との違いと手順をわかりやすく紹介

サブスク型サービスでは、利用頻度に応じて契約を調整したいと考えるユーザーも少なくない。

本記事では、Netflixのメンバーシップの一時停止機能について紹介する。

Netflixの一時停止・再開はできる？退会との違いは？

Netflixでは、メンバーシップの「一時停止」と「再開」が可能となっており、一定期間だけ利用を休止することができる。一時停止を選択すると、次回の請求日から料金の支払いと視聴が停止され、最大3ヶ月まで休止できる仕組みだ。期間が終了すると自動的にメンバーシップが再開され、再び通常通り利用できる。

一方で、Netflixには「解約（キャンセル）」や「退会（アカウント削除）」という別の手続きもある。解約の場合は月額課金が止まり、次回請求は発生しないが、視聴履歴やマイリストなどのデータは一定期間保存されるため、再登録すれば以前の状態に近い形で利用を再開できる。これに対して退会は、アカウント自体を削除する手続きであり、登録情報や視聴履歴などのデータが完全に消去される。

このようにNetflixの「一時停止」「解約」「退会」はそれぞれ仕組みが異なる。一時停止は短期間だけ利用を休みたい場合、解約は長期間利用する予定がない場合、退会はアカウント情報を完全に削除したい場合に選択される手続きとなる。

Netflixの「一時停止」「解約」「退会」の違い

項目 一時停止 解約(キャンセル) 退会(アカウント削除) 支払いの再開 指定期間後に自動再開 再登録しない限り再開しない 新規登録が必要 データ保持 視聴履歴やマイリストを保持 一定期間データ保持(最大約24ヶ月) 個人情報を完全削除 ログイン 可能 一定期間は可能 不可 主な用途 短期間だけ利用を休止 長期間利用しない場合 アカウント情報を削除したい場合

Netflixの一時停止、解約、退会のやり方は？手順を紹介

動画配信サービス「Netflix」では、利用状況に応じてメンバーシップの状態を変更することができる。短期間だけ利用を休止したい場合は「一時停止」、当面利用予定がない場合は「解約（キャンセル）」、アカウント情報を完全に削除したい場合は「退会（アカウント削除）」という手続きを選択する形となる。

それぞれの手続きはアカウントページから行えるが、支払い方法や登録経路によって操作方法が異なる場合もある。また、アプリをスマートフォンから削除しただけでは解約にはならず、契約は継続したまま料金が発生する点にも注意が必要だ。

ここでは、Netflixの「一時停止」「解約」「退会」の具体的な手順を整理する。

Netflixのメンバーシップを一時停止する手順

Netflixでは、解約する代わりにメンバーシップを一時的に停止することができる。次回請求日から最大3ヶ月間、料金の支払いと視聴を停止できる仕組みだ。

ウェブブラウザでNetflixにログイン [アカウント]ページを開く [メンバーシップのキャンセル]または[メンバーシップの管理]を選択 [1ヵ月間一時停止する]を選択して確定

一時停止は次の請求日から適用される。なお、ベーシックプランやプリペイドカード決済、一部のパートナー経由の支払いでは利用できない場合がある。

一時停止期間を延長・再開する方法

一時停止は1ヶ月単位で設定され、最大3ヶ月まで延長できる。停止期間終了の約1週間前になると、アカウントページ上部に表示されるバナーから延長手続きが可能となる。

延長する場合：アカウントページの[一時停止を延長する]を選択

すぐ再開する場合：[一時停止を今すぐ解除]を選択

停止期間が終了すると、自動的にメンバーシップが再開され、料金の請求も再開される。

Netflixを解約（キャンセル）する手順

Netflixの解約手続きは、登録時の支払い方法によって操作する場所が異なる。

■公式サイト・ブラウザから解約する場合

[メンバーシップの管理]ページにアクセスしてログイン [キャンセル]または[メンバーシップのキャンセル]をクリック [キャンセル手続きの完了]を選択して確定

■iPhone・iPad（Apple ID決済）の場合

[設定]アプリを開く [自分の名前]→[サブスクリプション]を選択 [Netflix]を選択 [サブスクリプションをキャンセルする]をタップ

■Android（Google Play決済）の場合

Google Playストアを開く 右上のアイコン→[お支払いと定期購入] [定期購入]からNetflixを選択 [定期購入を解約]を選択

■携帯キャリア・パートナー経由の場合

ドコモ、au、ソフトバンクなどの携帯キャリア経由で契約している場合は、各社のマイページ（My docomo、My SoftBank、My auなど）からオプション解除手続きを行う。

Netflixを退会（アカウント削除）する方法

Netflixでは、解約と退会は別の扱いとなる。解約しただけではアカウントは残り、一定期間は再開できる状態が維持される。

解約後、約10ヶ月（場合によっては最大24ヶ月）利用がなければアカウントは自動削除される

すぐ削除したい場合は、登録メールアドレスから「privacy@netflix.com」へ削除依頼を送信する

手続き前に知っておきたい注意点

アプリ削除やログアウトだけでは解約にならない

月途中で解約や一時停止をしても日割り返金はない

手続き後も現在の請求期間が終了するまでは視聴できる

WBC2026はNetflixで独占配信！

今大会のWBC本大会(1次ラウンドから決勝まで)については、Netflixが日本国内の配信権を独占しており、テレビでの生中継は予定されていない。侍ジャパン戦を含む全試合は、インターネット配信を通じて視聴する形となる。

Netflixのお得な視聴方法

LYPプレミアム with Netflixの加入手順｜初めて加入する方は1カ月実質無料！

LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのままで、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。

現在、Netflix本体で「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」が実施されており、一見すると通常のNetflix単体契約の方が安く見える。ただし、LYPとの抱き合わせプランでは、LINE特典やYahoo!ショッピングのポイント優遇、PayPayポイント付与などを含めた実質価値で考えると、トータルではお得になる設計だ。動画視聴に加えて日常的にLINEやYahoo!サービスを利用するユーザーほど、メリットは大きくなる。

初めて登録する方は1カ月分の月額相当のPayPayポイントを付与しているため、実質1カ月無料でスタート可能。まずは以下の加入手順から登録してみよう。

【LYPプレミアム with Netflix 加入手順】

※「LYPプレミアム with Netflix」は、iOS版LINEバージョン26.1.0以上、Android版LINEバージョン26.1.1以上で利用可能。App StoreまたはGoogle PlayからLINEを最新バージョンにアップデートが必要。

LYPプレミアム with Netflixのプラン概要・特典内容

『LYPプレミアム with Netflix』は、動画配信サービスのNetflixとLYPプレミアムを組み合わせたセットプラン。Netflixの各料金プランと同額で契約でき、追加料金なしでLYPプレミアムの機能も利用できる点が大きな特徴となる。

LYPプレミアムでは、LINEの利便性を高めるさまざまな機能が提供されている。送信取消時に相手へ通知が届かない設定、対象スタンプの使い放題、写真・動画のバックアップ、アルバムへの動画保存、サブプロフィールの設定、アプリアイコンのカスタマイズなどが主な内容だ。日常的にLINEを利用するユーザーにとっては、動画視聴以外のメリットも得られる構成となっている。

LYPプレミアム with Netflixの料金・サービス比較

比較項目 広告つきスタンダード スタンダード プレミアム 月額料金(税込) 890円 1,590円 2,290円 画質 フルHD フルHD UHD 4K + HDR 同時視聴台数 2台 2台 4台 ダウンロード台数 2台 2台 6台 視聴可能作品 一部制限あり 無制限 無制限 広告表示 あり なし なし LYPプレミアム特典 全特典利用可能 参考：単体月額(税込)

Netflix単体：広告つきスタンダード890円／スタンダード1,590円／プレミアム2,290円

LYPプレミアム単体：650円

※広告つきスタンダードは生年月日の登録が必要。

※高画質視聴は回線環境や利用端末の性能に左右される。

※アカウント共有は同居家族のみ対象。

【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！

ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。

さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。

■爆アゲセレクション経由の加入手順

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 ドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更

※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり

※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり

※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。

■料金プラン・還元率

[Netflixプラン]

広告つきスタンダード(月額890円) [Netflixプラン]

スタンダード(月額1,590円) [Netflixプラン]

プレミアム(月額2,290円) [ドコモ回線プラン]

ドコモ MAX

ドコモ ポイ活 MAX 15％還元(122pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(290pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(417pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] [ドコモ回線プラン]

ドコモ ポイ活 20

ahamo

eximo

ギガホ ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] [ドコモ回線プラン]

irumo

ギガライト

その他回線 - ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)

ドコモ光契約なし：- ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)

ドコモ光契約なし：- Netflix各プランの特徴 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス15作品

視聴可能作品数：一部制限あり

広告：あり 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし 画質：超画質(4K)

同時視聴可能台数：4台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし

※Netflix各プラン料金はすべて税込。

※還元されるポイントは期間・用途限定。

※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。

※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。

