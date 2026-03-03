第6回ワールド・ベースボール・クラシック(WBC2026)が、2026年3月に開催される。
ここではWBC2026の1次ラウンドプールDの出場国、試合日程、大会の視聴方法を紹介する。
WBC2026｜プールDの出場国・対戦カード・試合開始時間
WBC2026は、2026年3月6日(金)に1次ラウンドが開幕する。11日までサンフアン、ヒューストン、東京、マイアミで各プールの試合を実施。各プール上位2チームが準々決勝に進出する。13日(金)・14日(土)には準々決勝ラウンド、15日(日)・16日(月)に準決勝、17日(火)にローンデポ・パーク(アメリカ合衆国フロリダ州マイアミ)で決勝を開催予定だ。
1次ラウンドプールDにはドミニカ共和国、イスラエル、オランダ、ニカラグア、ベネズエラが出場。試合会場は全てローンデポ・パークとなっている。
日程・対戦カード
|日時（日本時間）
|対戦カード
|配信
|3月7日(土) 2:00
|ベネズエラ vs オランダ
|Netflix
Netflix
|3月7日(土) 9:00
|ドミニカ共和国 vs ニカラグア
|Netflix
Netflix
|3月8日(日) 2:00
|オランダ vs ニカラグア
|Netflix
Netflix
|3月8日(日) 9:00
|ベネズエラ vs イスラエル
|Netflix
Netflix
|3月9日(月) 1:00
|ドミニカ共和国 vs オランダ
|Netflix
Netflix
|3月9日(月) 8:00
|イスラエル vs ニカラグア
|Netflix
Netflix
|3月10日(火) 1:00
|イスラエル vs ドミニカ共和国
|Netflix
Netflix
|3月10日(火) 8:00
|ニカラグア vs ベネズエラ
|Netflix
Netflix
|3月11日(水) 8:00
|オランダ vs イスラエル
|Netflix
Netflix
|3月12日(木) 9:00
|ベネズエラ vs ドミニカ共和国
|Netflix
Netflix
WBC2026｜プールDの見どころ・注目選手・チーム紹介
Getty Images
ドミニカ共和国
出場国の中でも群を抜く極上のタレント軍団である。フアン・ソト、ブラディミール・ゲレーロ・ジュニア、フェルナンド・タティス・ジュニアら、MLBを代表するスーパースターが並ぶ強力打線は最大の脅威。さらにサンディ・アルカンタラら絶対的エースも顔を揃えており、投打において全く隙がない。前回大会の雪辱を果たすべく、文句なしの優勝候補筆頭としてマイアミの地で他を圧倒する力を見せつけるだろう。
ベネズエラ
ドミニカ共和国に勝るとも劣らない、超一流のスター選手を各ポジションに揃える南米の強豪である。レンジャー・スアレスをはじめとする実績十分の投手陣と、ロナルド・アクーニャ・ジュニアを筆頭とする破壊力抜群の打線が噛み合ったときの爆発力は計り知れない。攻守にわたって非常にバランスが良く、マイアミの熱狂的なラテンファンの声援を味方につければ、激戦のグループDを首位突破する力は十二分に備わっている。
オランダ
過去のWBCで何度もベスト4に進出している欧州最強の「オレンジ軍団」だ。ザンダー・ボガーツら内野の要を中心に、身体能力の高さとメジャーリーグで培った確かな技術を併せ持つ選手が揃う。国際大会という短期決戦を勝ち抜くための圧倒的な勝負勘と豊富な経験値は、他国にはない大きなアドバンテージである。派手さこそ少ないものの、堅実かつ力強い野球で、今大会も必ず上位争いに食い込んでくる粘り強さを持っている。
イスラエル
現役メジャーリーガーや有望な若手が多く集結するチームである。ジョク・ピーダーソンら実績ある選手が牽引し、ルーツを同じくする選手が集うためチームの結束力が非常に高い。過去の大会でも強豪国を次々と撃破してきた実績があり、データに基づいた緻密な野球と短期決戦での戦い方を知り尽くした厄介な存在である。スター軍団がひしめく激戦のプールDにおいても、決して侮れない不気味な存在感を放つ。
ニカラグア
中米の熱き情熱を胸に、世界の頂点を目指すチャレンジャーである。ホナタン・ロアイシガのようなMLB経験のある強力な投手を中心に、国を背負って戦う誇りと、泥臭く格上相手に真っ向勝負を挑む姿勢は見る者の心を打つ。一球一球に対する執念と積極的なスイングで波乱を起こす準備は整っている。「死の組」において決して有利な立場ではないが、熱気あふれるマイアミのスタジアムで大番狂わせの旋風を巻き起こす決意だ。
WBC2026はNetflixが全試合を独占配信ライブ配信！
WBC2026は日本国内において、Netflixで独占配信される。NetflixではWBC2026の全試合をライブ配信する。
なお現時点でNetflix以外での放送・配信は予定されておらず、日本戦も含め地上波テレビ放送の予定もない。したがってリアルタイムでWBC2026の試合を視聴するためにはNetflixへの加入が必要となっている。
WBC2026のお得な視聴方法
【LYPプレミアム with Netflix】初回登録で実質初月無料！
『LYPプレミアム with Netflix』は、月額890円(税込)・1,590円(税込)・2,290円(税込)で提供。価格によって、「Netflix」で受けられるサービスが異なるが、単体で月額650円(税込)かかる「LYPプレミアム」のサービスは同一の内容が使用できる。
また、「Netflix」単体でも『LYPプレミアム with Netflix』でも同ランクのプランの月額料金は変わらない。「Netflix」に加入するのであれば、実質追加料金なしで「LYPプレミアム」も利用できるようになる『LYPプレミアム with Netflix』経由がおすすめだ。
また、LYPプレミアムとNetflixのどちらも初めて登録する方を対象に、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンも終了日未定で実施されている。付与されるPayPayポイントは、初めて登録したプランと同額のポイント。登録の2カ月後の中旬～下旬に、会員費1か月分相当のPayPayポイントを付与される。
■LYPプレミアム with Netflixの登録方法
- 「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス
- 「プラン詳細を見る」をタップ
- 「お好みのプラン」を選ぶ
- 手順に沿って会員登録完了
【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！
©NTT DOCOMO
ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。
さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。
「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。
■爆アゲセレクション経由の加入手順
- 「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
- 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
- ドコモの手続きサイトで申し込む
- Netflixで利用登録
※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更
※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり
※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり
※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。
■料金プラン・還元率
|[Netflixプラン]
広告つきスタンダード(月額890円)
|[Netflixプラン]
スタンダード(月額1,590円)
|[Netflixプラン]
プレミアム(月額2,290円)
|[ドコモ回線プラン]
ドコモ MAX
ドコモ ポイ活 MAX
|15％還元(122pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|20％還元(290pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|20％還元(417pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|[ドコモ回線プラン]
ドコモ ポイ活 20
ahamo
eximo
ギガホ
|ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|[ドコモ回線プラン]
irumo
ギガライト
その他回線
|-
|ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)
ドコモ光契約なし：-
|ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)
ドコモ光契約なし：-
|Netflix各プランの特徴
|画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス15作品
視聴可能作品数：一部制限あり
広告：あり
|画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし
|画質：超画質(4K)
同時視聴可能台数：4台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし
※Netflix各プラン料金はすべて税込。
※還元されるポイントは期間・用途限定。
※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。
※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。
