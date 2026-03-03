第6回ワールド・ベースボール・クラシック(WBC2026)が、2026年3月に開催される。

ここでは侍ジャパンが出場するWBC2026の1次ラウンドプールCの出場国、試合日程、大会の視聴方法を紹介する。

WBC2026｜プールCの出場国・対戦カード・試合開始時間

WBC2026は、2026年3月6日(金)に1次ラウンドが開幕する。11日までサンフアン、ヒューストン、東京、マイアミで各プールの試合を実施。各プール上位2チームが準々決勝に進出する。13日(金)・14日(土)には準々決勝ラウンド、15日(日)・16日(月)に準決勝、17日(火)にローンデポ・パーク(アメリカ合衆国フロリダ州マイアミ)で決勝を開催予定だ。

1次ラウンドプールCには日本代表・侍ジャパンのほか、オーストラリア、チャイニーズ・タイペイ、試合会場は全て東京ドーム(東京都文京区)となっている。

日程・対戦カード

WBC2026｜プールCの見どころ・注目選手・チーム紹介

日本

大会連覇を至上命題として掲げる「侍ジャパン」。指名打者での出場となる大谷翔平を筆頭に、山本由伸、菅野智之、菊池雄星ら経験豊富なメジャーリーガーが顔を揃える投手陣は極めて強力だ。打線も村上宗隆や岡本和真など長打力抜群の陣容である。個々の能力の高さに加え、緻密なデータ分析と献身的なチームプレーは他国の追随を許さない。東京ドームの大声援を最大の推進力に変え、1次ラウンドの全勝突破が求められている。

韓国

屈辱的な早期敗退に終わった前回大会の雪辱に燃えに燃えている。イ・ジョンフをはじめとするメジャー経験者や、国内リーグの若き才能がチームを力強く牽引し、世代交代と底上げに成功した。持ち前の気迫あふれるプレースタイルと勝負所での高い集中力は国際大会で常に脅威となる。特に、東京ドームで予定されている日本との因縁のライバル対決は、プールCの行方を左右する最大のハイライトとなることは間違いない。

チャイニーズ・タイペイ

予選を勝ち上がり本戦へ復帰した、台湾プロ野球のスター選手とマイナーリーガーが融合したチーム。陳傑憲をはじめ、シュアでコンタクト率の高い打撃と積極果敢な機動力を兼ね備えた選手が揃う。台湾ファン特有の熱狂的な応援を背に受けてプレーする彼らは、ひとたび勢いに乗ると手がつけられない爆発力を持つ。日本や韓国といった強豪国を撃破し、上位進出のチャンスを虎視眈々とうかがう不気味な存在である。

オーストラリア

恵まれた体格から繰り出される長打力とパワーを前面に押し出す、豪快なプレースタイルが魅力だ。前回大会で初のベスト8進出を果たしたことは、オーストラリア野球界において大きなターニングポイントとなり確かな自信をもたらした。ドラフト全体1位指名のトラビス・バザナのような若き超大物プロスペクトも台頭しており侮れない。大舞台での勝負強さを遺憾なく発揮し、再び世界を驚かせる躍進を狙って準備を整えている。

チェコ

前回大会で、アマチュア選手中心ながら最後まで諦めない爽やかなプレースタイルを見せ、日本中に大きな旋風を巻き起こしたチームだ。野球に対する純粋な情熱とひたむきさは健在であり、あの感動から数年を経て、個々の技術やチームとしての戦術も確実にレベルアップしている。マーティン・シュナイダーらのベテランもチームを支える。強豪揃いのグループにおいては厳しい戦いが予想されるが、全力プレーは必見である。

WBC2026はNetflixが全試合を独占配信ライブ配信！

WBC2026は日本国内において、Netflixで独占配信される。NetflixではWBC2026の全試合をライブ配信する。

なお現時点でNetflix以外での放送・配信は予定されておらず、日本戦も含め地上波テレビ放送の予定もない。したがってリアルタイムでWBC2026の試合を視聴するためにはNetflixへの加入が必要となっている。

WBC2026のお得な視聴方法

【LYPプレミアム with Netflix】初回登録で実質初月無料！

『LYPプレミアム with Netflix』は、月額890円(税込)・1,590円(税込)・2,290円(税込)で提供。価格によって、「Netflix」で受けられるサービスが異なるが、単体で月額650円(税込)かかる「LYPプレミアム」のサービスは同一の内容が使用できる。

また、「Netflix」単体でも『LYPプレミアム with Netflix』でも同ランクのプランの月額料金は変わらない。「Netflix」に加入するのであれば、実質追加料金なしで「LYPプレミアム」も利用できるようになる『LYPプレミアム with Netflix』経由がおすすめだ。

また、LYPプレミアムとNetflixのどちらも初めて登録する方を対象に、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンも終了日未定で実施されている。付与されるPayPayポイントは、初めて登録したプランと同額のポイント。登録の2カ月後の中旬～下旬に、会員費1か月分相当のPayPayポイントを付与される。

■LYPプレミアム with Netflixの登録方法

「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス 「プラン詳細を見る」をタップ 「お好みのプラン」を選ぶ 手順に沿って会員登録完了

【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！

©NTT DOCOMO

ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。

さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。

■爆アゲセレクション経由の加入手順

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 ドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更

※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり

※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり

※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。

■料金プラン・還元率

[Netflixプラン]

広告つきスタンダード(月額890円) [Netflixプラン]

スタンダード(月額1,590円) [Netflixプラン]

プレミアム(月額2,290円) [ドコモ回線プラン]

ドコモ MAX

ドコモ ポイ活 MAX 15％還元(122pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(290pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(417pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] [ドコモ回線プラン]

ドコモ ポイ活 20

ahamo

eximo

ギガホ ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] [ドコモ回線プラン]

irumo

ギガライト

その他回線 - ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)

ドコモ光契約なし：- ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)

ドコモ光契約なし：- Netflix各プランの特徴 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス15作品

視聴可能作品数：一部制限あり

広告：あり 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし 画質：超画質(4K)

同時視聴可能台数：4台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし

※Netflix各プラン料金はすべて税込。

※還元されるポイントは期間・用途限定。

※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。

※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。

