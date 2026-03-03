第6回ワールド・ベースボール・クラシック(WBC2026)が、2026年3月に開催される。
ここではWBC2026の1次ラウンドプールBの出場国、試合日程、大会の視聴方法を紹介する。
WBC2026｜プールBの出場国・対戦カード・試合開始時間
WBC2026は、2026年3月6日(金)に1次ラウンドが開幕する。11日までサンフアン、ヒューストン、東京、マイアミで各プールの試合を実施。各プール上位2チームが準々決勝に進出する。13日(金)・14日(土)には準々決勝ラウンド、15日(日)・16日(月)に準決勝、17日(火)にローンデポ・パーク(アメリカ合衆国フロリダ州マイアミ)で決勝を開催予定だ。
1次ラウンドプールBにはブラジル、イギリス、イタリア、メキシコ、アメリカが出場。試合会場は全てダイキン・パーク(アメリカ合衆国テキサス州ヒューストン)となっている。
日程・対戦カード
|日時（日本時間）
|対戦カード
|配信
|3月7日(土) 3:00
|イギリス vs メキシコ
|Netflix
(LINE経由は実質1カ月無料)
|3月7日(土) 10:00
|ブラジル vs アメリカ
|Netflix
(LINE経由は実質1カ月無料)
|3月8日(日) 3:00
|イタリア vs ブラジル
|Netflix
(LINE経由は実質1カ月無料)
|3月8日(日) 10:00
|アメリカ vs イギリス
|Netflix
(LINE経由は実質1カ月無料)
|3月9日(月) 2:00
|イタリア vs イギリス
|Netflix
(LINE経由は実質1カ月無料)
|3月9日(月) 9:00
|メキシコ vs ブラジル
|Netflix
(LINE経由は実質1カ月無料)
|3月10日(火) 2:00
|イギリス vs ブラジル
|Netflix
(LINE経由は実質1カ月無料)
|3月10日(火) 9:00
|アメリカ vs メキシコ
|Netflix
(LINE経由は実質1カ月無料)
|3月11日(水) 10:00
|アメリカ vs イタリア
|Netflix
(LINE経由は実質1カ月無料)
|3月12日(木) 8:00
|メキシコ vs イタリア
|Netflix
(LINE経由は実質1カ月無料)
WBC2026｜プールBの見どころ・注目選手・チーム紹介
Getty Images
アメリカ
王座奪還に燃える最強軍団である。今大会の主将を務めるアーロン・ジャッジを筆頭に、ブライス・ハーパーらスーパースターが並ぶ打線は圧巻。さらに今回はポール・スキーンズなど現役最高峰の先発投手陣も参加を表明しており、前回大会の課題だった投手力も劇的に向上した。地元ヒューストンの大歓声を受けながら、スター選手たちが本気で頂点を取りにいく圧倒的な姿勢に死角は見当たらない。まさに優勝候補の大本命だ。
メキシコ
前回大会の準決勝で日本をあと一歩まで追い詰め、世界中に衝撃を与えた強豪である。大舞台に滅法強く、チームの精神的支柱でもあるランディ・アロザレーナを中心に、情熱的で粘り強い野球を展開する。メジャーリーグで主力を張る選手が多く、投打において穴が少ないのが特徴だ。アメリカとの直接対決はプールB最大の目玉であり、持ち前の結束力とアグレッシブなプレースタイルで再び世界を驚かせる準備は万端に整っている。
イタリア
マイク・ピアザ監督の指揮のもと、着実に力をつけている欧州の雄。サル・フレリックら実績あるメジャーリーガーを擁し、大幅な底上げが図られている。特に注目を集めているのが、今大会でのイタリア代表入りを表明した若き大砲ジャック・カグリオーンの存在だ。彼の規格外のポテンシャルが爆発すれば、アメリカやメキシコといった格上チームを相手に番狂わせを起こすだけの破壊力を秘めている。緻密な野球にも要注目だ。
イギリス
着実に野球の競技レベルと底力を引き上げている欧州の新たな成長株である。前回大会で初出場ながら初勝利を挙げた経験は、チームに大きな自信をもたらした。ハリー・フォードをはじめ、メジャー傘下でプレーする若きプロスペクト選手を主体に構成されており、身体能力の高さとスピード感が武器だ。強豪国相手にも物怖じしない若さゆえの勢いがあり、グループBに波乱を起こす台風の目となる可能性を十分に秘めている。
ブラジル
激戦の予選を勝ち抜き、2013年大会以来となる本戦への切符を手にした南米の伏兵である。チアゴ・ビエイラら日米のプロ野球で経験を積んだ選手が投打の柱となり、持ち前の陽気さとラテン特有の強固な結束力を武器に泥臭く１点を奪いに行く堅実なプレースタイルが特徴だ。強豪国相手でもディフェンスを起点としたロースコアの展開に持ち込むことができれば、大金星を奪って世界を沸かせるポテンシャルを秘めている。
WBC2026はNetflixが全試合を独占配信ライブ配信！
WBC2026は日本国内において、Netflixで独占配信される。NetflixではWBC2026の全試合をライブ配信する。
なおNetflix以外での放送・配信は予定されておらず、日本戦も含め地上波テレビ放送の予定もない。したがってリアルタイムでWBC2026の試合を視聴するためにはNetflixへの加入が必要となっている。
WBC2026のお得な視聴方法
【LYPプレミアム with Netflix】初回登録で実質初月無料！
『LYPプレミアム with Netflix』は、月額890円(税込)・1,590円(税込)・2,290円(税込)で提供。価格によって、「Netflix」で受けられるサービスが異なるが、単体で月額650円(税込)かかる「LYPプレミアム」のサービスは同一の内容が使用できる。
また、「Netflix」単体でも『LYPプレミアム with Netflix』でも同ランクのプランの月額料金は変わらない。「Netflix」に加入するのであれば、実質追加料金なしで「LYPプレミアム」も利用できるようになる『LYPプレミアム with Netflix』経由がおすすめだ。
また、LYPプレミアムとNetflixのどちらも初めて登録する方を対象に、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンも終了日未定で実施されている。付与されるPayPayポイントは、初めて登録したプランと同額のポイント。登録の2カ月後の中旬～下旬に、会員費1か月分相当のPayPayポイントを付与される。
■LYPプレミアム with Netflixの登録方法
- 「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス
- 「プラン詳細を見る」をタップ
- 「お好みのプラン」を選ぶ
- 手順に沿って会員登録完了
【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！
©NTT DOCOMO
ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。
さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。
「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。
■爆アゲセレクション経由の加入手順
- 「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
- 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
- ドコモの手続きサイトで申し込む
- Netflixで利用登録
※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更
※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり
※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり
※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。
■料金プラン・還元率
|[Netflixプラン]
広告つきスタンダード(月額890円)
|[Netflixプラン]
スタンダード(月額1,590円)
|[Netflixプラン]
プレミアム(月額2,290円)
|[ドコモ回線プラン]
ドコモ MAX
ドコモ ポイ活 MAX
|15％還元(122pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|20％還元(290pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|20％還元(417pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|[ドコモ回線プラン]
ドコモ ポイ活 20
ahamo
eximo
ギガホ
|ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|[ドコモ回線プラン]
irumo
ギガライト
その他回線
|-
|ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)
ドコモ光契約なし：-
|ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)
ドコモ光契約なし：-
|Netflix各プランの特徴
|画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス15作品
視聴可能作品数：一部制限あり
広告：あり
|画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし
|画質：超画質(4K)
同時視聴可能台数：4台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし
※Netflix各プラン料金はすべて税込。
※還元されるポイントは期間・用途限定。
※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。
※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。
WBC 2026｜関連情報
【大会日程・結果】
【侍ジャパン】
【チケット】
- WBC 2026チケット販売情報｜東京ラウンドの席種・価格一覧
- WBC日本戦のチケットを定価で買う方法は？一般販売・リセール・攻略法まとめ
- WBC2026 東京ドーム侍ジャパン(日本)戦の観戦チケットはどこで買える？購入方法まとめ
【Netflix視聴】
- NetflixがWBC期間で視聴料割引キャンペーンを実施！一番お得なプランは？
- Netflix(ネットフリックス)は料金の違いで何が変わる？プランの特徴・月額・割引情報
- WBC2026をNetflix(ネットフリックス)以外で視聴する方法は？無料放送はある？
- WBC 2026は地上波なし｜録画再放送の予定はある？
- ドコモ経由のNetflix(ネットフリックス)は月額いくら？無料で見れる？
【各国代表メンバー/ロースター】
|全出場国一覧
|日本
|韓国
|チャイニーズ・タイペイ
|オーストラリア
|チェコ
|アメリカ
|キューバ
|ドミニカ共和国
|ベネズエラ
|メキシコ
|プエルトリコ