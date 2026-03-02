第6回ワールド・ベースボール・クラシック(WBC2026)が、2026年3月に開催される。
ここではWBC2026の1次ラウンドプールAの出場国、試合日程、大会の視聴方法を紹介する。
WBC2026｜プールAの出場国・対戦カード・試合開始時間
WBC2026は、2026年3月6日(金)に1次ラウンドが開幕する。11日までサンフアン、ヒューストン、東京、マイアミで各プールの試合を実施。各プール上位2チームが準々決勝に進出する。13日(金)・14日(土)には準々決勝ラウンド、15日(日)・16日(月)に準決勝、17日(火)にローンデポ・パーク(アメリカ合衆国フロリダ州マイアミ)で決勝を開催予定だ。
1次ラウンドプールAにはプエルトリコ、パナマ、キューバ、カナダ、コロンビアが出場。試合会場は全てヒラム・ビソーン・スタジアム(プエルトリコ・サンフアン)となっている。
日程・対戦カード
|日時（日本時間）
|対戦カード
|配信
|3月7日(土) 1:00
|パナマ vs キューバ
|Netflix
(LINE経由は実質1カ月無料)
|3月7日(土) 8:00
|コロンビア vs プエルトリコ
|Netflix
(LINE経由は実質1カ月無料)
|3月8日(日) 1:00
|カナダ vs コロンビア
|Netflix
(LINE経由は実質1カ月無料)
|3月8日(日) 8:00
|プエルトリコ vs パナマ
|Netflix
(LINE経由は実質1カ月無料)
|3月9日(月) 1:00
|キューバ vs コロンビア
|Netflix
(LINE経由は実質1カ月無料)
|3月9日(月) 8:00
|カナダ vs パナマ
|Netflix
(LINE経由は実質1カ月無料)
|3月10日(火) 1:00
|パナマ vs コロンビア
|Netflix
(LINE経由は実質1カ月無料)
|3月10日(火) 8:00
|プエルトリコ vs キューバ
|Netflix
(LINE経由は実質1カ月無料)
|3月11日(水) 8:00
|プエルトリコ vs カナダ
|Netflix
(LINE経由は実質1カ月無料)
|3月12日(木) 4:00
|キューバ vs カナダ
|Netflix
(LINE経由は実質1カ月無料)
WBC2026｜プールAの見どころ・注目選手・チーム紹介
Getty Images
プエルトリコ
地元の圧倒的な大歓声という「地の利」を最大の武器とする優勝候補の一角である。エドウィン・ディアスをはじめとするメジャー屈指の強力なリリーフ陣に加え、今回からプエルトリコ代表としての出場を表明したノーラン・アレナドの参戦が最大の起爆剤だ。フランシスコ・リンドーアらお馴染みのスターも健在。「チーム・ルビオ」の強固な結束力で悲願の初優勝をサンフアンで成し遂げられるか注目である。
キューバ
前回大会ベスト4に返り咲いた「赤い稲妻」はさらなる進化を遂げている。ヨアン・モンカダやルイス・ロベルト・ジュニアなど、現役メジャーリーガーと国内リーグトップ選手の融合がより深く進んだ。かつての圧倒的な強さを取り戻しつつあり、その破壊力と独自の組織力は健在である。国際大会での経験値も高く、持ち前の高い身体能力を活かしたアグレッシブなプレースタイルが噛み合えば、激戦のプールA首位通過の最有力だ。
カナダ
コンスタントに優秀なメジャーリーガーを輩出しており、常に安定した実力を誇る北米の強豪である。フレディ・フリーマンやジョシュ・ネイラーをはじめとする破壊力のある打線の存在感は群を抜いている。守備力の高さと堅実なプレースタイルも持ち味であり、強敵揃いのプールAにおいても決して引けを取らない。上位2カ国に与えられるヒューストンでの準々決勝への切符を奪取すべく、虎視眈々と上位食いを狙っている。
パナマ
前回大会で待望のWBC初勝利を含む2勝を挙げ、目覚ましい成長を世界中に証明した中米の成長株である。伝統的な機動力と守備力の高さに定評があり、クリスチャン・ベタンコートやホセ・カバジェロら、メジャーの舞台で揉まれた選手たちがチームの屋台骨を力強く支える。決して派手なスーパースターこそいないものの、組織的なつなぐ野球で粘り強く戦い抜く。今大会でも上位チームを大いに苦しめる不気味な存在感を放つ。
コロンビア
前回大会は屈辱の最下位に沈み予選敗退を味わったが、見事に這い上がってきた不屈のチームである。直近のツーソン予選では、失点わずか1という圧倒的な強さで本戦へ舞い戻った。グスタボ・カンペロなどメジャー傘下で研鑽を積む若手有望株も多く、チーム全体に勢いがある。失うものがないチャレンジャーとしての反骨心は非常に不気味であり、実力が拮抗する混沌としたグループAの順位争いを大きくかき回す存在になり得る。
WBC2026はNetflixが全試合を独占配信ライブ配信！
WBC2026は日本国内において、Netflixで独占配信される。NetflixではWBC2026の全試合をライブ配信する。
なお現時点でNetflix以外での放送・配信は予定されておらず、日本戦も含め地上波テレビ放送の予定もない。したがってリアルタイムでWBC2026の試合を視聴するためにはNetflixへの加入が必要となっている。
WBC2026のお得な視聴方法
【LYPプレミアム with Netflix】初回登録で実質初月無料！
『LYPプレミアム with Netflix』は、月額890円(税込)・1,590円(税込)・2,290円(税込)で提供。価格によって、「Netflix」で受けられるサービスが異なるが、単体で月額650円(税込)かかる「LYPプレミアム」のサービスは同一の内容が使用できる。
また、「Netflix」単体でも『LYPプレミアム with Netflix』でも同ランクのプランの月額料金は変わらない。「Netflix」に加入するのであれば、実質追加料金なしで「LYPプレミアム」も利用できるようになる『LYPプレミアム with Netflix』経由がおすすめだ。
また、LYPプレミアムとNetflixのどちらも初めて登録する方を対象に、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンも終了日未定で実施されている。付与されるPayPayポイントは、初めて登録したプランと同額のポイント。登録の2カ月後の中旬～下旬に、会員費1か月分相当のPayPayポイントを付与される。
■LYPプレミアム with Netflixの登録方法
- 「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス
- 「プラン詳細を見る」をタップ
- 「お好みのプラン」を選ぶ
- 手順に沿って会員登録完了
【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！
©NTT DOCOMO
ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。
さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。
「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。
■爆アゲセレクション経由の加入手順
- 「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
- 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
- ドコモの手続きサイトで申し込む
- Netflixで利用登録
※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更
※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり
※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり
※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。
■料金プラン・還元率
|[Netflixプラン]
広告つきスタンダード(月額890円)
|[Netflixプラン]
スタンダード(月額1,590円)
|[Netflixプラン]
プレミアム(月額2,290円)
|[ドコモ回線プラン]
ドコモ MAX
ドコモ ポイ活 MAX
|15％還元(122pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|20％還元(290pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|20％還元(417pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|[ドコモ回線プラン]
ドコモ ポイ活 20
ahamo
eximo
ギガホ
|ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|[ドコモ回線プラン]
irumo
ギガライト
その他回線
|-
|ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)
ドコモ光契約なし：-
|ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)
ドコモ光契約なし：-
|Netflix各プランの特徴
|画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス15作品
視聴可能作品数：一部制限あり
広告：あり
|画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし
|画質：超画質(4K)
同時視聴可能台数：4台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし
※Netflix各プラン料金はすべて税込。
※還元されるポイントは期間・用途限定。
※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。
※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。
WBC 2026｜関連情報
【大会日程・結果】
【侍ジャパン】
【チケット】
- WBC 2026チケット販売情報｜東京ラウンドの席種・価格一覧
- WBC日本戦のチケットを定価で買う方法は？一般販売・リセール・攻略法まとめ
- WBC2026 東京ドーム侍ジャパン(日本)戦の観戦チケットはどこで買える？購入方法まとめ
【Netflix視聴】
- NetflixがWBC期間で視聴料割引キャンペーンを実施！一番お得なプランは？
- Netflix(ネットフリックス)は料金の違いで何が変わる？プランの特徴・月額・割引情報
- WBC2026をNetflix(ネットフリックス)以外で視聴する方法は？無料放送はある？
- WBC 2026は地上波なし｜録画再放送の予定はある？
- ドコモ経由のNetflix(ネットフリックス)は月額いくら？無料で見れる？
【各国代表メンバー/ロースター】
|全出場国一覧
|日本
|韓国
|チャイニーズ・タイペイ
|オーストラリア
|チェコ
|アメリカ
|キューバ
|ドミニカ共和国
|ベネズエラ
|メキシコ
|プエルトリコ