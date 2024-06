Durante i primi match degli Europei abbiamo assistito a incredibili e numerosi goal dalla lunga distanza. Casualità o statistica?

Nonostante siano passate solo cinque giornate, gli Europei 2024 hanno già visto mettere a rete un grande numero di gol dalla distanza: Arda Guler, Nicolae Stanciu e Christian Eriksen sono solo alcuni di quelli che hanno segnato finora da fuori area e i bookmaker stanno rivedendo le loro quote sui capocannonieri di questo Europeo.

Nazionali e statistiche tiri da fuori area

Il 34% dei gol segnati al torneo finora sono arrivati da fuori area, con 11 dei 34 gol segnati nel primo turno di partite delle fasi a gironi che sono stati lanci lunghi.

Un dato impattante se si confronta, ad esempio, con l'ultima stagione di Premier League dove solo l'11.5% del totale tiri sono stati effettuati da fuori area: la percentuale più bassa dal 2010/11.

Ne consegue che le squadre sembrano molto più disposte a tirare dalla distanza rispetto al passato, come dimostra l'enorme aumento dei gol segnati in questo Europeo.

Trend sotto i riflettori degli Inglesi

Gli inglesi si sa, sono abili scommettitori e appassionati di calcio. E per loro non è una cosa che si vede molto in Premier League, vista la riluttanza delle squadre a perdere il pallone con un tiro dalla distanza. Ma è chiaro che questa non è la mentalità di molte squadre a Euro 2024, con il 39% dei tiri effettuati finora provenienti da fuori area.

Alla luce di ciò, i mercati scommessa "Segna da fuori area" sembrano offrire quote allettanti quando si scommette sul proseguo degli Europei delle prossime settimane.

Per esempio, se si guarda ai pronostici Croazia-Albania di mercoledì 19 giugno, la quota più bassa per un giocatore che segna da fuori area è di 8.50, sia per Luka Modric che per Lovro Majer.

Tra i siti scommesse che permettono di puntare sui tiri in porta troviamo:

Giocatore Quota Probability Luka Modric 8.50 13% Lovro Majer 8.50 13% Ivan Perisic 10.00 10% Andrej Kramaric 10.00 9%

Queste quote indicano che i bookies non hanno molta fiducia nelle possibilità di Modric o Majer di segnare da fuori area: le probabilità che ciò accada per uno dei due giocatori sono infatti pari a un misero 13%.

Tuttavia, visti i numeri nelle prime 12 partite, questo sembra un po' più probabile di quello che gli allibratori stanno pronosticando.

Finora, l'8% di tutti i tiri da fuori area si è concretizzato in un gol agli Europei, mentre il tasso medio di conversione di un tiro da fuori area è del 3,6% in Premier League.

Quando si piazzano queste scommesse, vale sempre la pena di verificare quali squadre tirano di più da fuori area, così come quali giocatori tirano di più dalla distanza e il loro tasso di conversione da questa distanza.

