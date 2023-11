Vincitu è un bookmaker legale e sicuro in Italia. Questa piattaforma di gioco svolge la propria funzione dopo aver ricevuto la licenza GAD n° 15200 dall'ADM / AAMS, ente statale che ha il compito di controllare l'ambiente del gioco d'azzardo in Italia.

Per iniziare a scommettere su questo sito, bisogna iscriversi seguendo la procedura. Per quanto si tratti di un insieme di step piuttosto intuitivo, gli utenti alle prime armi potrebbero avere dubbi o incontrare difficoltà. In questa pagina verranno forniti tutti gli strumenti per iscriversi, effettuare la convalida e ottenere il bonus scommesse da 250€ riservato ai nuovi clienti.

Come effettuare la registrazione a Vincitu

Per iscriversi a Vincitu, è necessario essere maggiorenni e residenti in Italia, secondo le direttive dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Diversamente da altre piattaforme di scommesse approvate dall'AAMS, Vincitu non offre al momento la possibilità di registrarsi utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

Pertanto, chi intende registrarsi, deve compilare l'apposito modulo di iscrizione. È essenziale inserire le informazioni relative a un documento d'identità valido e, successivamente, inviarne una copia digitale seguendo le istruzioni fornite. Ecco gli step da seguire per iscriversi a Vincitu:

Visitare il sito ufficiale Vincitu.it. Cliccare sul pulsante verde "Registrati". Nel primo di 6 step di registrazione a Vincitu, inserire il Codice fiscale. Chi non lo ricorda, può inserire i propri dati anagrafici affinché il modulo venga compilato automaticamente. Cliccare su "Continua". Scegliere il nome utente e la password. Selezionare la domanda segreta e fornire la risposta: queste info serviranno per recuperare le credenziali. Fornire un indirizzo email e un numero di telefono valido. Scegliere se attivare l'account tramite SMS o email (dove verrà inviato un codice unico). Selezionare il bonus di benvenuto desiderato fra le due opzioni disponibili. Tutte le spiegazioni presenti in questa pagina faranno riferimento al bonus scommesse da 250€. Dare il consenso a comunicazioni di marketing, spuntando la relativa casella. Fissare il limite di ricarica settimanale. Fornire i dati anagrafici richiesti, a partire da quelli sulla residenza. Inserire i dati relativi al documento di identità, prestando attenzione a riportare i dati esattamente come sono presentati (una copia di questo documento dovrà essere inviata per la convalida dell'account). Leggere i "Termini e condizioni" di servizio prima di fornire il consenso per completare la procedura di registrazione a Vincitu.

Bonus benvenuto scommesse sportive Vincitu

Chi si registra per la prima volta a Vincitu può partecipare e ricevere un welcome bonus una tantum: la promozione prevede un bonus di 250€ utilizzabile alle scommesse sportive prematch.

In questo caso non è richiesto un codice bonus Vincitu, dal momento che la promo si attiva senza deposito. L'erogazione del bonus avviene entro 24 ore dalla convalida della registrazione. Per ottenere il bonus, è fondamentale inviare e far validare un documento d'identità, accompagnato da un selfie, e confermare il numero di telefono (come spiegato più in alto).

Una caratteristica importante da tenere in considerazione su questa promozione riguarda le condizioni di conversione: per trasformare il bonus in saldo effettivo, è indispensabile rigiocare il suo valore per 10 volte. Questo significa che, a fronte di un bonus da 250€ è richiesto un volume di gioco di 2.500 € alle scommesse Sport Prematch. Vale la pena sottolineare che il bonus ha una durata di 15 giorni dal momento dell'accredito.

Relativamente ai requisiti di scommessa, chi usufruisce del bonus deve piazzare scommesse che includano almeno tre eventi con una quota non inferiore a 1,50 e con un moltiplicatore di quota minimo per ticket pari a 5. Inoltre, le scommesse possono solo essere esclusivamente prematch e non sistemistiche.

Raggiungendo il requisito di puntata, ovvero rigiocando 10 volte l'importo del bonus, si ha diritto a un coupon del 30% dell'importo bonus. Questo coupon è ritirabile nella sezione "PROMO UTENTI" mediante l'opzione "INCASSA BONUS". Per l'ulteriore conversione del bonus in saldo reale, è sufficiente giocare l'intero importo a quota 1,10 una sola volta. In caso di vittoria del ticket, bisogna accedere alla sezione "promo per te", seguendo le istruzioni di "BONUS WIN VINCITU" e infine "INCASSA BONUS".

Informazioni aggiuntive sulla registrazione su Vincitu

La normativa italiana sul gioco d'azzardo regola l'iscrizione ai siti di scommesse autorizzati come Vincitu, seguendo le direttive dell'ADM, l'ente nazionale del settore. Vale quindi la pena precisare che solo gli individui maggiorenni residenti in Italia hanno la possibilità di registrarsi a questo bookmaker, dato che attraverso queste piattaforme si può puntare denaro reale.

In linea con le politiche di Gioco Responsabile, durante l'iter di iscrizione a Vincitu, è obbligatorio definire dei limiti settimanali per i depositi. Se gli iscritti intendono aumentare questa soglia, è necessario presentare una richiesta di modifica sul sito e attendere 7 giorni per l'approvazione. Per diminuire i limiti, le modifiche vengono applicate senza attesa.

Iscrizione a Vincitu da dispositivi mobile: app nativa e sito ottimizzato

In tema di registrazione a Vincitu, bisogna sapere che la procedura può essere effettuata sia da computer che da dispositivi mobili. Chi è orientato all'utilizzo dei dispositivi mobili può optare per due vie:

navigare nella versione mobile del sito attraverso il browser

oppure utilizzare l'app ufficiale di Vincitu.

Questa applicazione, sviluppata specificatamente per la fruizione del sito scommesse da device mobile, è gratis ed è compatibile con i principali sistemi operativi presenti sul mercato italiano. Si ha così a disposizione un'interfaccia adattata al formato dello schermo e tante funzionalità aggiuntive per il login.

La procedura di registrazione tramite la versione mobile del sito è sostanzialmente identica a quella della versione desktop. Per chi opta per l'applicazione di Vincitu, ecco alcune precisazioni:

Gli utenti con smartphone Android devono scaricare l'app di Vincitu dal sito ufficiale. Dopo il download, è essenziale fornire le necessarie autorizzazioni per finalizzare l'installazione. Una volta avviata l'app, è possibile passare alla fase di registrazione seguendo le indicazioni fornite.

Mentre per gli utenti con sistema iOS, l'applicazione di Vincitu è reperibile direttamente sull'App Store, e l'installazione procede in maniera intuitiva dopo il download.

Convalida dell'account su Vincitu

Per convalidare l'account di gioco su Vincitu, è necessario fornire una copia fronte e retro del documento d'identità, accompagnata da un selfie in cui il documento risulti visibile a fianco del viso.

Questi documenti possono essere inviati attraverso:

il sito ufficiale,

inoltrati all'indirizzo elettronico helpdesk@vincitu.net

o caricati direttamente nell'area personale dell'utente.

Tale procedura dovrebbe essere completata entro 30 giorni dall'attivazione dell'account, per evitare la sospensione dell'account, oltre ad avere piena disponibilità di tutte le funzioni (fra cui la possibilità di prelevare le vincite).

Come iniziare a scommettere su Vincitu

Una volta finalizzata la registrazione su Vincitu, è legittimo chiedersi cosa bisogna fare per effettuare una scommessa. Per guidare il lettore, ecco riportata qua sotto una breve spiegazione:

Completare la registrazione su Vincitu, come indicato precedentemente. Accedere all'account appena creato. Effettuare un primo versamento, selezionando uno tra i metodi di pagamento disponibili su Vincitu (ulteriori dettagli saranno forniti nella sezione sottostante). Visitare la sezione sportiva di Vincitu, selezionare l'evento di interesse e fare clic sulla quota desiderata per inserirla nella propria schedina. Controllare la schedina, inserire la cifra da puntare e confermare la scommessa.

Metodi di pagamento di Vincitu

Per facilitare le operazioni di ricarica, Vincitu offre diverse modalità di pagamento. Non essendoci vincoli nei T&C della promozione di benvenuto, chi ha completato l'iscrizione a Vincitu può effettuare il primo deposito con uno qualsiasi dei metodi elencati qua sotto:

Metodo Costo Minimo Massimo PostePay 0 % 1,00 10.000,00 PayPal 0 % 5,00 10.000,00 Bonifico 0,00 5,00 10.000,00 Bollettino postale 0,00 5,00 10.000,00 Carta - Skrill 0 % 5,00 10.000,00 Nuvei 0 % 5,00 10.000,00 Prepagata 0 % 2,00 10.000,00

Iscrizione a Vincitu - FAQ

Cosa bisogna fare in caso di problemi durante la registrazione a Vincitu?

L'assistenza clienti di Vincitu è disponibile 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana. Gli utenti possono contattare il servizio clienti attraverso vari metodi, tra cui e-mail, telefono e fax.

Cosa bisogna fare qualora il conto venga bloccato o sospeso?

Se un utente si trova con il conto bloccato o sospeso, è consigliabile contattare direttamente l'assistenza clienti di Vincitu per ottenere ulteriori informazioni e assistenza.

Come si imposta l'autoesclusione su Vincitu?

Vincitu offre la possibilità di autoescludersi dal gioco attraverso una specifica procedura disponibile nella sezione "Il mio conto > Opzioni utente > Autoesclusione". L'autoesclusione può essere impostata per vari periodi, e in alcuni casi può essere definitiva, con la possibilità di revocare la decisione dopo 6 mesi tramite una richiesta scritta.