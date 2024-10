Registrazione Betclic: apertura di un conto scommesse online

Betclic, con la sua licenza GAD n°15202 assegnata dall'ADM / AAMS, è uno dei concessionari che può svolgere legalmente l'attività di bookmaking online in Italia.

Per iniziare a giocare sul sito, è necessario registrarsi su Betclic, creando un account di gioco. In questa pagina vengono fornite tutte le informazioni pratiche per effettuare la registrazione. Inoltre, si chiariranno i principali dubbi riguardo al bonus di benvenuto e alla convalida dell'account. Per altre caratteristiche sul portale, è possibile accedere alle recensioni complete su Betclic a cura della redazione.

Come effettuare la registrazione a Betclic

Chi vuole piazzare scommesse sportive su Betclic, deve aprire e attivare un account. In base alle norme vigenti, la registrazione sulle piattaforme dedicate alle scommesse è permessa solo a chi risiede in Italia e ha almeno 18 anni.

Tali disposizioni sono previste per garantire un'adeguata tutela ai soggetti più vulnerabili e per assicurare un ambiente di gioco sicuro. Una volta completata la registrazione su Betclic, l'operatore verifica l'identità dell'utente, esaminando i documenti forniti.

A differenza di altre piattaforme di scommesse in Italia, Betclic non offre al momento la possibilità di iscriversi tramite SPID. La procedura di registrazione menzionata qui di seguito è quindi l'unica disponibile.

Visitare il sito ufficiale betclic.it. Cliccare sul pulsante bianco "Registrati" all'interno della pagina. Inserire tutte le informazioni richieste all'interno del modulo (contrassegnate da un asterisco). Fra questi dettagli personali, verrà anche chiesto il codice fiscale per far fronte agli obblighi di versamento delle imposte verso l'Erario italiano che hanno tutti i siti di scommesse legali e autorizzati dall'ADM. Cliccare su "Fase successiva" e inserire le altre info, fra cui il numero di telefono (non obbligatorio). Cliccare su "Fase successiva" e fornire i dettagli relativi al proprio documento di identità. Tali informazioni dovranno essere precise e aggiornate, per procedere in maniera celere alla convalida dell'account (più info nel resto dell'articolo). Cliccare su "Fase successiva" e procedere all'ultima fase della registrazione a Betclic. Qui verrà chiesto di inserire le proprie credenziali di accesso (nome utente e password). Bisognerà inoltre selezionare l'importo massimo di ricarica settimanale e inserire il codice promo per ottenere il bonus di benvenuto. Questo codice promozionale Betclic si può trovare in questa pagina. Per finire, fornire tutti i consensi necessari per la creazione dell'account, spuntando le caselle, e accettare il contratto di gioco.

Informazioni aggiuntive sulla registrazione a Betclic

Per procedere alla registrazione su Betclic, è fondamentale ricordare che solo i cittadini maggiorenni residenti in Italia possono aprire un conto di gioco online presso operatori autorizzati dall'AAMS/ADM.

Dopo aver effettuato l'iscrizione, è obbligatorio definire limiti di deposito conformi alle regole del Gioco Responsabile. Questi limiti possono essere variati in qualsiasi momento, ma un eventuale incremento è caratterizzato da un intervallo di 7 giorni prima di diventare effettivo (eventuali modifiche al ribasso sono invece operative da subito).

Bonus benvenuto scommesse sportive Betclic

Il bonus di benvenuto di Betclic è destinato ai nuovi utenti che si registrano per la prima volta su questo sito di scommesse e inseriscono il codice promo. L'offerta è così composta:

Bonus sulla prima ricarica pari al 50% dell'importo depositato, fino a un massimo di 400€. Questo bonus riguarda solo la prima ricarica effettuata entro 7 giorni dalla registrazione. Alcuni metodi di pagamento, come Skrill, Paysafecard e Neteller, sono esclusi. Per ricevere l'accredito del bonus, è necessario piazzare scommesse con quote di almeno 2,00 per un valore equivalente alla ricarica. Una volta ottenuto il bonus, esso deve essere rigiocato otto volte per trasformarsi in un bonus reale.

Bonus cashback sulle scommesse del 10% sulla perdita netta fino a 200€. Dopo aver utilizzato il bonus ricarica qua sopra, si ha diritto a questo bonus diviso in tranche di 5€ per ogni 50€ scommessi, fino a un massimo di 40€ complessivi.

Iscrizione a Betclic da mobile: app nativa e sito ottimizzato

La registrazione su Betclic può essere completata sia attraverso dispositivi fissi, come computer desktop, sia via dispositivi portatili come smartphone e tablet.

Se, da un lato, l'iscrizione tramite smartphone può essere completata semplicemente tramite browser, collegandosi al sito mobile, seguendo la procedura "standard" descritta in precedenza, chi sceglie di registrarsi utilizzando l'app ufficiale di Betclic deve tenere presente i seguenti dettagli:

Gli utenti in possesso di dispositivi iOS possono scaricare l'app direttamente dall'App Store.

Coloro che utilizzano dispositivi Android devono visitare il sito web ufficiale di Betclic per scaricare il file apk dell'app nativa.

Dopo il download, è importante avviare l'installazione e concedere le autorizzazioni necessarie per l'installazione da fonti esterne (Google Play Store non consente la diffusione di app legate al gioco d'azzardo e per questo la procedura è leggermente diversa).

Una volta installata l'app, si può procedere al completamento della registrazione.

Che si opti per una registrazione via desktop o mobile, bisogna comunque convalidare il proprio account di gioco fornendo i documenti necessari entro 30 giorni dalla data di iscrizione.

Convalida dell'account su Betclic

Per la convalida del conto su Betclic e l'abilitazione dei prelievi, è indispensabile fornire una copia valida di un documento d'identità. Tra le opzioni accettate sui siti di scommesse ADM si possono ricordare:

Carta d'Identità

Patente

Passaporto

Il documento fornito deve essere valido e la copia deve essere integralmente visibile in tutte le sue parti.

Per trasmettere il documento, è possibile caricare la copia direttamente dall'area personale del conto. In alternativa, se si incontrano difficoltà, si può optare per l'invio via email all'indirizzo assistenza@betclic.it.

Una volta inviati i documenti, il team di Betclic richiede generalmente 12 ore per completare la verifica. Dopo questa convalida, si riceverà una comunicazione di conferma via email.

Come iniziare a scommettere su Betclic

Per iniziare a scommettere con denaro vero su Betclic, piattaforma sicura, si devono seguire questi step:

Completare la registrazione sul portale di Betclic.

Accedere al proprio account.

Effettuare un versamento (seguire le indicazioni nel paragrafo sul bonus di benvenuto se si vuole partecipare alla promo).

(seguire le indicazioni nel paragrafo sul bonus di benvenuto se si vuole partecipare alla promo). Scegliere l'evento e la quota, navigando all'interno del palinsesto sportivo di Betclic.

Indicare l'ammontare da puntare sulla schedina che si trova sul lato destro della pagina.

Confermare la scommessa, cliccando su "Scommetti".

Metodi pagamento di Betclic

Per effettuare ricariche sul proprio conto Betclic, sono disponibili diversi metodi di pagamento. La promozione di benvenuto esclude in maniera esplicita 3 metodi di deposito, ovvero Skrill, Paysafecard e Neteller, da quelli qualificanti. Di seguito è presentata una tabella riassuntiva dei metodi di pagamento disponibili, i tempi di esecuzione e i limiti associati.

Metodo di pagamento Tempi di esecuzione Limiti PayPal Immediato 10 - 8.000 € Visa Immediato 10 € - Illimitato Mastercard Immediato 10 € - Illimitato Maestro Immediato 10 € - Illimitato Skrill Immediato 10 - 10.000 € Neteller Immediato 10 - 10.000 € Paysafecard Immediato 10 - 1.000 € Bonifico bancario 2-3 giorni lavorativi Nessun limite

Iscrizione a Betclic - FAQ

Quali sono i sistemi operativi supportati dall'app Betclic per effettuare la registrazione?

È possibile completare la registrazione a Betclic tramite qualsiasi dispositivo mobile tramite browser, accedendo direttamente al sito web di Betclic, oppure scaricando l'app Betclic disponibile per i principali sistemi operativi come iOS, Android, Blackberry e Windows Phone.

I bonus scommesse di benvenuto di Betclic si possono prelevare?

Non immediatamente. Il saldo deve essere trasformato in saldo prelevabile reale, completando i requisiti di puntata fissati nei T&C ufficiali.

Si possono aprire più account di gioco e ricevere più bonus?

No, è consentito un solo conto per giocatore.