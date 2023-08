In questa pagina è possibile scoprire qual è il codice promo Betclic attivo per aderire alle iniziative in corso e come funzionano i bonus scommesse

I nuovi clienti che si registrano per la prima volta sul sito dell'operatore hanno la possibilità di digitare nel campo apposito del formulario di iscrizione un codice promo Betclic. Si tratta di un codice che, sebbene l'utente può inserire in modo facoltativo, dunque a sua discrezione, è utile per ottenere il bonus scommesse sportive fino a 350€.

Dunque per prendere parte all'iniziativa di benvenuto occorre digitare il codice promozionale Betclic "WB***" dedicato. Dopo aver completato l'iscrizione al sito ed aver rispettato tutti i termini e condizioni, sarà possibile ricevere il welcome bonus. Questo sito scommesse è sicuro e legale in Italia grazie alla sua licenza ADM (ex AAMS), concessione GAD 15202.

Nel resto della pagina verranno fornite tutte le informazioni sui codici promozionali, dove utilizzarli e verrà anche precisata la differenza sostanziale tra i codici alla registrazione e al deposito.

Codice promo Betclic: che cos'è?

Il codice promo Betclic è un codice alfanumerico che può essere utilizzato in modo opzionale dall'utente e va inserito durante la registrazione al sito di scommesse. Sebbene la scelta di utilizzo del codice sia facoltativa, questo si rivela necessario per ricevere il bonus di benvenuto fino a 305 €, proprio nel campo denominato “Codice promo”.

Codice promozionale Betclic: di cosa si tratta?

Il codice promozionale Betclic indicato anche come codice promozione Betclic, è identico a livello di formulazione rispetto al codice promo. La differenza sostanziale tra i due è che il codice promo va inserito al momento dell'iscrizione al sito, mentre il codice promozionale Betclic va inserito al momento del deposito, nella pagina riservata ai metodi di pagamento. Prima di cliccare sul tasto verde "Deposita". La funzione è la stessa: in entrambi i casi l'utilizzo del promo code serve per aderire all'offerta di benvenuto.

Codice promo : durante la registrazione sul sito;

Codice promozionale: nella pagina in cui effettuare la ricarica qualificante.

Per ricevere il bonus scommesse benvenuto Betclic, bisogna quindi inserire lo stesso codice, all'utente la scelta se farlo in prima base in fase di registrazione oppure in un secondo momento in fase di versamento sul portale. Ricapitolando per fare chiarezza:

Come registrarsi con codice promo Betclic

La registrazione su Betclic è piuttosto intuitiva. Tutti i siti di scommesse ADM seguono una procedura simile che, oltre a dover rispettare le prescrizioni di legge, dovrebbe essere semplice e rapida da completare anche per utenti alle prime armi.

Per chi ne avesse bisogno, ecco un elenco degli step da seguire:

Visitare il sito ufficiale Betclic.it Cliccare sul pulsante bianco “Registrati”, posto in alto a destra nella home page della piattaforma di gioco; Inserire i dati anagrafici richiesti nel primo step, come ad esempio “nome”, “cognome”, “codice fiscale”, ecc. Spuntare la casella di conferma del codice fiscale prima di cliccare su “Fase successiva”; Compilare tutti i campi obbligatori, fornendo tutti i recapiti richiesti dal bookmaker. Cliccare quindi su “Fase successiva”; Inserire le informazioni relative al proprio documento di identità. I dati dovranno essere precisi e fare riferimento in modo puntuale a un documento in corso di validità. Questo perché l'operatore procederà al controllo per confermare la convalida di gioco ex lege entro 30 giorni dalla registrazione Scegliere le credenziali di accesso dell’account di gioco e fornire tutte le altre informazioni necessarie (fissando ad esempio il limite di ricarica massimo settimanale richiesto per legge). È proprio in questo step che si ha la possibilità di inserire il codice promo Betclic "WB***" indicato nei termini e condizioni della promozione; Spuntare tutte le caselle necessarie nella parte bassa della pagina, fornendo i consensi obbligatori per l’erogazione del servizio e cliccare sul pulsante rosso “Registrati” per completare e confermare la registrazione Betclic.

Betclic bonus benvenuto scommesse

Betclic offre un incentivo di benvenuto agli appassionati di sport che si iscrivono per la prima volta alla piattaforma. Per poter prendere parte a tale iniziativa occorre essere nuovi clienti e non aver mai registrato un account sul portale. Inoltre è fondamentale essere maggiorenni e residenti in Italia. È doveroso precisare che per ottenere il bonus scommesse occorre digitare il codice promo Betclic in fase di iscrizione (o il codice promozione Betclic al deposito), L'offerta si compone da due parti:

bonus del 50% fino a 100 € sulla prima ricarica

fino 250 € sulle 10 ricariche successive (il 10% di ciascuna)

Offerta di benvenuto Dettagli Bonus Prima Ricarica 50% fino a 100 € Bonus Ulteriori Ricariche 10% fino a 25 € sulle 10 ricariche successive

Come ricevere il bonus benvenuto Betclic

Ottenere il bonus Betclic scommesse è semplicissimo. Basta seguire alcuni facili passaggi quali:

Aprire un conto di gioco sul sito ufficiale del bookmaker online, come descritto sopra; Inserire il codice promo Betclic dedicato durante la fase di registrazione; Qualora si fosse saltato il passaggio precedente in fase di iscrizione, l'utente può inserire il codice promozionale Betclic al deposito; Giocare la prima ricarica per intero; Verrà accreditato un bonus del 50% fino a 100 €; Dopo la prima ricarica, si avrà diritto a un bonus del 10% fino a 25 € su ulteriori 10 depositi; A seguito di ogni ulteriore ricarica, si dovrà giocare una volta (x1) l'intero importo depositato. (Ad es. se l'importo della ricarica supera 250€, sarà necessario puntare un ammontare pari a 250 €).

Dove si può trovare il codice promozionale Betclic?

Il codice promo Betclic, che nel caso dell'offerta corrente è identico al codice promozionale Betclic, può essere consultato nella pagina dei Termini e condizioni dell'offerta di benvenuto valida per le scommesse sportive. Ricordiamo che la differenza tra i due codici sta nel momento dell'utilizzo: il primo può essere digitato facoltativamente al momento dell'iscrizione, il secondo al momento del deposito.

Bisogna inserire il codice promo Betclic?

No, il codice promo Betclic non è obbligatorio per completare la registrazione ma è una scelta facoltativa dell'utente. Se però non viene inserito durante l’iscrizione (e non vengono integrate tutte le altre condizioni promozionali), non sarà possibile partecipare all’offerta di benvenuto e ricevere un bonus scommesse che può arrivare a 350 € al massimo.

Metodi di pagamento Betclic

Oltre a inserire il codice promo Betclic o codice promozionale al momento opportuno, come descritto sopra, per ricevere il bonus Betclic scommesse di benvenuto, bisognerà effettuare un deposito qualificante. Nella seguente tabella si possono trovare le informazioni complete sui metodi di pagamento:

Metodo di pagamento Tempi di Esecuzione Limiti PayPal Immediato 10 - 8.000 € Visa Immediato 10 € - Illimitato Mastercard Immediato 10 € - Illimitato Maestro Immediato 10 € - Illimitato Skrill Immediato 10 - 10.000 € Neteller Immediato 10 - 10.000 € Paysafecard Immediato 10 - 1.000 € Bonifico Bancario 2-3 giorni lavorativi Nessun limite PayPal Immediato 5 - 8.000 € Visa 1-3 giorni 0,01 € - Illimitato Mastercard 1-3 giorni 0,01 € - Illimitato Maestro 1-3 giorni 0,01 € - Illimitato Skrill Immediato 5 - 10.000 €

Codice promo Betclic - FAQ

Dove si inserisce il codice promo Betclic?

È possibile utilizzare più di un codice promozionale Betclic?

Il codice promo Betclic può essere inserito in modo facoltativo nel campo dedicato al momento dell'iscrizione sul sito. Il codice promozionale invece può essere digitato in fase di deposito. Nel caso dell'offerta corrente i due codici sono identici, sta all'utente decidere se utilizzarlo in un momento o nell'altro per aderire all'iniziativa di benvenuto.

No, Betclic permette l'uso di un solo codice promozione alla volta. Anche se i nomi nei campi differiscono (codice promo e codice promozionale) su Betclic per l’offerta di benvenuto, il codice da inserire è lo stesso, alternativamente in due momenti separati.

Cosa fare se il codice promo Betclic non funziona?

Verificare di aver seguito alla lettera quanto specificato nei T&C del bonus benvenuto sport Betclic. In caso di dubbi, rivolgersi all’assistenza clienti.