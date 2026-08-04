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Come effettuare la registrazione su Planetwin365

Contenuti

L'apertura di un conto di gioco su Planetwin365 è un processo riservato a utenti maggiorenni e residenti in Italia. È necessario avere a disposizione un documento di identità in corso di validità. Attualmente, la piattaforma non supporta la registrazione tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), richiedendo quindi la compilazione manuale del modulo.

Ecco i passaggi da seguire: 👇

Visitare il sito ufficiale di Planetwin365. Cliccare sul pulsante verde "Registrati". Compilare il modulo con il codice fiscale, i dati anagrafici e il limite di ricarica settimanale. Creare un nome utente e una password sicuri. Selezionare il bonus di benvenuto desiderato tra le opzioni disponibili (ad esempio, il "Bonus Benvenuto Sport"). Prendere visione dell'Informativa sulla Privacy e del Contratto di Gioco. Fornire i consensi necessari e confermare l'operazione cliccando su "Apri il tuo Conto".

Registrazione su Planetwin365: Termini e Condizioni

Per aprire un conto di gioco su Planetwin365 è necessario soddisfare alcuni requisiti, in conformità con la normativa ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli).

✅ Avere compiuto 18 anni di età.

di età. ✅ Essere residenti in Italia .

. ✅ Fornire i dati di un documento d'identità valido (carta d'identità, patente o passaporto).

✅ Effettuare la convalida del conto alla registrazione.

Come convalidare il conto su Planetwin365 🔒

La convalida del conto è un passaggio obbligatorio richiesto dalla normativa italiana per garantire la sicurezza del gioco e per abilitare le operazioni di prelievo.

Per convalidare il proprio account su Planetwin365, è sufficiente seguire questi step:

Accedere alla propria area personale sul sito.

Selezionare l'opzione "Verifica il mio conto".

Caricare una copia leggibile (fronte e retro) del documento d'identità inserito in fase di registrazione.

Generalmente l'operatore impiegherà un massimo di 48 ore per verificare il documento. Se la verifica non viene completata entro 30 giorni, il conto subirà delle limitazioni; se non avviene entro 60 giorni, sarà chiuso definitivamente.

Cosa succede dopo la registrazione

Una volta terminata l'iscrizione, l'utente ha accesso a tutte le funzionalità della piattaforma. Può procedere con il primo deposito, attivare il bonus di benvenuto e iniziare a scoprire l'offerta di gioco.

Bonus benvenuto nuovi utenti

I nuovi utenti che si iscrivono a Planetwin365 possono ottenere un pacchetto di benvenuto sportivo fino a 2.200€, così strutturato:

Bonus Sport : 50% del primo deposito (minimo 20€) fino a un massimo di 100€ .

: 50% del primo deposito (minimo 20€) fino a un massimo di . PlayBonus Slot : 100% del deposito fino a 2.000€ erogato in 4 tranche.

: 100% del deposito fino a erogato in 4 tranche. Cashback settimanale: rimborso del 50% fino a 100€ complessivi (10€ a settimana per 10 settimane).

Per accedere a queste promo è necessario effettuare un deposito di almeno 20€ entro 7 giorni dalla registrazione. Tra i metodi di pagamento validi ai fini della promo sono esclusi Skrill, Neteller, OnShop e Titolo di Ricarica.

Per sbloccare il bonus sport bisogna giocare l'intero importo depositato su multiple (escluso il tennistavolo) da almeno 4 eventi con quota minima 1.50 per selezione e quota totale del biglietto di almeno 5.00. Il PlayBonus Slot, invece, prevede requisiti di giocata pari a 30x per ogni singola tranche.

Accesso all'account

Per accedere al proprio conto di gioco dopo la registrazione, è sufficiente visitare il sito di Planetwin365 e inserire il nome utente e la password scelti in precedenza nell'area di login.

Primo deposito

Dopo aver effettuato una prima ricarica è possibile iniziare a giocare online. Per versare fondi sul proprio conto, l'utente può scegliere tra i metodi di pagamento disponibili. I metodi qualificanti per l'attivazione del bonus di benvenuto sono carte di credito, bonifico bancario e PayPal.

Metodi di pagamento

Planetwin365 offre un'ampia scelta di metodi per depositare e prelevare fondi in modo sicuro.

Metodi di Deposito Metodi di Prelievo Carte (Visa, Mastercard, Maestro) Carte (Visa, Mastercard, Maestro) PostePay PostePay PayPal PayPal Skrill, Skrill 1-tap Skrill Neteller Neteller paysafecard paysafecard MyBank, Bonifico Bancario Bonifico Bancario Apple Pay Voucher, OnShop

Perché registrarsi su Planetwin365?

Per fornire una visione d'insieme dell'operatore, di seguito un'analisi dei suoi principali punti di forza e di debolezza basata sulle informazioni disponibili.

Pro 👍 Contro 👎 Operatore sicuro con licenza ADM (n° 16007) Registrazione non disponibile tramite SPID Ampia offerta di gioco (24 sport, 5000+ giochi casinò) Funzionalità Bet Builder non presente Disponibilità della funzione Cashout Non è possibile scommettere sulla politica App dedicate per Android e iOS Mercati scommesse vari (Combo, Marcatore, VAR) Scommesse su eventi di Spettacolo

Planetwin365 a confronto con altri bookmaker ADM

Planetwin365 si colloca nel mercato italiano come un operatore competitivo, con un'offerta di prodotti e servizi completa e in linea con quella dei principali competitor autorizzati da ADM. La sua offerta di gioco può essere confrontata con quella di altri operatori disponibili in Italia come Lottomatica, William Hill o Sisal per avere una panoramica oggettiva di quel che il bookmaker ha da offrire.

Conoscere Planetwin365 nel dettaglio

Planetwin365 è un portale di scommesse e gioco d'azzardo che opera legalmente in Italia con licenza ADM n° 16007. Questa autorizzazione garantisce il rispetto delle normative nazionali e la tutela del giocatore. È fondamentale affidarsi sempre a operatori con licenza per un'esperienza di gioco sicura e responsabile.

L'offerta di Planetwin365 è molto ampia e comprende:

Sport : un palinsesto di 24 discipline sportive , tra cui Calcio, Tennis, Basket, eSports (Dota2, League of Legends) e Spettacolo.

: un palinsesto di , tra cui Calcio, Tennis, Basket, eSports (Dota2, League of Legends) e Spettacolo. Payout : la percentuale di payout media per le scommesse è del 94,59% .

: la percentuale di payout media per le scommesse è del . Casinò: una libreria con oltre 5.000 giochi, che include slot popolari come Dead or Alive, Gates of Olympus 1000 e Starburst Galaxy, oltre a una sezione di Casinò Live.

Opinione dell'esperto

Nome dell'autore: Antonio Pannella

Cosa ne pensi del processo di registrazione di Planetwin365?

Come ho avuto modo di provare, la procedura di registrazione su Planetwin365 è semplice e lineare: l'utente è chiamato a compilare i campi richiesti con i vari dati personali, inclusi quelli di accesso (ovvero username e password) fondamentali per il prosieguo dell'esperienza. Il sito offre la sola opzione della registrazione classica.

Quanto facile è registrarsi sul sito?

La presenza della sola registrazione classica, ossia attraverso l'inserimento manuale dei dati necessari per la creazione dell'account, è un punto a sfavore di Planetwin365: l'adottamento anche di altri sistemi come SPID o CIE non solo velocizzerebbe ulteriormente il processo ma, allo stesso tempo, attirerebbe un numero ancora maggiore di utenti sulla piattaforma.

In cosa l'iscrizione su Planetwin365 può migliorare?

Ho apprezzato particolarmente la presenza di un gran numero di discipline sportive su cui è possibile scommettere su Planetwin365, senza dimenticare gli oltre 5000 giochi del casinò che rendono l'offerta molto completa. Il layout del sito appare chiaro e di facile fruibilità anche per coloro che non hanno particolare dimestichezza in questo ambito.

Domande frequenti