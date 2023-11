Planetwin365 è un sito di scommesse autorizzato a svolgere l'attività legalmente in Italia. Infatti, il portale dedicato al betting e al gioco d'azzardo è stato autorizzato dall'ADM / AAMS con la licenza n° 15242.

Chi si registra per la prima volta a Planetwin può ricevere un bonus di benvenuto utilizzabile sulle scommesse sportive per un valore massimo di 365€. In questa pagina verranno fornite tutte le informazioni per completare l'iscrizione in maniera rapida, sicura ed efficiente.

Come effettuare la registrazione a Planetwin

Planetwin rivolge la propria proposta dedicata alle scommesse esclusivamente a persone maggiorenni e residenti in Italia. Per completare la registrazione su Planetwin, è necessario presentare un documento d'identità in corso di validità, come richiesto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

A differenza di altre piattaforme di scommesse approvate dall'AAMS, Planetwin, attualmente, non offre la possibilità di iscriversi tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Di conseguenza, gli interessati sono tenuti a compilare il modulo di registrazione, inserendo fra le altre cose i dettagli di un documento valido, prima di inviarne una copia digitale tramite le modalità descritte più in basso. Ecco gli step da seguire per iscriversi a Planetwin365.

Visitare il sito ufficiale Planetwin365.it. Cliccare sul pulsante verde "Registrazione". Compilare tutto il modulo, presentato con un layout stretto e allungato adatto anche agli smartphone, in una pagina sola. Fra le varie informazioni che verranno richieste ci sono i classici dettagli anagrafici (nome, cognome, data di nascita, ecc.) e anche codice fiscale e limite massimo di ricarica. Tutti i campi contrassegnati da un asterisco sulla sinistra vanno compilati obbligatoriamente. Tra i campi opzionali c'è il codice negozio Planetwin365 L'utente dovrà prestare particolare attenzione a creare un nome utente e una password unici e solidi. Si dovrà anche selezionare il bonus di benvenuto di proprio interesse, fra le 3 opzioni disponibili. Le spiegazioni presenti in questa pagina fanno riferimento al welcome bonus più alto da 365€, ovvero "Play365". Per selezionarlo, è sufficiente cliccare sulla casella sotto al banner. Prendere visione di tutta la documentazione fornita a fondo pagina, fra cui l'Informativa sulla Privacy e il Contratto di Gioco. Fornire i consensi necessari, prima di confermare la registrazione a Planetwin365 cliccando su "Apri il tuo Conto!"

Bonus benvenuto scommesse sportive Planetwin365

Chi si iscrive per la prima volta a Planetwin può scegliere fra 3 bonus di benvento per le scommesse.

In particolare, l'offerta più generosa, ovvero il "Bonus di Benvenuto Play365" è suddiviso in tre parti:

Prima parte: Equivale al 50% del primo deposito effettuato con i metodi di pagamento accettati e qualificanti, fino a un massimo di 165€. Per ottenere questa parte della promo, gli utenti devono attivare il bonus nell'apposita sezione e fare un deposito minimo di 10€. Dopo il deposito, gli utenti devono piazzare scommesse con una quota di almeno 2,00 e fornire una copia del documento d'identità.

Seconda parte: Il bonus della seconda tranche corrisponde al 40% del deposito successivo al primo, di un valore minimo pari a 10€, dopo che l'utente non ha soddisfatto i requisiti della prima parte o ha esaurito il bonus iniziale, fino a un massimo di 100€. Questa parte sarà resa disponibile una volta che gli utenti abbiano piazzato scommesse con una quota di almeno 2,00 basate sull'ammontare del secondo deposito.

Terza parte: Equivale al 40% del primo deposito successivo, di almeno 10€, e viene erogato se l'utente non ha soddisfatto i requisiti della seconda parte o ha esaurito il bonus relativo, fino a un massimo di 100€. Questa parte sarà resa disponibile una volta che gli utenti abbiano piazzato scommesse con una quota di almeno 2,00 basate sull'ammontare del loro terzo deposito.

Per ciascuna delle tre parti, vi è un requisito di scommessa di 8 volte l'ammontare del bonus ottenuto. Il bonus sarà cancellato se l'utente non soddisfa questo requisito entro 15 giorni.

Vale la pena notare che, oltre a osservare la quota minima, il bonus benvenuto scommesse Planetwin non può essere combinato con altre promo e che eventuali scommesse con un "rischio minimo" non contano per soddisfare i requisiti del bonus.

Informazioni aggiuntive sulla registrazione a Planetwin 365

Per effettuare correttamente la registrazione su Planetwin, è fondamentale rispettare le norme stabilite dalla legislazione italiana sul gioco d'azzardo. Secondo le disposizioni dell'ADM, l'entità nazionale preposta, solo gli individui maggiorenni con residenza in Italia hanno diritto a iscriversi a un servizio che consente di piazzare scommesse con denaro vero.

Durante la registrazione, Planetwin chiede inoltre di definire dei limiti di deposito settimanali, in linea con le direttive sul Gioco Responsabile. Per incrementare tali limiti, è necessario inoltrare una richiesta per la modifica e attendere 7 giorni affinché le modifiche siano approvate. Questo non avviene nel caso in cui si voglia ridurre questa soglia, poiché la modifica avrà effetto immediato.

Iscrizione a Planetwin365 da dispositivi mobile: app nativa e sito ottimizzato

Il portale di scommesse Planetwin consente la registrazione sia da computer che da dispositivi mobili. Per chi predilige l'accesso via mobile, sono disponibili due opzioni:

navigare sulla versione mobile del sito, accedendo direttamente con il browser,

o scaricare e utilizzare l'applicazione ufficiale di Planetwin.

Questa applicazione, sviluppata specificamente per dispositivi mobili, è fornita senza costi aggiuntivi ed è adatta a gran parte dei sistemi operativi più diffusi in Italia, garantendo un'esperienza d'uso più personalizzata e ottimi standard di sicurezza.

Per chi intende registrarsi utilizzando il mobile, è bene sapere che il processo di iscrizione sulla web app del sito segue gli stessi passaggi di quello via desktop. Chi opta per l'applicazione di Planetwin, invece, deve considerare quanto segue:

Gli utenti con dispositivi Android dovranno scaricare l'app di Planetwin direttamente dal sito ufficiale. Dopo il download, sarà necessario concedere le autorizzazioni richieste per completare l'installazione (autorizzando il download da "Fonti sconosciute"). Successivamente, lanciando l'applicazione, sarà possibile avviare il processo di registrazione inserendo i propri dati personali.

Per chi possiede un dispositivo iOS, l'app di Planetwin si trova nell'App Store. La fase di installazione avviene senza necessità di interventi manuali, iniziando automaticamente dopo il download.

Convalida dell'account su Planetwin365

Per convalidare il proprio account su Planetwin, bisogna seguire una procedura semplice:

Accedere al proprio profilo cliccando sull'icona o la voce "Il mio profilo" situata in alto a destra della pagina. Selezionare l'opzione "Verifica il mio conto". Caricare le immagini fronte e retro del proprio documento d'identità.

Il reparto incaricato esaminerà e verificherà il documento fornito, solitamente entro 48 ore dall'invio. Finché la convalida non sarà completata, non sarà possibile effettuare prelievi.

Se il documento non viene inviato entro 30 giorni dalla richiesta, l'accesso al conto verrà limitato. Se il documento non viene trasmesso entro 60 giorni, il conto verrà definitivamente chiuso.

Come iniziare a scommettere su Planetwin 365

In questa sezione, sono fornite le indicazioni fondamentali per piazzare una scommessa su Planetwin. Per effettuare una scommessa, è consigliabile seguire i seguenti passi:

Completare la registrazione su Planetwin, come descritto in precedenza. Accedere al proprio profilo. Effettuare un deposito scegliendo tra le diverse opzioni di pagamento disponibili. Esplorare la sezione sportiva di Planetwin e selezionare una quota per aggiungerla alla propria schedina. Nell'area del carrello, sulla destra, inserire l'importo desiderato per la scommessa e finalizzare la giocata cliccando su "Scommetti".

Metodi di pagamento di Planetwin365

Planetwin propone diversi metodi di pagamento ai suoi utenti. Per il bonus di benvenuto sono considerati qualificanti le carte di credito, il bonifico bancario e Paypal.

Ecco una tabella riassuntiva dei metodi di pagamento disponibili:

Metodo di pagamento Spese Deposito minimo Deposito massimo Postepay 0,00 € 5,00 € 20.000,00 € Mastercard e Maestro 0,00 € 5,00 € 20.000,00 € Visa 0,00 € 5,00 € 20.000,00 € Voucher 0,00 € 5,00 € 250,00 € PayPal 0,00 € 10,00 € 10.000,00 € OnShop 0,00 € 9,00 € 300,00 € MyBank 0,00 € 10,00 € 20.000,00 € Skrill 0,00 € 10,00 € 10.000,00 € One Tap 0,00 € 10,00 € 10.000,00 € Neteller 0,00 € 10,00 € 10.000,00 € Paysafecard 0,00 € 10,00 € 999,00 €

Iscrizione a Planetwin 365 - FAQ

Quanto tempo è necessario per completare la verifica?

Dopo aver effettuato l'upload, la verifica del documento potrebbe concludersi il giorno stesso. Tuttavia, le tempistiche potrebbero variare in funzione della quantità di richieste in coda.

Cosa si deve fare se il documento è scaduto?

È possibile inviare un documento alternativo valido, come carta d'identità, patente o passaporto, caricandolo direttamente dal conto di gioco. Per farlo, basta accedere alla propria area personale e selezionare l'opzione per la verifica del conto.

Quali documenti sono accettati per la verifica?

Si possono inviare, fronte e retro, i seguenti documenti validi: carta d'identità, patente di guida o passaporto.