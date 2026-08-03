Come aprire un conto di gioco su Eurobet? 📝

Per effettuare scommesse online su Eurobet è essenziale aprire e attivare un account sul sito ufficiale. La procedura è la seguente:

Visitare il sito ufficiale di Eurobet e cliccare sul pulsante verde "Registrati".

Fornire il codice fiscale per l'eventuale compilazione automatica di alcuni campi anagrafici.

Inserire le informazioni anagrafiche richieste.

Fornire un numero di telefono. Questa informazione è necessaria per ricevere un codice OTP univoco utile a completare l'iscrizione.

Inserire l'eventuale codice promo Eurobe t (se se ha uno a disposizione).

t (se se ha uno a disposizione). Spuntare le caselle relative al consenso per il trattamento dei dati personali e l'eventuale consenso per comunicazioni di marketing.

Prendere visione del contratto di gioco e accettarlo per creare l'account.

Registrazione su Eurobet: Termini e Condizioni 📄

L'apertura di un conto di gioco online presso un operatore autorizzato dall'ADM è soggetta a specifiche condizioni stabilite dalla normativa italiana vigente.

L'iscrizione è consentita solo a coloro che hanno compiuto almeno 18 anni di età .

. È necessario essere residenti nel territorio italiano .

. È richiesto l'invio di un documento d'identità valido per la verifica.

per la verifica. Il gestore ha la responsabilità di convalidare l'identità dell'utente attraverso un controllo puntuale dei documenti forniti entro 30 giorni dalla registrazione.

dalla registrazione. Gli utenti possono impostare i propri limiti di deposito in linea con le normative del Gioco Responsabile.

Come convalidare il conto su Eurobet 🆔

La convalida del conto è un passaggio fondamentale, richiesto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), per continuare a giocare online in modo sicuro e legale.

Per attivare il conto è necessario:

Compilare il modulo di registrazione in ogni sua parte.

I nviare una copia fronte/retro di un documento d'identità valido (patente, carta d'identità o passaporto) tramite l'opzione di upload nell'area personale del profilo.

nviare una copia fronte/retro di un documento d'identità valido (patente, carta d'identità o passaporto) tramite l'opzione di upload nell'area personale del profilo. In alternativa all'upload, è possibile inviare i documenti via email all'indirizzo attivazioni@eurobet.it. I formati accettati sono: .pdf, .tiff, .jpeg, .png e .bmp.

In caso di documentazione incompleta o illeggibile, un messaggio di notifica apparirà nell'area personale. Se non viene inviata una nuova documentazione corretta entro 30 giorni, il conto viene sospeso.

Cosa succede dopo la registrazione

Una volta completata l’iscrizione e convalidato l'account, l'utente può accedere ai servizi dell'operatore, inclusi il bonus di benvenuto, il primo deposito e l'accesso al proprio conto di gioco.

Bonus benvenuto nuovi utenti

Il bonus di benvenuto scommesse di Eurobet è strutturato in più parti.

Per aderire all'offerta è necessario:

Aprire un nuovo conto gioco. Digitare l'eventuale codice promo dedicato alla promozione nel campo apposito, se richiesto. Effettuare un deposito di almeno 10€ con uno dei metodi qualificanti (ad eccezione di Skrill, Paysafecard, OnShop e Neteller), entro una settimana dalla registrazione.

A seguito di ciò, l'utente riceve:

Bonus di 12€ subito : 10€ per le scommesse sportive (5€ bonus tradizionale + 5€ bonus scommesse esclusivo) e 2€ per il Virtual.

: 10€ per le scommesse sportive (5€ bonus tradizionale + 5€ bonus scommesse esclusivo) e 2€ per il Virtual. Bonus Casinò di 25€ : 5€ da utilizzare sulle slot Premium, 5€ su Crazy Time, 5€ su Aviator, 5€ su JetX, 5€ sul Blackjack dell'operatore.

: 5€ da utilizzare sulle slot Premium, 5€ su Crazy Time, 5€ su Aviator, 5€ su JetX, 5€ sul Blackjack dell'operatore. 500€ in Fun Bonus per il Casinò.

per il Casinò. Bonus scommesse extra: credito pari al 100% del versamento effettuato entro 7 giorni dalla registrazione e fino a un massimo di 500€. Per beneficiarne, è necessario puntare su multiple con quota minima pari o superiore a 3.50 e per un valore pari a x2 volte il valore del Bonus scommesse.

Si consiglia di consultare i Termini e Condizioni completi sul sito ufficiale.

Accesso all'account 🔑

Una volta completata la registrazione e creato l'account, l'accesso si effettua seguendo questi passaggi:

Visitare il sito ufficiale di Eurobet. Cliccare sul pulsante "Accedi". Inserire le credenziali scelte in fase di registrazione (username e password).

Primo deposito 💳

Per iniziare a giocare con soldi veri è necessario effettuare una ricarica sul conto di gioco. Ecco come fare.

Accedere all'account.

Cliccare sulla sezione dedicata al deposito o alla ricarica.

Scegliere uno dei metodi di pagamento offerti.

Indicare l'importo da depositare rispettando l'importo minimo previsto per il metodo scelto.

Confermare l'operazione.

Metodi di pagamento

Eurobet mette a disposizione degli utenti un ampio ventaglio di metodi di pagamento per il deposito e il prelievo.

Metodo di pagamento Spese Accredito Importo Min. Note Visa, Postepay, Mastercard, Maestro Nessuna Immediato 10€ - NETELLER Nessuna Immediato 10€ Limite max primo versamento: 100€ Skrill, Skrill 1-Tap Nessuna Immediato 10€ Limite max primo versamento: 1.000€ Paypal, Ricarica Eurobet Nessuna Immediato 10€ - OnShop Nessuna Immediato 5€ - Okto.Cash Nessuna Immediato 10€ Limiti: 10€, 25€, 50€, 100€, 150 € MyBank Nessuna Immediato 10€ Limite max: 5000€ Bonifico bancario Eventuali spese bancarie 2-3 giorni lavorativi 10€ - Bollettino postale Spese Postali 2-3 giorni lavorativi 5€ - Mastercard by Skrill Nessuna Immediato 10€ Limite max primo versamento: 100€ Paysafecard Nessuna Immediato 10€ -

Perché registrarsi su Eurobet?

Per fornire una panoramica imparziale, è utile analizzare i vantaggi e gli svantaggi nell'aprire un conto su Eurobet, basandosi sui dati precisi e verificati.

Pro 👍 Contro 👎 Ampia copertura sportiva (oltre 30 discipline) No registrazione CIE Elevato numero di giochi Casinò/Slot (6.000+) Requisiti puntata bonus alti Percentuale di Payout competitivo (93,62%) Presenza di Cashout e Bet Builder Disponibilità di Live Streaming e Scommesse Live App nativa per Android e iOS 16 Metodi di deposito disponibili

Eurobet a confronto con altri bookmaker ADM 🇮🇹

Eurobet è un operatore solido nel panorama italiano del gioco online, autorizzato dall'ADM, ed è molto apprezzato perchè è una piattaforma che offre un'ampia gamma di prodotti, un elevato numero di sport coperti (oltre 30), un vasto catalogo di giochi Casinò (oltre 6.000 slot) e una percentuale di Payout alta (93,62%).

Conoscere Eurobet nel dettaglio 🔍

Eurobet è un bookmaker autorizzato e legale in Italia, come dimostra la licenza GAD n° 15016 rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Affidarsi esclusivamente a piattaforme che espongono chiaramente la licenza ADM è fondamentale per garantire un'esperienza di gioco sicura e regolamentata.

L'operatore offre una vasta gamma di prodotti e servizi:

Sport : copre oltre 30 discipline sportive (tra cui Calcio, Tennis, Basket, Formula 1, E-Sport come League of Legends, Politica, Spettacolo e altro).

: copre oltre 30 discipline sportive (tra cui Calcio, Tennis, Basket, Formula 1, E-Sport come League of Legends, Politica, Spettacolo e altro). Scommesse Live : disponibili scommesse in tempo reale e un servizio di Live Streaming.

: disponibili scommesse in tempo reale e un servizio di Mercati di scommessa : ampia scelta di mercati (Combo, Under/Over Calcio d'angolo, Marcatore, Ribaltone, Rigore, VAR, Almeno 1 palo o traversa).

: ampia scelta di mercati (Combo, Under/Over Calcio d'angolo, Marcatore, Ribaltone, Rigore, VAR, Almeno 1 palo o traversa). Casinò : più di 6.000 giochi tra Slot e Casinò Live (inclusi titoli popolari come Blood Suckers, Aviator, Age of the Gods: God of Storm).

: più di 6.000 giochi tra Slot e Casinò Live (inclusi titoli popolari come Blood Suckers, Aviator, Age of the Gods: God of Storm). Percentuale di Payout : si attesta al 93,62%.

: si attesta al 93,62%. Promozioni: l'operatore offre 7 promozioni per lo Sport (tra cui Bonus sport fino a 1.000€ e Bonus multiple fino al 354,9%), 17 per il Casinò e diverse altre offerte per Poker, Bingo e altri giochi.

Opinione dell'esperto

Nome dell'autore: Antonio Pannella

Cosa ne pensi del processo di registrazione di Eurobet?

Con Eurobet ci sono due diverse tipologie di registrazione. La prima è quella Classica. Si apre il form tradizionale e si aggiungono i dati richiesti ai giocatori. La seconda, invece, è quella con SPID. Ho testato quest’ultima e devo dire che offre velocità e sicurezza. Tutti i dati vengono inseriti automaticamente e non c’è neanche bisogno di inviare la copia di un documento per completare la procedura KYC.

Quanto facile è registrarsi sul sito?

Un aspetto che potrebbe migliorare la fase di iscrizione su Eurobet è l’aggiunta della Carta d’Identità Elettronica. Permetterebbe, come lo SPID, di velocizzare ogni operazione e renderebbe molto più semplice la fase di iscrizione. La CIE è preferita da molti scommettitori italiani per due ragioni. In primo luogo, ha quasi le stesse funzioni dello SPID. A seguire, non prevede alcun costo annuale o comunque periodico.

In cosa l'iscrizione su Eurobet può migliorare?

Eurobet è un leader in Italia per quanto riguarda il settore delle scommesse. Offre ai suoi utenti un palinsesto completo, con tantissimi sport, centinaia di eventi ogni giorno e una lunga serie di mercati su cui scommettere. Stesso discorso anche per le sezioni dedicate ai giochi da casinò online. Tra le funzioni disponibili, poi, ci sono lo streaming di eventi in diretta, il Cashout e il Bet Builder.

Domande frequenti ❓

Quali sono le modalità di registrazione su Eurobet?

Sul noto di sito di scomesse italiano i giocatori hanno la possibilità di registrarsi tramitemodalità classica oppure scegliendo l'iscrizione con SPID.

Quanto tempo bisogna attendere affinché vengano convalidati i documenti?

In media, sono sufficienti 48 ore affinché lo staff di Eurobet analizzi la copia del documento inviata e completi la procedura di verifica dell'identità richiesta per legge dall'ADM.

Quali sono i tempi per prelevare le vincite?

I tempi variano a seconda del metodo scelto. I portafogli elettronici come PayPal, Skrill e NETELLER sono i più veloci (entro 24 ore), mentre il bonifico può richiedere fino a 5 giorni lavorativi.





