I passaggi necessari per effettuare la registrazione Eurobet online e aprire un conto gioco in pochi minuti.

Eurobet è un bookmaker autorizzato in Italia. Il sito eurobet.it svolge la propria attività dopo aver ricevuto la licenza GAD n° 15016 dall'ADM / AAMS.

Nel resto di questo articolo verranno fornite tutte le informazioni necessarie per registrarsi a Eurobet. Sarà anche presente un paragrafo specifico sugli step da seguire per ricevere il doppio bonus benvenuto scommesse da 305€.

Come effettuare la registrazione a Eurobet: guida passo - passo

Per effettuare scommesse online presso Eurobet, è fondamentale procedere all'apertura e all'attivazione di un account sul sito ufficiale Eurobet.

Secondo la normativa vigente in Italia, l'iscrizione su piattaforme di scommesse è consentita soltanto a chi possiede residenza nel territorio italiano e ha compiuto almeno 18 anni di età.

Queste misure sono stabilite per assicurare una protezione adeguata ai soggetti più vulnerabili e per fornire un ambiente di gioco che sia al contempo regolato e sicuro. Dopo aver completato la registrazione presso Eurobet, il gestore ha la responsabilità di convalidare l'identità del sottoscrittore, attraverso un controllo puntuale dei documenti forniti.

Diversamente da alcune piattaforme di scommesse presenti in Italia, Eurobet al momento non consente l'iscrizione con SPID. La modalità di registrazione descritta qui sotto è quindi l'unica disponibile:

Visitare il sito ufficiale eurobet.it. Cliccare sul pulsante verde "Registrati" all'interno della pagina. Fornire il codice fiscale per velocizzare l'iscrizione a Eurobet tramite la compilazione automatica di alcuni campi anagrafici. Qualora l'utente non ricordi il codice, potrà saltare questo step e fornire tutte le informazioni correlate in modo manuale. Lungo la procedura di registrazione verrà anche richiesto un numero di telefono. Tale informazione è necessaria per ricevere un codice OTP univoco al fine di completare l'iscrizione a Eurobet. Fornite tutte le informazioni, verrà anche proposto un riepilogo di tutte le offerte di benvenuto disponibili. Trattandosi di un articolo focalizzato sulle scommesse sportive, nei prossimi paragrafi verranno dati i dettagli relativi alla promo fino a 305€ di bonus. Inserire, qualora a disposizione, il codice promo eurobet Spuntare le caselle relative al consenso per il trattamento dei dati personali e fornire il consenso a eventuali comunicazioni di marketing per ricevere offerte e bonus esclusivi. Per ultima cosa, prendere visione del contratto di gioco e accettarlo per creare l'account di gioco su Eurobet.

Informazioni aggiuntive sulla registrazione a Eurobet

Per completare correttamente la registrazione su Eurobet, è essenziale notare che l'apertura di un conto di gioco online presso un operatore autorizzato dall'AAMS / ADM è consentita soltanto ai cittadini maggiorenni residenti in Italia.

Una volta completata l'iscrizione, gli utenti possono impostare i propri limiti di deposito in linea con le normative del Gioco Responsabile. Questi limiti sono modificabili in ogni momento, tenendo però presente che qualsiasi aumento del limite è soggetto a un periodo di attesa di 7 giorni prima della sua effettiva esecuzione e attivazione.

Bonus benvenuto scommesse sportive Eurobet

Il bonus di benvenuto scommesse di Eurobet è strutturato in più elementi.

Subito dopo la registrazione vengono assegnati 50 giri gratuiti senza deposito, ciascuno del valore di 0,10€, validi per la slot Blue Wizard. Questi giri hanno una validità di 7 giorni.

Effettuando un deposito di almeno 10€ con uno dei metodi qualificanti, entro una settimana dalla registrazione, si riceve un bonus di 5€ per le scommesse sportive e un totale di 10€ di bonus per il casinò (5€ per le slot Premium Eurobet e 5€ per il gioco Crazy Time).

Oltre al bonus di 5€, è possibile ricevere un bonus scommesse benvenuto extra pari al 50% delle scommesse sportive multiple piazzate entro 7 giorni dalla registrazione fino a un massimo di 300€. Per beneficiare di questo bonus, le scommesse devono avere una quota minima di 4.00.

Sul sito ufficiale è possibile consultare i T&C completi di questa offerta e vedere gli altri bonus messi a disposizione da Eurobet per chi completa la registrazione per la prima volta.

Iscrizione a Eurobet da mobile: app nativa e sito ottimizzato

Si può completare la registrazione su Eurobet sia da piattaforme desktop che da dispositivi mobili, come smartphone e tablet. Se le istruzioni riportate più in alto sono valide anche per l'iscrizione tramite la web app (il sito ottimizzato per mobile, direttamente accessibile dal browser), bisogna però sapere che ci sono dettagli specifici legati all'uso dell'app nativa di Eurobet per effettuare l'iscrizione.

Chi desidera registrarsi a Eurobet da app deve sapere che:

Per dispositivi iOS, l'applicazione Eurobet è disponibile e scaricabile direttamente dall'App Store.

Per dispositivi Android, si deve accedere al sito web di Eurobet e scaricare il file apk. Una volta scaricato, è necessario avviare l'installazione, concedendo l'autorizzazione per l'installazione da fonti non ufficiali.

Dopo aver installato l'app, è necessario completare il modulo di registrazione.

Indipendentemente dalla modalità di registrazione, sia tramite desktop che mobile, è essenziale convalidare l'account di gioco, inviando i documenti richiesti.

Convalida dell'account su Eurobet

Per attivare un conto gioco su Eurobet, è essenziale compilare il modulo di registrazione in ogni sua parte. Una volta fatto questo, bisogna inviare una copia fronte/retro di un documento d'identità valido come patente, carta d'identità o passaporto tramite l'opzione di upload disponibile nell'area personale del proprio profilo.

Qualora la documentazione risulti incompleta o illeggibile, un messaggio di notifica apparirà nell'area personale e, in assenza di una nuova invio corretto entro 30 giorni, il conto verrà sospeso.

Dal punto di vista operativo, ovvero come viene effettuata la convalida dell'account su Eurobet, è essenziale notare che non è consentito l'invio di documenti tramite Jumbo mail, e verranno accettati documenti solo in determinati formati come .pdf, .tiff, .jpeg, .png e .bitmap all'indirizzo email attivazioni@eurobet.it.

Come iniziare a scommettere su Eurobet

L'iscrizione su Eurobet è fondamentale per effettuare scommesse con denaro reale su questo portale affidabile e sicuro. Chi non avesse particolare dimestichezza con i bookmaker, può piazzare la prima scommessa, seguendo questi step:

Procedere con la registrazione sul sito. Accedere all'account. Effettuare un deposito. Selezionare la quota desiderata, cliccando o effettuando "tap" se si naviga da dispositivo mobile. Immettere l'importo da scommettere nella schedina visibile sulla parte destra dello schermo. Confermare la scommessa selezionando "Scommetti" e attendere l'esito della puntata. L'eventuale vincita verrà accreditata automaticamente sull'account di gioco senza che venga richiesta alcuna azione da parte dell'utente.

Metodi pagamento Eurobet

Per iniziare a giocare con soldi veri, bisogna aver effettuato una ricarica. Ai fini del bonus benvenuto scommesse da 305€ di Eurobet, possono essere effettuati attraverso tutti i metodi di pagamento disponibili sul sito, ad eccezione di Skrill, Paysafecard e Neteller.

Nella tabella riassuntiva qua sotto, tutti i metodi disponibili per il deposito, corredati da informazioni utili:

Metodo di pagamento Spese Accredito Importo Min Note Visa Nessuna Immediato 10 € - Postepay Nessuna Immediato 10 € - Mastercard Nessuna Immediato 10 € - Maestro Nessuna Immediato 10 € - NETELLER Nessuna Immediato 10 € Limite max primo versamento: 100 € Skrill Nessuna Immediato 10 € Limite max primo versamento: 1000 € Skrill 1 tap Nessuna Immediato 10 € Limite max primo versamento: 1000 € Paypal Nessuna Immediato 10€ - Ricarica Eurobet Nessuna Immediato 5 € - Onshop Nessuna Immediato 10 € - Okto Cash Nessuna Immediato 10 € Limiti: 10 €, 25 €, 50 €, 100 €, 150 € MyBank Nessuna Immediato 10 € Limite max: 5000€ Bonifico bancario Eventuali spese bancarie 2-3 giorni lavorativi 10 € - Bollettino postale Spese Postali 3-7 giorni lavorativi 5 € - Mastercard by Skrill Nessuna Immediato 10 € Limite max primo versamento: 100 € Paysafecard Nessuna Immediato 10 € -

Iscrizione a Eurobet: Domande frequenti

Bisogna pagare per registrarsi a Eurobet?

No, l'iscrizione a questo bookmaker è gratuita. Il deposito va effettuato solo se si desidera scommettere con soldi veri.

Quanto tempo bisogna attendere affinché vengano convalidati i documenti?

In media, sono sufficienti 48 ore affinché lo staff di Eurobet analizzi con attenzione la copia inviata, ai fini di completare la procedura di verifica dell'identità richiesta per legge dall'ADM / AAMS.

Quanto tempo ci vuole per prelevare le vincite?

I tempi variano a seconda del metodo scelto. I portafogli elettronici come PayPal, Skrill e Neteller sono i più veloci (entro 24 ore), mentre il bonifico può richiedere fino a 5 giorni lavorativi.