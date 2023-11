Bwin è fra i siti di scommesse più noti in Italia. Svolge la sua attività online tramite l'omonimo portale che è stato autorizzato dall'ADM / AAMS come dimostrato dalla licenza GAD n° 15026.

Per scommettere su Bwin è necessaria la registrazione, soprattutto se si desidera ricevere il bonus di benvenuto per il betting che al momento può arrivare fino a 260€.

In questa pagina verranno fornite tutte le informazioni per iscriversi al sito in modo sicuro e veloce, completando la convalida dell'account di gioco così da poter prelevare le vincite a norma di legge.

Come effettuare la registrazione a Bwin

Bwin offre i propri servizi come bookmaker solo a residenti italiani maggiorenni. Per effettuare la registrazione sulla piattaforma, bisogna avere a disposizione un documento d'identità valido e la Tessera sanitaria, nel caso in cui non si conosca il proprio Codice fiscale.

A differenza di altre piattaforme dedicate alle scommesse autorizzate dall'AAMS, Bwin, al momento, non consente l'iscrizione tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Pertanto, gli utenti dovranno fornire e, successivamente, inviare una copia del proprio documento d'identità. Ecco gli step da seguire per iscriversi a Bwin.

Visitare il sito ufficiale Bwin.it. Cliccare sul pulsante giallo "Registrati". Fornire un indirizzo email valido e cliccare su continua. Selezionare la password per il login all'account di gioco. La password deve essere unica, contenere almeno un carattere maiuscolo, uno minuscolo e un numero, oltre ad avere una lunghezza minima di 8 caratteri. Cliccare su "Avanti". Inserire il genere e il nome completo (così come presente sui documenti di identità). Inserire la data di nascita. Inserire il luogo di nascita. Controllare il codice fiscale creato in automatico da Bwin alla registrazione e confermarlo tramite l'apposita casella. Fornire un numero di telefono valido. Verrà utilizzato per inviare un codice OTP unico, generato esclusivamente per l'iscrizione a Bwin. Inserire il codice inviato via SMS. Fornire tutte le altre informazioni richieste nel modulo di registrazione. Fissare i propri limiti di ricarica settimanale, leggere con attenzione l'Informativa sulla Privacy e il Contratto di gioco prima di confermare la creazione dell'account di gioco su Bwin.

Bonus benvenuto scommesse sportive Bwin

Chi effettua per la prima volta la registrazione a bwin.it può ricevere una serie di bonus e promozioni di benvenuto. Per quanto riguarda la sezione betting, al momento è attivo un bonus scommesse che può arrivare a 260€, oltre a 30 giri gratis utilizzabili sulla slot machine Book of Kings.

Per parteciparvi, oltre a completare l'iscrizione sul sito bwin.it, bisogna convalidare il proprio account di gioco e poi effettuare un primo deposito di almeno 10€. Per questa promo non è richiesto al momento un codice promozionale bwin.

A seguito di questa ricarica iniziale, l'utente ha la possibilità di ricevere un bonus di 10€ dopo aver effettuato la sua prima scommessa, oltre a un ulteriore bonus che può arrivare fino a 250€, suddiviso su più settimane.

Per ricevere il bonus bisogna quindi completare i seguenti step:

Registrazione su bwin.it e primo deposito di almeno 10€. Piazzare la prima scommessa con una quota minima di 2.00 per ricevere un bonus di 10€. Accredito di un altro bonus da 100€, pari al 50% delle scommesse multiple di almeno 3 eventi, piazzate nei primi 7 giorni dalla data di iscrizione (fino a un massimo pari alla prima ricarica) Continuare a scommettere per 15 settimane, per ricevere altri 10€ di bonus scommesse a settimana.

Informazioni aggiuntive sulla registrazione a Bwin

Coloro che intendono registrarsi su Bwin, devono essere al corrente con i paletti fissati dalla legislazione italiana in materia di gioco d'azzardo. Come indicato dalle disposizioni dell'ADM, l'organo competente nel territorio nazionale, gli utenti che possono iscriversi a un bookmaker devono essere maggiorenni e avere residenza in Italia.

Durante l'iter di registrazione, Bwin richiede ai propri utenti di stabilire i loro limiti settimanali di deposito, così come stabilito dalle direttive in tema di Gioco Responsabile. Se si desidera alzare tali limiti, bisognerà fare richiesta per la nuova soglia e osservare un periodo di attesa di 7 giorni prima che tali cambiamenti diventino effettivi.

La procedura è invece più rapida in caso di diminuzione dei limiti che diverrà immediatamente operativa.

Iscrizione a Bwin da dispositivi mobile: app nativa e sito ottimizzato

Il sito di scommesse sportive bwin offre la possibilità di registrarsi sia tramite dispositivi desktop che mobili. Coloro che desiderano accedere tramite questi ultimi possono scegliere tra due alternative: utilizzare la versione web ottimizzata, aprendo direttamente il browser oppure optare per l'app ufficiale di bwin.

Quest'ultima, progettata appositamente per gli smartphone, è disponibile gratuitamente ed è compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi, garantendo un'esperienza d'uso ottimale.

Chi vuole registrarsi da smartphone, dovrebbe sapere che iscriversi dalla versione mobile richiede di seguire la stessa procedura usata con la versione desktop. Tuttavia, per coloro che scelgono l'app di bwin bisogna tenere presente che:

Chi ha uno smartphone Android può scaricare l'app Bwin solo dal sito ufficiale. Una volta completato il download, bisognerà fornire tutte le autorizzazioni richieste affinché l'installazione vada in porto. Dopo di che, aprendo l'app, si potrà procedere alla registrazione a Bwin, compilando il modulo con le proprie informazioni personali.

Per i dispositivi iOS, l'app di bwin è disponibile sull'App Store e la procedura di installazione non richiede alcun tipo di intervento da parte dell'utente, partendo in automatico.

Convalida dell'account su Bwin

La verifica dell'identità degli utenti è richiesta dalla legge italiana a tutti i siti di scommesse autorizzati dall'AAMS. Questo significa che, dopo la registrazione, Bwin ha il dovere di accertarsi che l'utente iscritto risponda ai requisiti di legge.

Tale verifica viene effettuata inizialmente attraverso un controllo incrociato fra i dati forniti e quelli disponibili nel database SOGEI.

In seguito, l'utente deve inviare una copia digitale del documento di identità fornito al momento dell'iscrizione, facendo upload della scansione o inviando una foto di passaporto, carta d'identità nazionale o patente di guida.

Il documento deve essere in corso di validità e mostrare in maniera chiara le seguenti info:

nome completo

data di nascita

luogo di nascita

fotografia.

I documenti possono essere inviati tramite:

Lo strumento di upload online disponibile all'interno dell'area personale del proprio account Bwin dopo aver effettuato il login.

del proprio account Bwin dopo aver effettuato il login. App per Android e iOS.

per Android e iOS. E-mail, all'indirizzo documents@bwin.it.

Ogni utente ha a disposizione un periodo di 30 giorni (definito di grazia) per inviare la copia del documento. Finché l'identità non sarà stata controllata, si potranno effettuare ricariche fino a un massimo di 1.000€ e non sarà possibile prelevare le vincite.

Una volta inviata la copia del documento, dovrebbero essere sufficienti 24 ore per effettuare i controlli. Se tale copia non dovesse essere fornita entro un periodo di 30 giorni, il conto sarà sospeso. Se il documento non verrà presentato entro 60 giorni, il conto verrà chiuso definitivamente.

Come iniziare a scommettere su Bwin

All'interno di questa pagina sono presentate le informazioni essenziali per avere un'esperienza di gioco sicura e consapevole con bwin. Chi vuole piazzare la sua prima scommessa deve seguire questi step:

Procedere con la registrazione su bwin, come indicato più in alto. Accedere al proprio account. Effettuare un deposito optando per una delle modalità di pagamento proposte. Navigare nella sezione sport di Bwin e cliccare sulla quota di proprio interesse per aggiungerla alla schedina. Sulla destra, all'interno della schedina, inserire la cifra che si vuole scommettere, e confermare la giocata, cliccando su "Scommetti". Attendere la refertazione del match.

Metodi di pagamento di Bwin

Non tutti i metodi di deposito sono considerati qualificanti per ricevere il bonus di benvenuto Bwin per le scommesse sportive. Chi desidera partecipare alla promo, deve ricaricare tramite bonifico bancario, Mastercard, Visa, Postepay o Apple Pay. Qui di seguito il riassunto di tutti i metodi disponibili:

Metodo di pagamento Importo minimo del deposito (€) Importo minimo del prelievo (€) Tempo di elaborazione del prelievo Carta di credito 10 10 3 - 5 giorni lavorativi Carta di debito 10 10 3 - 5 giorni lavorativi PayPal 10 10 Entro 12 ore Postepay 10 10 3 - 5 giorni lavorativi Paysafecard 5 10 Entro 12 ore Epay 10 Non specificato Non specificato Muchbetter 10 Non specificato Non specificato Fast Bank Transfer 10 10 2 - 4 giorni lavorativi Bonifico Diretto 10 10 2 - 4 giorni lavorativi Promocode 10 Non specificato Non specificato Visa Fast Funds Non specificato 10 Entro 4 ore

Iscrizione a Bwin - FAQ

Bisogna inserire un codice promozionale per ricevere il bonus benvenuto su Bwin?

No, anche se potrebbe esserci un campo "codice promo" nel modulo di registrazione o nella pagina di pagamento, al momento non è richiesto alcun codice per iscriversi o ricevere il bonus.

Gli utenti sono obbligati a versare o giocare sul proprio account Bwin?

No, gli utenti sono liberi di non effettuare alcuna ricarica.

Si può iniziare a giocare anche senza aver inviato una copia del documento?

Sì, tenendo presente che bisogna effettuare la convalida dell'account entro 30 giorni dalla registrazione.