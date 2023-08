In questa guida i giocatori possono trovare tutte le informazioni sul codice promozionale Bwin e sulle offerte per i nuovi utenti che si registrano.

Bwin, piattaforma di scommesse riconosciuta e regolarizzata dall'ADM tramite la concessione numero 15026 in Italia, propone un bonus benvenuto scommesse che può raggiungere un importo di 260 €. Per prendere parte a tale iniziativa non occorre digitare alcun codice promo Bwin. Proseguendo la lettura è possibile saperne di più ottenendo informazioni dettagliate e pratiche per effettuare la registrazione e ricevere il bonus.

Come funziona il codice promo Bwin?

Al momento per effettuare la registrazione sul sito dell'operatore non occorre alcun codice promozionale Bwin. L'offerta di benvenuto proposta ai nuovi utenti non richiede la digitazione di codici. Per questo motivo, a chiunque desideri riscattare fino a 260 € di bonus scommesse basterà aprire un conto gioco per la prima volta sul sito e soddisfare termini e condizioni previsti per l'iniziativa. È bene tener conto, però, che il bookmaker online potrebbe inserire un campo codice nel formulario di registrazione in futuro, motivo per cui è sempre consigliabile consultare il sito ufficiale per tenersi aggiornati.

Dove bisogna inserire il codice promozionale Bwin?

Come visto precedentemente, non occorre digitare alcun codice promo Bwin per aderire all'offerta dedicata ai nuovi iscritti. Tale campo, infatti, attualmente non è presente nel modulo di iscrizione al portale. Tuttavia i giocatori potrebbero avere la possibilità di inserire dei codici al momento del versamento, per saperne di più è possibile visitare la piattaforma ufficiale del sito scommesse sportive.

Come registrarsi su Bwin

La registrazione non è complessa e segue le procedure di iscrizione che si possono trovare sui principali e migliori siti scommesse online in Italia. Chi ha qualche difficoltà, può fare riferimento alla lista seguente:

Visitare il sito ufficiale Bwin.it Cliccare sul pulsante giallo “Registrati ora”, in alto a destra Inserire un indirizzo email valido e cliccare su “Continua” Scegliere la password a protezione dell’account di gioco, rispettando i requisiti fissati dal bookmaker Selezionare il genere, prima di inserire nome e cognome Inserire la data di nascita. Il gioco online legale in Italia è disponibile esclusivamente a residenti di maggiore età Inserire i dettagli relativi al luogo di nascita Confermare il codice fiscale generato automaticamente Fornire un numero di cellulare Inserire il codice univoco (OTP) inviato al numero fornito Inserire tutte le altre informazioni richieste fra cui: dettagli relativi a un documento di identità, limite massimo di ricarica, ecc. Consultare il contratto di gioco e fornire il consenso al trattamento dei dati per confermare la registrazione Bwin.

Ricordiamo che entro 30 giorni dal momento dell'apertura di un conto gioco è necessario validare lo stesso mediante l'invio di una copia del proprio documento di identità. Operazione da effettuarsi indipendentemente dal portale preso in considerazione, su tutti siti scommesse online italiani.

Bonus benvenuto sport Bwin

Una volta concluso l’iter di registrazione Bwin, sarà possibile ricevere il bonus di benvenuto da 260 € + 30 free spin sulla slot machine Book of Kings, completando la procedura riassunta più in basso.

Il bonus benvenuto scommesse come già menzionato non richiede alcun codice promo Bwin. L'operatore riserva l’offerta esclusivamente agli utenti che si registrano per la prima volta sulla piattaforma di gioco. Tale iniziativa non è cumulabile con le altre offerte per i nuovi iscritti disponibili sul sito.

Dettaglio Descrizione Importo max bonus 260 € Deposito minimo 10 € Requisiti gioco 3x per il bonus deposito Metodi di pagamento inclusi nella promo Bonifico, Mastercard, Visa, Postepay, Apple Pay Quota min. per il rigioco 2.00 per la prima scommessa, 1.50 per le successive Codice promo Bwin Non richiesto

Come ottenere su Bwin bonus benvenuto scommesse:

Per aderire correttamente all'offerta di benvenuto ed ottenere il bonus scommesse è possibile seguire questi passaggi:

Aprire un conto gioco su Bwin, come descritto in precedenza; Effettuare il primo deposito, che deve essere di almeno 10€ e tramite un metodo di versamento valido (Bonifico, Mastercard, Visa, Postepay, Apple Pay); Scommettere almeno 10 € a quota minima 2.00; Ricezione del bonus, che prevede 10 € sulla prima scommessa; Piazzare scommesse per almeno il 50% del deposito iniziale entro la prima settimana dalla registrazione; Attendere l’accredito del secondo bonus, pari a un massimo di 100 €; Rispettare gli altri T&C per ricevere altri 150 € massimi complessivi, suddivisi in 15 tranche settimanali da 10 € l’una.

Oltre al bonus scommesse di benvenuto sono accreditati anche 30 giri gratuiti da utilizzare sulla slot machine Book of Kings del Bwin Casinò. Come già detto, il codice promo Bwin non è richiesto in nessuno step della registrazione o del periodo successivo per ricevere il bonus benvenuto sport.

Il codice bonus Bwin è necessario?

Al momento il bookmaker online non prevede l'inserimento di alcun codice promozionale Bwin in fase di apertura dell'account sul portale. Per aderire all'iniziativa in corso, basterà effettuare la registrazione, un versamento qualificante e soddisfare le condizioni richieste. Facciamo presente però che un codice promo Bwin potrebbe essere disponibile al momento del versamento in concomitanza con offerte speciali per i giocatori iscritti.

Metodi di pagamento disponibili

Bisogna prestare particolare attenzione ai metodi di pagamenti selezionati al momento della ricarica iniziale in quanto non tutti sono eleggibili ai fini dell'ottenimento dei welcome bonus messi a disposizione. Inoltre è importante notare che l'operatore potrebbe rendere disponibile un campo codice promo Bwin al momento del versamento da compilare in modo facoltativo. Sul sito si possono trovare tutti i principali canali di deposito e prelievo come carta di credito e debito, bonifici, portafogli elettronici, Apple Pay e così via.

Ecco la tabella riassuntiva di tutti i metodi di ricarica e prelievo su Bwin:

Metodo di pagamento Importo minimo del deposito (€) Importo minimo del prelievo (€) Tempo di elaborazione del prelievo Carta di credito 10 10 3 - 5 giorni lavorativi Carta di debito 10 10 3 - 5 giorni lavorativi PayPal 10 10 Entro 12 ore Postepay 10 10 3 - 5 giorni lavorativi Paysafecard 5 10 Entro 12 ore Epay 10 Non specificato Non specificato Muchbetter 10 Non specificato Non specificato Fast Bank Transfer 10 10 2 - 4 giorni lavorativi Bonifico Diretto 10 10 2 - 4 giorni lavorativi Promocode 10 Non specificato Non specificato Visa Fast Funds Non specificato 10 Entro 4 ore

Un metodo di pagamento può essere usato per prelevare le vincite solo se è già stato usato almeno una volta per una ricarica sui siti di scommesse legali. In Italia, infatti, i bookmakers ADM devono far rispettare la normativa anti-riciclaggio che pone, fra gli altri limiti, anche questa condizione al libero utilizzo dei metodi di pagamento.

Bwin a confronto con altri siti scommesse online

Codice promo Bwin - FAQ

Come funziona il codice promozionale Bwin?

Al momento sul sito scommesse online non è disponibile un campo codice al momento della registrazione. Dunque i nuovi utenti possono procedere con l'iscrizione e l'ottenimento del welcome bonus senza utilizzare codici dedicati. Tuttavia il bookmaker potrebbe offrire la possibilità di inserire un promo code in fase di deposito in occasione di iniziative speciali. Per saperne di più è consigliabile consultare la piattaforma ufficiale.

Dove inserire il codice promo Bwin?

Attualmente non vi è alcun campo codice nel formulario di iscrizione. Ad ogni modo è consigliabile consultare la pagina del versamento per scoprire se il concessionario di gioco mette a disposizione la possibilità di digitare codici al versamento. Si tratta sempre e comunque di una scelta facoltativa.

Come sblocco il bonus Bwin scommesse?

Per poter sbloccare il bonus scommesse ottenuto in saldo reale occorre rigiocare l'importo per il numero di volte previsto da termini e condizioni nel tempo specificato. Ciò vuol dire che se ad esempio l'offerta di benvenuto prevede una somma fino a 10€ con requisiti di puntata pari a x3 volte, occorrerà effettuare scommesse online per un valore di 30€ (10€ x30 volte) su quota e legatura minima.