Registrazione Betway: come creare un conto scommesse

Betway è un sito di scommesse autorizzato dall'ADM / AAMS con la licenza GAD n° 15216. Si tratta quindi di un bookmaker sicuro e certificato che svolge la propria attività nello spazio digitale italiano in modo totalmente legale.

Chi è interessato alla registrazione a Betway può trovare tante info utili in questo articolo: la procedura da seguire per iscriversi, la spiegazione dettagliata della procedura di convalida dell'account e tutto quello che bisogna sapere per ricevere il bonus.

Come effettuare la registrazione a Betway

Tutti i siti di scommesse legali in Italia sono stati autorizzati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e hanno l'obbligo di osservare la rigida normativa italiana in tema di gioco d'azzardo. Questo implica che solo le persone residenti sul suolo italiano e di maggiore età hanno diritto a iscriversi a un sito di scommesse.

Tale circostanza non è lasciata al caso ma controllata in maniera puntuale da ogni concessionario. Come viene effettuato il controllo? Entro 30 giorni dalla registrazione, tutti gli utenti devono inviare una copia di un documento di identità valido per sottoporsi a questo controllo (spesso definito di convalida). Per registrarsi a Betway, basta seguire questi step:

Visitare il sito ufficiale Betway.it. Cliccare sul pulsante verde "Registrati". Fornire il codice fiscale nella finestra in primo piano, così da precompilare in maniera rapida e automatica gran parte del modulo di iscrizione a Betway. Se l'utente non ricorda il codice fiscale, può saltare questo step e procedere manualmente all'inserimento di tutte le informazioni anagrafiche e personali richieste. Fra le informazioni che bisogna inserire ci sono i classici dati anagrafici come nome, cognome, data di nascita, ecc. Tutte le info dovranno essere fornite con precisione, così come riportate sul proprio documento di identità. Proprio relativamente alla documentazione, verrà chiesto di fornire tutti i dati identificativi come l'ente che ha emesso il documento, la data di emissione e di scadenza, ecc. Questi dati dovranno coincidere con quelli riportati nel documento, la cui copia andrà inviata in un secondo momento per la convalida. Muoversi nei vari step del modulo, cliccando su "Fase successiva". Confermare l'interesse verso il bonus di benvenuto sport, cliccando sulla casella sotto al relativo banner posto nella parte destra del secondo step. Fornire tutte le altre informazioni necessarie nel form (contrassegnate da un asterisco). All'utente verrà anche chiesto di fissare un limite di ricarica settimanale (modificabile in seguito). Leggere i T&C del contratto e l'informativa sulla privacy prima di confermare la registrazione a Betway.

Bonus benvenuto scommesse sportive Betway

Per chi effettua per la prima volta la registrazione, Betway dedica un'offerta con bonus di benvenuto utilizzabile nella sezione sport del sito. Nella pratica, effettuando un primo deposito, si ottiene un fun bonus del 100% fino a un limite di 100€ (ricarica minima 10€). Al deposito potrebbe essere richiesto un codice promozione Betway per accedere ad altre offerte speciali.

Per ottenere il bonus, è necessario registrarsi su Betway, selezionando l'opzione Bonus di Benvenuto Sport, completare l'attivazione del conto caricando un documento d'identità ed effettuare il deposito tramite uno dei metodi di ricarica qualificanti, fra cui carte di debito, carte di credito, PostePay o Paypal. Dopo il deposito, è necessario giocare l'importo ricaricato, almeno una volta.

Per trasformare il Fun Bonus in un Bonus reale, bisogna giocarlo cinque volte in multipla entro un periodo di 14 giorni, con una puntata minima di 1,00€ e una massima di 25€ per ogni singola giocata.

È importante sottolineare che il Fun Bonus ha una durata di 14 giorni, mentre il Bonus reale scade dopo 8 giorni. Eventuali prelievi effettuati durante la validità del bonus causeranno la sua cancellazione.

Informazioni aggiuntive sulla registrazione a Betway

Per aprire un conto di gioco su Betway, è essenziale uniformarsi alla normativa italiana: bisogna quindi avere almeno 18 anni e risiedere in Italia, come stabilito dall'ADM.

Durante la fase di registrazione, Betway impone una chiara definizione dei limiti di deposito, in conformità con le linee guida sul Gioco Responsabile. È importante notare che se si desidera aumentare tali limiti, si dovrà rispettare un periodo di attesa di 7 giorni prima che i nuovi limiti diventino operativi. Invece, qualsiasi diminuzione del limite sarà immediatamente effettiva.

Iscrizione a Betway da dispositivo mobile: app nativa e sito ottimizzato

La registrazione su Betway può essere effettuata sia da computer desktop che da dispositivi mobili. Nel caso in cui si preferiscano questi ultimi, si hanno a disposizione due opzioni: utilizzare la versione mobile del sito attraverso il browser oppure scaricare l'app ufficiale disponibile sul sito di Betway. Quest'ultima è un'applicazione gratuita e compatibile con vari sistemi operativi.

L'iter di iscrizione attraverso il sito mobile di Betway è sostanzialmente speculare a quello del sito desktop.

Per chi opta per l'utilizzo dell'app di Betway, invece:

Chi ha un dispositivo Android dovrà andare sul sito ufficiale di Betway e scaricare l'applicazione Android. Dopo aver fornito tutte le autorizzazioni del caso, si potrà avviare l'applicazione, seguendo le istruzioni per completare la registrazione.

dovrà andare sul sito ufficiale di Betway e scaricare l'applicazione Android. Dopo aver fornito tutte le autorizzazioni del caso, si potrà avviare l'applicazione, seguendo le istruzioni per completare la registrazione. Per coloro che usano dispositivi iOS, l'app di Betway è scaricabile direttamente nell'App Store, poiché, a differenza di quanto avviene all'interno del Google Play Store, nell'App Store di Apple sono accettate le applicazioni legate al mondo delle scommesse.

Convalida dell'account su Betway

Come visto, la convalida del conto di gioco su Betway va effettuata entro 30 giorni e richiede l'invio di una copia fronte e retro di un documento d'identità valido, come carta d'identità, passaporto o patente.

Gli utenti possono inviare questi documenti sia tramite posta all'indirizzo Betway Limited PO Box 29, Malta Post, Gzira, GZR 1300, Malta, sia in maniera digitale (molto più rapida) all'indirizzo e-mail documenti@supporto.betway.it.

Solitamente, sono sufficienti 48 ore perché avvenga la procedura di convalida. In caso di dubbi, rivolgersi all'assistenza di questo sito di scommesse.

Come iniziare a scommettere su Betway

Una volta effettuata l'iscrizione a Betway e il primo deposito qualificante, si possono piazzare le prime scommesse in denaro reale. Riassumendo in maniera sintetica, questi sono tutti gli step da seguire per piazzare una scommessa:

Registrarsi su Betway, seguendo le indicazioni fornite. Accedere all'area personale. Ricaricare fondi nel proprio account, optando per una delle modalità di pagamento disponibili. Esplorare il sito di scommesse, navigando fra gli eventi sportivi offerti su Betway attraverso le varie sezioni o utilizzando il campo di ricerca. Scegliere l'evento e la quota di proprio interesse, stabilendo poi la cifra da puntare nel relativo campo della schedina (parte destra dello schermo o in basso all'interno dell'app di Betway). Confermare la scommessa premendo su "Scommetti".

Metodi di pagamento di Betway

Betway propone diversi metodi di ricarica, elencati in maniera completa più in basso. Si ricorda, però, che per partecipare alla promozione di benvenuto, il deposito qualificante deve essere effettuato tramite carte di debito/carte di credito, PostePay o Paypal.

Qui sotto, la tabella riassuntiva con tutti i metodi di pagamento di 888 sport:

Metodo di deposito Commissioni (€) Deposito minimo (€) Tempistiche Carta di credito 0 5 Immediato Carta di debito 0 5 Immediato PostePay 0 5 Immediato PayPal 0 5 Immediato Paysafe Card 0 5 Immediato Skrill 0 5 Immediato Rapid Transfer 0 5 Non specificato Neteller 0 5 Immediato Onshop 0 5 Immediato

Iscrizione a Betway - FAQ

Qual è il costo per aprire un conto di gioco su Betway?

L'apertura di un conto di gioco su Betway non comporta alcuna spesa. Per iniziare a puntare con denaro vero, bisogna effettuare un deposito (importo minimo 10€).

Qual è il tempo di attesa per poter giocare dopo l'apertura del conto?

Una volta ricevuta l'email di conferma di avvenuta registrazione, è possibile giocare immediatamente. Entro 30 giorni, si dovrà caricare una copia fronte-retro del documento d'identità fornito durante la registrazione.

È possibile chiudere il conto di gioco su Betway?

Sì, per chiudere il conto di gioco, bisogna accedere al profilo, selezionare la sezione "Gioco Responsabile" e successivamente "Richiesta di chiusura conto".