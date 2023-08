In questa guida è possibile trovare tutte le informazioni sul codice promozionale Betway e sui bonus scommesse di benvenuto per i nuovi clienti.

Betway è un sito di scommesse e casinò online legale in Italia. La piattaforma di gioco svolge la propria attività online con regolare

In questo articolo si parlerà del codice promozionale Betway per scoprire quale sia, come funzioni, dove vada inserito e soprattutto se sia necessario per ottenere il bonus benvenuto scommesse per i nuovi clienti. Tutte le informazioni proseguendo la lettura.

Codice promozionale Betway: qual è?

Il codice promozionale Betway è un codice alfanumerico che talvolta il bookmaker online potrebbe mettere a disposizione per aderire ad iniziative di benvenuto specifiche e particolari. Attualmente non occorre digitare alcun promo code per ottenere il welcome bonus scommesse per i nuovi clienti. Tuttavia è possibile che promozioni future lo richiedano. Ecco perché è sempre una buona idea tenersi aggiornati visitando il sito dell'operatore.

Al momento i nuovi clienti che si registrano per la prima volta sul portale di gioco possono ottenere un bonus benvenuto scommesse fino a 50€ da utilizzare sullo sport.

Come funziona il codice promozionale Betway?

Come già menzionato precedentemente, non occorre digitare alcun codice promozionale Betway per aderire alla corrente iniziativa dedicata ai nuovi iscritti. Qualora messo a disposizione dal concessionario di gioco, potrebbe rendersi necessario digitare il promo code per aderire ad una specifica promozione. In tal caso i giocatori potranno inserire il codice promo Betway al momento del deposito, nello spazio ad esso dedicato nel modulo di versamento del sito.

Guida alla registrazione su Betway passo per passo

Per registrarsi correttamente alla piattaforma di gioco e ricevere il bonus benvenuto da 50 € sulle scommesse sportive, non serve il codice promozionale Betway. Ribadito questo, la procedura potrebbe appare decisamente semplice e richiede appena pochi minuti.

A seguire una guida dettagliata per iscriversi al portale:

Visitare il sito ufficiale Betway.it Cliccare sul pulsante nero e bianco “Registrati” in alto a destra nella pagina principale Compilare il modulo anagrafico, inserendo tutte le informazioni richieste. Il gioco legale in Italia è consentito solo a residenti nel Paese, di età maggiore a 18 anni. Inserendo il codice fiscale su Betway, è possibile precompilare il formulario, velocizzando la procedura di iscrizione. Completare i 5 step, inserendo le informazioni richieste e scegliendo credenziali di accesso sicure, uniche e complesse. Fra queste, ci saranno anche i riferimenti di un documento di identità. Betway, come tutti gli altri siti di scommesse sicuri in Italia e autorizzati dall’ADM, ha l’obbligo di controllare l’identità degli iscritti, convalidando l’account di gioco Fissare i limiti di ricarica settimanali, nel rispetto delle linee guida sul Gioco responsabile Consultare il contratto di gioco e fornire il consenso per creare ufficialmente l’account Betway e completare la registrazione.

Come visto il procedimento è estremamente semplice e prenderà appena pochi minuti per esser completato. È consigliabile quanto prima provvedere alla verifica del conto previo invio di una copia del proprio documento di identità, operazione da eseguire comunque entro 30 giorni dall'iscrizione.

Betway bonus benvenuto sport fino a 50 €

Tutti i nuovi utenti che si registrano per la prima volta seguendo la guida più in alto, possono ricevere un'offerta del 50% del valore del primo deposito fino a un bonus scommesse massimo di 50 €.

Per completare l’offerta, non serve inserire il codice promozionale Betway. Il bookmaker online riporta però le altre condizioni e i termini da rispettare, raccolti in maniera sintetica qui di seguito.

Dettaglio bonus Descrizione Tipo di bonus Bonus benvenuto scommesse Valore 50% del primo deposito fino a 50 € Deposito minimo 10 € Modalità di deposito Solo carte di debito/carte di credito, PostePay, Paypal Requisiti di scommessa Puntare l'importo del deposito almeno una volta, con specifiche quote. Il fun bonus deve essere rigiocato 7 volte.

Come ricevere il bonus benvenuto sport

Creare un account di gioco su Betway.it per la prima volta (solo maggiorenni) Durante la procedura di registrazione, selezionare l'opzione “Bonus di Benvenuto Sport” Effettuare la convalida dell’account, inviando una copia del documento d'identità usato durante la registrazione Effettuare un deposito di almeno 10 € utilizzando una carta di debito o di credito, PostePay o Paypal Puntare una volta (x1) l'importo depositato su scommesse singole con quota totale non inferiore a 2,00 e/o scommesse multiple le cui selezioni individuali devono avere quota non inferiore a 1,30 e quota totale non inferiore a 2,00. La scommessa deve essere refertata entro 7 giorni dalla ricarica iniziale Una volta accreditato, il Fun Bonus deve essere rigiocato sette volte (x7) in multipla (minimo 3 eventi) con una quota totale non inferiore a 2,00 e una quota minima per selezione non inferiore a 1,30.

Il codice promozionale Betway è necessario per il bonus scommesse?

Sebbene l'offerta per i nuovi clienti sia più cospicua se paragonata alle iniziative di altri siti scommesse online, le condizioni per aderire alla promo sono piuttosto semplici e possono essere riepilogate come segue:

In relazione alla corrente offerta di benvenuto occorre sottolineare che non è necessario alcun codice promozionale Betway per ottenere il bonus scommesse. Tuttavia l'operatore potrebbe aggiornare i termini e condizioni dell'iniziativa e fornire dei codici da utilizzare al momento del versamento sul sito. Per saperne di più è consigliabile rimanere aggiornati consultando T&C di ciascuna promozione attiva.

Metodi di pagamento disponibili

Per scommettere online occorre, dopo aver creato un conto gioco, ricaricare il proprio saldo mediante un versamento. I giocatori potranno trovare tutti i principali metodi di pagamento sulla piattaforma come carte di debito/carte di credito, PostePay e Paypal. Ciascuno di essi con limiti minimi e massimi di deposito e prelievo.

Il sito offre dunque diverse altre modalità di ricarica, riassunte in maniera completa nella seguente tabella:

Metodo di deposito Commissioni (€) Deposito minimo (€) Tempistiche Carta di credito 0 5 Immediato Carta di debito 0 5 Immediato PostePay 0 5 Immediato PayPal 0 5 Immediato Paysafe Card 0 5 Immediato Skrill 0 5 Immediato Rapid Transfer 0 5 Non specificato Neteller 0 5 Immediato Onshop 0 5 Immediato

Metodi di prelievo:

Metodo di prelievo Limiti minimi / massimi (€) Tempistiche Carta di credito 10 / n.d. entro 72 ore Carta di debito 10 / n.d. entro 72 ore PostePay 10 / n.d. entro 24 ore PayPal 10 / n.d. entro 24 ore Paysafe Card 10 / n.d. entro 72 ore Skrill 10 / n.d. entro 24 ore Rapid Transfer 10 / n.d. entro 72 ore Neteller 10 / n.d. entro 24 ore Bonifico Bancario 10 / n.d. entro 72 ore

Betway non applica alcun tipo di commissione ai prelievi richiesti dagli utenti, indipendentemente dal metodo selezionato. Considerando i limiti fissati dal welcome bonus relativamente ai metodi di pagamento qualificanti, gli utenti che vogliono ricevere l’offerta di benvenuto devono sapere che per prelevare eventuali vincite, sarà possibile utilizzare solo metodi già usati per ricaricare l’account di gioco.

Betway a confronto con altri siti scommesse online

FAQ - Domande frequenti sul codice promozionale Betway

Le offerte di benvenuto su Betway richiedono codici promozionali?

A seconda delle offerte in corso potrebbe essere necessario o meno digitare un codice promozionale Betway nello spazio apposito ad esso dedicato. Per scoprire se il bonus benvenuto considerato sia contraddistinto da un codice, basta consultare termini e condizioni dell'offerta.

Come funziona il bonus Betway scommesse?

Frequentemente il bookmaker online ADM mette a disposizione dei nuovi clienti un incentivo alla registrazione che può prevedere un rimborso sul primo deposito effettuato, giocata o altro. Per prendere parte alle iniziative occorre aprire un conto gioco per la prima volta sul sito e procedere con la verifica dell'identità. In seguito, a seconda dei termini e condizioni, potrebbe esser necessario un primo deposito qualificante o una prima giocata.

Come riscatto il bonus benvenuto?

Per ottenere il bonus benvenuto scommesse occorre creare per la prima volta un account sul sito (solo maggiorenni) e convalidarlo. Dopo di ché potrebbe essere necessario un versamento qualificante o altre operazioni come previsto da T&C della promo. Il bonus ottenuto non è mai prelevabile ma lo sono le eventuali vincite derivanti dopo aver rispettato i requisiti di puntata.