Betfair è uno dei siti di scommesse più noti a livello internazionale, attivo anche in Italia in virtù della licenza AAMS / ADM n° 15211.

La piattaforma di gioco propone 2 bookmaker distinti: uno classico, chiamato Sportbook; e uno "peer-to-peer" chiamato Exchange, all'interno del quale gli utenti possono puntare e bancare le giocate fra loro, pagando una commissione del 4,5% al concessionario che funge da semplice "arbitro", per assicurare la regolarità delle operazioni.

Come effettuare la registrazione a Betfair

Su Betfair, per iniziare a scommettere sulle discipline sportive quotate, gli utenti devono completare la procedura di registrazione e attivazione del proprio account. Secondo le leggi italiane, solo i residenti in Italia che hanno raggiunto l'età di 18 anni possono iscriversi su piattaforme di scommesse come Betfair.

Queste regolamentazioni sono state implementate per proteggere gli individui vulnerabili e per garantire un ambiente di gioco all'insegna della trasparenza. Una volta completata l'iscrizione, Betfair procede con la verifica dell'identità dell'utente, analizzando accuratamente i documenti forniti.

È importante notare che, al momento, Betfair non supporta l'iscrizione tramite SPID. Chi è interessato a registrarsi su Betfair, dovrà quindi seguire questi step:

Visitare il sito ufficiale Betfair.it. e cliccare su "Registrati". Selezionare il genere desiderato e compilare i campi Nome e Cognome nonché indicare la data di nascita. Specificare i dati relativi alla nascita come Stato, Provincia e Comune, Codice Fiscale, verificando la corrispondenza con i documenti. Indicare Provincia e Comune di residenza e inserire l'Indirizzo di residenza, assicurandosi della sua correttezza. Fornire il CAP e indicare un Numero di cellulare valido. Selezionare il tipo di documento d'identità. Inserire il numero del documento, l'ente di rilascio, il luogo di emissione, la data di emissione e la data di scadenza. Fornire un Indirizzo e-mail e scegliere una password. Impostare una domanda di sicurezza e fornire la risposta corrispondente. Definire un limite di deposito settimanale, congruo con il budget a propria disposizione. Inserire il codice promozionale Betfair per partecipare alla promozione di benvenuto. Accettare il contratto di gioco, dopo aver letto la nota informativa e gli altri termini e condizioni. Confermare di aver letto l'informativa sulla privacy e quella sui cookie di Betfair. Confermare di avere compiuto 18 anni.

Bonus benvenuto scommesse sportive Betfair

Betfair propone ai nuovi iscritti una promozione di benvenuto sulla sezione Exchange, che consiste in un rimborso del 100% sulle perdite nette accumulate, fino a un massimo di 10€ per 5 settimane consecutive. Pertanto, il valore massimo del bonus può raggiungere 50€. Ecco i dettagli fondamentali della promozione:

Ogni settimana, Betfair analizza il saldo dell'utente relativo alle giocate effettuate sull'Exchange. Se l'utente fa segnare un saldo negativo, ha diritto al rimborso del 100% delle perdite nette, fino a un massimo di 10€ di bonus scommesse.

Per accedere al bonus, l'utente deve registrarsi su Betfair.it, compilando il form di registrazione e inviando una copia del proprio documento d'identità. È importante completare la procedura di validazione del conto entro 30 giorni dalla registrazione, per evitare la sospensione e la successiva eliminazione dell'account. Durante la registrazione, è necessario inserire il codice promozionale Betfair per aderire alla promozione.

Il bonus è valido per 5 settimane, e ogni tranche da 10€ ha una validità di 7 giorni. Solo le scommesse piazzate nella sezione Exchange, da lunedì a domenica, sono considerate valide ai fini del bonus. Eventuali puntate effettuate nella sezione sportiva (Sportsbook), non concorrono al calcolo del bonus.

Il bonus viene accreditato ogni lunedì per 5 settimane come saldo bonus. Questo saldo può essere utilizzato nella sezione sport di Betfair per piazzare scommesse su eventi con una quota non inferiore a 1.50. Le eventuali vincite ottenute tramite il saldo bonus sono prelevabili.

Nonostante si tratti di un bonus cashback, è comunque necessario effettuare un primo deposito minimo di 10€ per attivare correttamente il bonus.

Informazioni aggiuntive sulla registrazione a Betfair

Per registrarsi su Betfair, è necessario rispettare alcune condizioni: è fondamentale essere maggiorenni e residenti sul territorio italiano, dato che l'apertura di un account online è consentita solo a chi soddisfa questi requisiti come stabilito dall'AAMS/ADM.

Dopo la fase di iscrizione, bisogna impostare i limiti di deposito, seguendo le linee guida del Gioco Responsabile. Se in futuro si decide di variare questi limiti, va considerato che ogni incremento di tale soglia, richiede un intervallo di 7 giorni per diventare effettivo, mentre per abbassare il limite non bisogna attendere.

Iscrizione a Betfair da mobile: app nativa e sito ottimizzato

La registrazione a Betfair può avvenire sia tramite desktop che tramite dispositivi mobili. Per chi sceglie l'opzione mobile, è possibile utilizzare la versione web ottimizzata del sito, accessibile attraverso un browser, o l'app dedicata disponibile per vari sistemi operativi.

Quando si opta per la versione web mobile, la procedura di registrazione è simile a quella del sito desktop. Tuttavia, per l'applicazione mobile di Betfair, le istruzioni variano a seconda del sistema operativo:

Gli utenti con dispositivi Android dovrebbero visitare il sito ufficiale di Betfair e cercare la "Betfair App" per iniziare il download. Una volta scaricata e installata l'applicazione (fornendo tutte le autorizzazioni richieste), basterà toccare l'icona di Betfair sul dispositivo per avviare l'app e procedere con la registrazione e la convalida.

Per chi possiede un dispositivo iOS, l'applicazione di Betfair è direttamente scaricabile dall'App Store.

È fondamentale ricordare che, a prescindere dalla modalità scelta per la registrazione - sia essa desktop o mobile - è necessario convalidare l'account inviando i documenti richiesti entro 30 giorni dall'iscrizione.

Convalida dell'account su Betfair

Per scommettere con soldi veri su Betfair, è fondamentale procedere con la verifica del conto di gioco. Come visto in precedenza, bisogna prima effettuare la registrazione e accettare le condizioni contrattuali.

Successivamente, è obbligatorio inviare una copia, fronte e retro, di un documento di riconoscimento valido (che non scada nei prossimi 30 giorni). Si può inviare tale copia, utilizzando l'uploader presente sul sito di Betfair o contattando il servizio clienti nella sezione "Guida e Contatti".

È cruciale inviare la documentazione entro 30 giorni dall'apertura del conto. In caso contrario, l'account di gioco verrà sospeso. Se dopo ulteriori 60 giorni i documenti non verranno caricati e approvati, il contratto verrà risolto automaticamente.

Per agevolare l'identificazione, è consigliabile includere l'username quando si inviano i documenti. Inoltre, è importante notare che, per prelevare fondi, è necessario aver fornito tutta la documentazione richiesta. Si deve inoltre utilizzare un metodo di pagamento intestato al titolare del conto e, per regolamentazione, ogni utente può avere solo un conto Betfair. Eventuali violazioni in tal senso, possono portare alla sospensione o chiusura del conto di gioco.

Come iniziare a scommettere su Betfair

Coloro che vogliono effettuare scommesse con fondi reali su Betfair, piattaforma riconosciuta in Italia, devono seguire queste indicazioni:

Registrarsi sul portale di Betfair. Accedere all'area personale del proprio account. Effettuare un deposito, scegliendo tra i diversi metodi di pagamento offerti. Navigare nel palinsesto di eventi sportivi di Betfair, tramite le pratiche barre di navigazione. Stabilire l'importo da puntare, inserendolo nella schedina sul lato destro. Confermare la propria giocata, cliccando sul pulsante "Piazza scommessa" situato alla base della schedina.

Metodi di pagamento di Betfair

Per iniziare a puntare con denaro vero e ricevere il bonus di benvenuto Exchange, bisogna effettuare un deposito. I metodi di pagamento di Betfair elencati qua sotto sono tutti utilizzabili per partecipare alla promozione:

Metodo di pagamento Accredito Costi Minimo Massimo Visa Immediato € 0 € 5 A discrezione dell'emittente Mastercard Immediato € 0 € 5 A discrezione dell'emittente Postepay Immediato € 0 € 5 A discrezione dell'emittente Maestro Immediato € 0 € 5 A discrezione dell'emittente Apple Pay Immediato € 0 € 5 A discrezione dell'emittente Bonifico bancario 1-5 giorni lavorativi A seconda della propria banca € 20 A discrezione dell'emittente PayPal Immediato € 0 € 20 € 8.750 Skrill Immediato € 0 € 20 € 45.000 Neteller Immediato € 0 € 20 € 45.000 Paysafe Immediato € 0 € 20 € 500

Iscrizione a Betfair - FAQ

È possibile effettuare prelievi senza la verifica del conto?

I prelievi sono consentiti solo dopo che la copia dei documenti è stata presentata e accettata dallo staff di Betfair.

Cosa accade se la documentazione non viene presentata entro 30 giorni?

Il conto subirà una sospensione fino alla ricezione dei documenti. Se non vengono inviati entro 60 giorni dall'iscrizione iniziale, il contratto verrà considerato risolto.

Cosa fare se il conto Betfair viene bloccato?

In caso di blocco del conto durante il login, contattare il Servizio Clienti telefonicamente. Le cause del blocco possono essere varie, spesso legate a errori nella combinazione username/password. In tal caso, si dovranno rispondere a due domande di sicurezza per la riattivazione.