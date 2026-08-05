Aprire un conto su Betfair, bookmaker con licenza ADM n° 15211, è il primo passo per iniziare a scommettere online.

Come effettuare la registrazione su Betfair

Per scommettere sulle discipline sportive quotate su Betfair, gli utenti devono completare la procedura di registrazione e l’attivazione del proprio account. 📝

Ecco i passaggi da seguire per l'iscrizione:

Visitare il sito ufficiale Betfair.it e cliccare su "Registrazione". Selezionare il genere e compilare i campi Nome e Cognome, oltre ad indicare la data di nascita. Specificare i dati relativi alla nascita (Stato, Provincia, Comune) e il Codice Fiscale, verificando la corrispondenza con i documenti. Indicare Provincia e Comune di residenza e inserire l'Indirizzo di residenza e il CAP. Fornire un numero di cellulare valido. Selezionare il tipo di documento d'identità e inserirne numero, ente di rilascio, luogo di emissione, data di emissione e data di scadenza. Aggiungere un indirizzo e-mail e scegliere una password. Impostare una domanda di sicurezza e fornire la risposta corrispondente. Definire un limite di deposito settimanale, in linea con il Gioco Responsabile. Inserire l'eventuale codice promozionale Betfair per partecipare alla promozione di benvenuto. Accettare il contratto di gioco, la nota informativa e i termini e condizioni. Confermare di aver letto l'informativa sulla privacy e quella sui cookie di Betfair. Dichiarare di avere compiuto 18 anni.

Si evidenzia che al momento Betfair non supporta l'iscrizione tramite SPID. È possibile registrarsi sia da desktop che da mobile, utilizzando la versione web ottimizzata o le app native per Android e iOS.

Registrazione su Betfair: termini e condizioni

Per aprire un conto di gioco su Betfair è necessario rispettare specifiche condizioni stabilite dalla normativa AAMS/ADM.

I Termini e Condizioni principali per l'apertura di un account includono:

Essere maggiorenni (aver compiuto 18 anni) 🔞.

(aver compiuto 18 anni) 🔞. Essere residenti sul territorio italiano .

. Fornire accurate informazioni anagrafiche e di contatto.

Inviare copia di un documento d'identità al momento della registrazione.

Impostare i limiti di deposito settimanale.

Avere un solo conto di gioco su Betfair.

Si ricorda che eventuali incrementi dei limiti di deposito richiedono un intervallo di 7 giorni per diventare effettivi. L'abbassamento, invece, è immediato.

Come convalidare il conto su Betfair

La verifica del conto di gioco è un passaggio fondamentale per scommettere online e prelevare le vincite, in ottemperanza alle direttive ADM.

I passaggi per la convalida del conto sono:

Completare la registrazione sul portale di Betfair. Inviare una copia, fronte e retro, di un documento di riconoscimento valido (non in scadenza nei prossimi 30 giorni). Utilizzare l'uploader presente sul sito di Betfair o contattare il servizio clienti. Includere l'username nell'invio per agevolare l'identificazione.

È fondamentale inviare la documentazione entro 30 giorni dall'apertura del conto. In caso contrario, l'account verrà sospeso. Se dopo ulteriori 60 giorni i documenti non vengono caricati e approvati, il contratto verrà risolto automaticamente. Inoltre, per prelevare fondi, è necessario aver fornito tutta la documentazione richiesta e utilizzare un metodo di pagamento intestato al titolare del conto.

Cosa succede dopo la registrazione

Una volta completata la registrazione e in attesa della convalida, l'utente può accedere all'area personale ed eseguire alcune operazioni fondamentali.

Bonus benvenuto nuovi utenti

Betfair propone ai nuovi iscritti una promozione di benvenuto nella sezione Exchange che consiste in un rimborso del 100% sulle perdite nette accumulate, fino a un massimo di 10€ per 5 settimane consecutive, per un valore massimo del bonus di 50€.

Dettagli e condizioni del bonus:

Attivazione: registrarsi su Betfair.it, compilare il form, inviare una copia del documento d'identità entro 30 giorni e inserire il codice promozionale in fase di iscrizione.

registrarsi su Betfair.it, compilare il form, inviare una copia del documento d'identità entro 30 giorni e inserire il codice promozionale in fase di iscrizione. Requisito: è richiesto un primo deposito minimo di 10€ per l'attivazione.

è richiesto un primo deposito minimo di 10€ per l'attivazione. Calcolo: ogni settimana, se il saldo dell'utente relativo alle giocate effettuate sull'Exchange (da lunedì a domenica) risulta negativo, si ha diritto al rimborso del 100% delle perdite nette, fino a un massimo di 10€ di bonus scommesse.

ogni settimana, se il saldo dell'utente relativo alle giocate effettuate sull'Exchange (da lunedì a domenica) risulta negativo, si ha diritto al rimborso del 100% delle perdite nette, fino a un massimo di 10€ di bonus scommesse. Utilizzo: il bonus, accreditato ogni lunedì per 5 settimane come saldo bonus (con validità di 7 giorni per ogni tranche), può essere utilizzato nella sezione sport di Betfair per scommesse con quota non inferiore a 1.50.

il bonus, accreditato ogni lunedì per 5 settimane come saldo bonus (con validità di 7 giorni per ogni tranche), può essere utilizzato nella sezione sport di Betfair per scommesse con quota non inferiore a 1.50. Prelievo: Le eventuali vincite ottenute tramite il saldo bonus sono prelevabili.

Si sottolinea che solo le scommesse piazzate nella sezione Exchange concorrono al calcolo del bonus. Le puntate effettuate nella sezione sportiva (Sportsbook) non sono considerate valide ai fini del raggiungimento della soglia.

Accesso all'account

Dopo la registrazione, per accedere al conto di gioco, è sufficiente utilizzare le credenziali scelte (indirizzo e-mail/username e password) nell'apposita area di login sul sito o sull'app. In caso di blocco del conto durante il login, si consiglia di contattare il Servizio Clienti.

Primo deposito

Per iniziare a scommettere con fondi reali e per attivare il bonus di benvenuto è necessario effettuare un deposito.

Il processo di deposito include:

Accedere all'area personale del proprio account.

Effettuare un deposito, scegliendo tra i diversi metodi di pagamento offerti.

Stabilire l'importo da depositare, ricordando che il deposito minimo richiesto per il bonus è di 10€.

Metodi di pagamento

Per le transazioni di deposito e prelievo, Betfair offre diverse opzioni. Il numero totale di metodi di deposito è 8 e quello di prelievo è 7.

Metodo di Pagamento Deposito Prelievo Carte Bancarie (Visa, MasterCard, Maestro) ✅ ✅ PostePay ✅ ✅ e-wallets (PayPal, Skrill, NETELLER) ✅ ✅ paysafecard ✅ ❌ Bonifico Bancario ✅ ✅ Apple Pay ✅ ✅

Perché registrarsi su Betfair?

Di seguito è presentata un'analisi oggettiva dei pro e contro dell'operatore, basata sulle informazioni fornite.

Pro ✅ Contro ❌ Doppia piattaforma di gioco (Sportsbook e Exchange) Mancanza di Live Streaming Palinsesto sportivo con 8 discipline Non si può scommettere su Politica o Intrattenimento Presenza di Bonus Multipla e Bonus Cashback Assenza di alcune opzioni di mercato (Ribaltoni, Rigori, VAR, Gol fuori area, almeno 1 palo o traversa) App disponibili per Android e iOS Registrazione non supportata tramite SPID Ampia offerta di giochi Casinò (700+ slot e Live Casino) Payout nella media (93,47%) Funzionalità Cashout e Bet Builder disponibili

Betfair a confronto con altri bookmaker ADM

Betfair si distingue nel panorama italiano per la sua doppia offerta: lo Sportbook classico e l'Exchange, un sistema "peer-to-peer" unico dove gli utenti possono “puntare e bancare” le giocate tra loro, dietro una commissione del 4,5% al concessionario. Questa caratteristica lo distingue rispetto agli altri bookmaker ADM.

Conoscere Betfair nel dettaglio

Betfair è un operatore di scommesse noto a livello internazionale, che opera legalmente in Italia grazie alla licenza AAMS/ADM n° 15211. Affidarsi esclusivamente a bookmaker in possesso di licenza ADM garantisce un ambiente di gioco sicuro e regolamentato.

Prodotti e Servizi offerti dall'operatore:

Sport Coperti: 8 discipline (Basket, Calcio, Ciclismo, Golf, Motori, Pallavolo, Rugby Union, Tennis).

8 discipline (Basket, Calcio, Ciclismo, Golf, Motori, Pallavolo, Rugby Union, Tennis). Offerta Scommesse: Sportsbook e Exchange.

Sportsbook e Exchange. Funzionalità Aggiuntive: Cashout, Bet Builder.

Cashout, Bet Builder. Mercati di Scommessa (Esempi): Combo, Under/Over Calcio d'Angolo, Marcatore.

Combo, Under/Over Calcio d'Angolo, Marcatore. Payout Medio: 93,47%.

93,47%. Casinò: più di 700 giochi tra Slot e Live Casinò (es. Age of the Gods Wheels of Olympus, Gates of Olympus 1000, Gonzo's Quest Megaways).

più di 700 giochi tra Slot e Live Casinò (es. Age of the Gods Wheels of Olympus, Gates of Olympus 1000, Gonzo's Quest Megaways). Promozioni: 3 Sport, 1 Exchange, 1 Casinò (es. Bonus 100% cashback fino a 50€, Bonus multipla fino all'85%, Bonus casinò da 50€).

Opinione dell'esperto

Nome dell'autore: Antonio Pannella

Cosa ne pensi del processo di registrazione di Betfair?

Come ho potuto constatare in prima persona, attualmente Betfair prevede solo la registrazione classica. Una volta andato sul sito e aperto il form, ho inserito i dati richiesti, tra cui gli estremi del documento e ho creato il mio conto. Non è certamente una procedura difficile, ma è comunque lenta e richiede, poi, anche la verifica del conto gioco.

Quanto facile è registrarsi sul sito?

La procedura di registrazione proposta da Betfair può sicuramente migliorare con l’introduzione di altre opzioni per creare il proprio conto. Ci riferiamo alla possibilità di iscriversi tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica. Si velocizzerebbe la procedura e si eviterebbe anche la fase di verifica del conto gioco. Inoltre, tramite questi servizi si evitano anche i rischi di errori.

In cosa l'iscrizione su Betfair può migliorare?

Betfair è un sito completo che offre sia scommesse sportive sia giochi da casinò di ogni tipo. Per quanto riguarda il betting, tra le tante opzioni disponibili, ce ne sono due che voglio menzionare. La prima è il cashout, che permette di chiudere in anticipo le giocate. La seconda è l’Exchange, una sorta di mercato in cui comprare e vendere quote e disponibile ancora su pochi siti.

Domande frequenti

È possibile effettuare prelievi senza la verifica del conto?

I prelievi sono consentiti solo dopo che la copia dei documenti è stata presentata e accettata dallo staff di Betfair, come richiesto dalla normativa ADM.

Cosa accade se la documentazione non viene presentata entro 30 giorni?

Il conto subirà una sospensione fino alla ricezione dei documenti. Se i documenti non vengono inviati entro 60 giorni dall'iscrizione iniziale, il contratto verrà considerato risolto.

Cosa fare se il conto Betfair viene bloccato?

In caso di blocco del conto durante il login, ad esempio per errori nella combinazione username/password, è consigliato contattare il Servizio Clienti telefonicamente. Potrebbe essere necessario rispondere a due domande di sicurezza per la riattivazione.