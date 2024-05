Pronostici Roma - Juventus e informazioni utili per scommettere: bianconeri leggermente favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Roma – Juventus, quote dei bookmakers e analisi della partita di domenica 5 maggio ore 20:45.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Roma – Juventus, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla partita di cartello della 35esima giornata di Serie A, il big match tra gli uomini di Daniele de Rossi e i bianconeri allenati da Max Allegri.

Dopo la bruciante sconfitta per 0-2 in occasione del turno d’andata delle semifinali di Europa League contro il Bayer Leverkusen, la Roma all’Olimpico affronta la Juventus, un altro avversario di prima fascia.

I nostri pronostici Roma - Juventus

Il nostro pronostico Roma - Juventus bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.37 2.25 2.30 Risultato esatto 2-1 Roma 11.00 11.50 11.00 Tammy Abraham marcatore nell’incontro 4.33 3.75 3.75

Probabili formazioni Roma - Juventus

Per i pronostici Roma – Juventus occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ROMA (4-3-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy; Abraham.

Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy; Abraham. JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

Confrontare le quote vincente della partita Roma – Juventus permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Entrambe a caccia della vittoria

Nella partita d’andata, il match fu deciso da un gran gol di Adrien Rabiot. Un girone di ritorno dopo, le motivazioni sono completamente diverse, con la Juventus che vuole confermare il terzo posto e la Roma che non vuole perdere il treno Champions. Viste le premesse, i pronostici Roma – Juventus prevedono la possibilità di assistere ad un match ricco di reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,37 con bet365

La Roma per ritrovare la vittoria in casa

Dopo la bruciante sconfitta per 2 a 0 contro il Bayer Leverkusen all’Olimpico, risultato che ha notevolmente allontanato i giallorossi dalla finale di Dublino, la Roma di Daniele De Rossi vuole ritrovare la vittoria in casa per resistere dagli assalti dell’Atalanta ed assicurarsi così il quinto posto in campionato.

Scommessa 2; risultato esatto 2-1 Roma: 11,50 con Sisal

Tammy Abraham vuole tornare al gol

Il suo errore a porta vuota contro il Bayer Leverkusen potrebbe risultare decisivo per l’esito della sfida contro i tedeschi. Tammy Abraham vuole buttarsi tutto alle spalle e già contro i bianconeri vuole provare a ritornare in gol all’Olimpico davanti ai propri tifosi. Probabilmente in campo già dal primo minuto, i pronostici Roma – Juventus indicano l’attaccante inglese come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Tammy Abraham marcatore nell’incontro: 2,75 con William Hill