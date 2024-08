In questo articolo si possono trovare i pronostici Real Betis-Girona, le quote dei bookmakers e l’analisi del match della prima della Liga 2024/25.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Real Betis - Girona, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match tra la squadra di Manuel Pellegrini e quella allenata da Michel, con i padroni di casa che partono con i favori del pronostico. La sfida tra Betis e Girona è in programma giovedì alle 21:30 all’Estadio Benito Villamarin.

I nostri pronostici Real Betis - Girona

Il nostro pronostico Real Betis - Girona

Come scommettere su Real Betis - Girona: analisi match e pronostici

Secondo i pronostici partono leggermente favoriti gli andalusi del Betis, che proveranno a non sbagliare il primo impegno casalingo della stagione. La squadra di Pellegrini, dopo il settimo posto conquistato nel campionato scorso, punta a ritagliarsi un ruolo di primo piano sia in patria che in Europa.

Probabili formazioni Real Betis vs Girona

Per i pronostici Real Betis-Girona occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

REAL BETIS (4-2-3-1): Silva; Perraud, Bartra, Llorente, Sabaly; Roca, Cardoso; Juanami, Fekir, Fornals; Chimy.

Silva; Perraud, Bartra, Llorente, Sabaly; Roca, Cardoso; Juanami, Fekir, Fornals; Chimy. GIRONA (4-3-3): Gazzaniga; Miguel Gutierrez, Blind, David Lopez, Arnau Martinez; Ivan Martin, Romeu, Herrera; Bryan Gil, Van de Beek, Portu.

Confrontare le quote vincente della partita Real Betis – Girona permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il Real Betis vuole vincere la gara d’esordio

La squadra di Pellegrini è determinata ad ottenere l’intera posta in palio nel primo impegno casalingo della stagione. I Verdiblancos nella scorsa edizione della Liga sul proprio campo hanno conquistato 34 dei 57 punti a disposizione e negli ultimi sette anni hanno battuto il Girona in cinque occasioni. Gli esperti ed i pronostici Real Betis - Girona prevedono una gara equilibrata, ma a spuntarla potrebbe essere il Betis.

Scommessa 1; vittoria Girona: 2,35 con bet365

Real Betis - Girona, sfida all’insegna dell’equilibrio

Il Girona vuole confermarsi dopo l’ottimo rendimento offerto nel campionato scorso. La squadra di Michel è attesa da un compito non facile considerata anche la cessione di Artem Dovbyk, miglior marcatore della scorsa edizione della Liga. L’assenza dell’attaccante ucraino, passato alla Roma, potrebbe farsi sentire. Così come potrebbe essere un fattore determinante il doppio impegno che attende la squadra di Michel, con la Champions League che inevitabilmente priverà la squadra di energie preziose. Nonostante ciò il Girona parte da una buona base, ma secondo gli esperti giovedì sera a spuntarla sarà il Real Betis.

Scommessa 2; risultato esatto 2-1 Real Betis: 9,75 con Sisal

Chimy Avila vuole essere subito protagonista

Arrivato alla corte di Pellegrini nel corso del mercato di riparazione della scorsa annata, Chimy Avila spera di ritagliarsi un ruolo di primo piano in questa stagione. L’attaccante argentino nel campionato scorso ha realizzato un gol in 6 presenze tra le fila del Betis. L’obiettivo di Avila è partire subito forte e secondo i pronostici Real Betis - Girona potrebbe essere proprio l’attaccante di Rosario uno dei marcatori della sfida.

Scommessa 3; Chimy Avila marcatore nell’incontro: 3,70 con William Hill