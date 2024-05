Pronostici Lecce - Udinese e informazioni utili per scommettere: salentini leggermente favoriti

In questo articolo i lettori troveranno i nostri pronostici Lecce - Udinese e confronto quote per il posticipo di lunedì.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Lecce – Udinese, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla sfida tra salentini e bianconeri, match previsto alle ore 18:30 di lunedì 13 maggio allo Stadio Via del Mare di Lecce.

L’Udinese di Fabio Cannavaro gioca il primo dei 3 scontri salvezza che la accompagneranno fino alla fine del campionato. Dopo la trasferta di Lecce i friulani saranno impegnati in casa contro l’Empoli per poi chiudere il torneo a Frosinone il 26 maggio.

I nostri pronostici Lecce - Udinese

Il nostro pronostico Lecce - Udinese bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.30 2.25 2.20 Risultato esatto 2-1 Lecce 10.00 11.00 11.00 Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.00 2.00 2.00

Come scommettere su Lecce - Udinese

Reduce da 2 pareggi consecutivi, l’Udinese deve provare a fare punti in Salento per sperare nella permanenza in Serie A. Sicuramente una vittoria regalerebbe maggior tranquillità alla squadra guidata da Fabio Cannavaro e il Via del Mare questa stagione è stato già terreno di conquista per cinque squadre. Tuttavia i salentini vengono da una striscia di 4 risultati utili consecutivi e difficilmente cederanno il passo ai friulani.

Probabili formazioni Lecce - Udinese

Per i pronostici Lecce – Udinese occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

LECCE (4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Almqvist, Ramadani, Blin, Dorgu; Oudin, Krstovic.

Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Almqvist, Ramadani, Blin, Dorgu; Oudin, Krstovic. UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Pereyra/Brenner, Lucca.

Confrontare le quote vincente della partita Lecce – Udinese permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Entrambe le squadre sono a caccia della vittoria

Entrambe a caccia di una vittoria importantissima per classifica e morale, le due squadre metteranno tutto in campo per raggiungere il successo. I salentini tuttavia potrebbero salvarsi già sabato sera. Qualora infatti Frosinone e Cagliari perdessero rispettivamente le sfide contro Inter e Milan, i giallorossi di Luca Gotti avrebbero la matematica certezza della permanenza in Serie A. In ogni caso cercheranno di mettere in salvo il risultato stando ai pronostici Lecce - Udinese.

Scommessa 1; over 2.5: 2,30 con bet365

Una vittoria per la matematica

Senza dover fare troppi calcoli, se il Lecce batte l’Udinese, guadagna sul campo la permanenza in Serie A. I giallorossi hanno attualmente 37 punti in classifica, e con un successo raggiungerebbero “quota 40”. Contro l’Udinese, i pugliesi cercheranno la loro vittoria numero 9 in campionato.

Scommessa 2; risultato esatto 2-1 Lecce: 11,00 con Sisal

L’Udinese non può fallire

Il punto conquistato all’ultimo secondo contro il Napoli potrebbe rivelarsi importantissimo per la squadra allenata da Fabio Cannavaro, ma se non vogliono essere costretti a fare calcoli, i bianconeri dovranno essere padroni del proprio destino e provare a vincere tutte e tre le “finali” che li attendono. Ma la trasferta, stando ai pronostici Lecce - Udinese, non sarà facile.

Scommessa 3; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,00 con William Hill