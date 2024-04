Pronostici Fiorentina – Viktoria Plzen e informazioni utili per scommettere: viola favoriti per il passaggio del turno

In questo articolo si possono trovare i pronostici Fiorentina – Viktoria Plzen, quote dei bookmakers e analisi match di giovedì 18 aprile ore 18.45.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Fiorentina – Viktoria Plzen le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara di ritorno dei quarti di finale di Uefa Conference League.

Dopo il pareggio dell’andata, con il match che si è concluso con il risultato di 0 a 0, la Fiorentina cerca la vittoria per poter proseguire il suo cammino europeo.

I nostri pronostici Fiorentina – Viktoria Plzen

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Fiorentina - Viktoria Plzen bet365 Sisal William Hill Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.37 2.35 2.25 Risultato esatto 2-0 Fiorentina 6.00 6.00 5.80 Andrea Belotti marcatore nell’incontro 2.37 2.50 2.80

Come scommettere su Fiorentina – Viktoria Plzen: analisi match e pronostici

Una Fiorentina favorita ospita al Franchi il Viktoria Plzen. Gli uomini allenati da Vincenzo Italiano vogliono tornare in finale e faranno di tutto per battere la squadra ceca.

Probabili formazioni Fiorentina - Viktoria Plzen

Per i pronostici Fiorentina – Viktoria Plzen occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

FIORENTINA (4-2-3-1) : Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti.

: Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. VIKTORIA PLZEN (3-5-2): Jedlicka; Hranac, Jemelka, Hejda; Cadu, Cerv, Kalvach, Reznik, Sulc; Chory, Vydra.

Confrontare le quote vincente della partita Fiorentina – Viktoria Plzen permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

I cechi cercheranno di contenere i viola

Autori di una brova prova nella partita d’andata, quando sono riusciti a far terminare il match per 0 a 0, gli uomini allenati da Miroslav Koubek cercheranno di dare il massimo per riuscire a terminare la prima frazione di gioco almeno in pareggio per poi potersi giocare tutto nella ripresa. Ad ogni modo il fattore casa gioca un ruolo fondamentale in questo caso stando ai pronostici Fiorentina - Viktoria Plzen.

Scommessa 1; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,37 con bet365

La spinta del Franchi

Intenzionata a giocarsi di nuovo una finale europea, la viola sfrutterà il fattore campo per superare i cechi del Viktoria Plzen e avere così la possibilità di proseguire il cammino verso la finalissima prevista il 29 maggio 2024 all’Agia Sophia Stadium di Atene.

Scommessa 2; risultato esatto 2-0 Fiorentina: 6,00 con Sisal

Il Gallo Belotti vuole dare il suo contributo

Vincenzo Italiano punterà sul Gallo per provare a scardinare la difesa dei cechi. Da sempre sugli scudi per sacrificio e lotta, ad Andrea Belotti manca soltanto il gol, e contro il Viktoria Plzen l’ex giocatore della Roma farà di tutto per segnare il suo secondo gol in maglia viola e i pronostici Fiorentina – Viktoria Plzen lo indicano come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Andrea Belotti marcatore nell’incontro: 2,80 con William Hill