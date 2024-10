I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Belgio – Francia, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la nazionale di Domenico Tedesco e quella guidata da Didier Deschamps.

La partita, valevole per la quarta giornata del Gruppo 2 della Lega A di Nations League, si disputerà domenica 14 ottobre alle 20:45 allo Stadio Re Baldovino.

I nostri pronostici Belgio-Francia

Il nostro pronostico Belgio - Francia bet365 Sisal William Hill Risultato esatto: 2-2 13.00 13.50 13.00 Esito incontro vittoria Francia 2.25 2.20 2.37 Over 4,5 6.00 5.50 5.50

Come scommettere su Belgio – Francia: analisi match e pronostici

Ultima chance, o quasi, per il Belgio. Loic Openda e compagni non possono permettersi passi falsi contro la Francia: una sconfitta significherebbe dire addio definitivo al primo posto del raggruppamento (in caso di successo dell'Italia contro Israele) e allontanerebbe anche l'obiettivo seconda piazza. Momento difficile per gli uomini del ct Tedesco, che devono anche fare a meno di Lukaku e De Bruyne. Dall'altro lato la Francia si gode l'ottimo Nkunku (che ha sostituito alla grande Mbappé) e punta con decisione al terzo successo consecutivo, per giocarsi poi tutte le sue carte in ottica primato nello scontro diretto con gli azzurri di Spalletti.

Probabili formazioni Belgio vs Francia

Per i pronostici Belgio – Francia occorre analizzare le eventuali formazioni.

Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Debast, Faes, Theate, De Cuyper; Tielemans, Mangala; De Ketelaere, Trossard, Doku, Openda. Commissario tecnico: D. Tedesco

Casteels; Debast, Faes, Theate, De Cuyper; Tielemans, Mangala; De Ketelaere, Trossard, Doku, Openda. Commissario tecnico: D. Tedesco FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Konate, Saliba, T. Hernandez; Tchouameni, Camavinga; Nkunku, Barcola, Dembele; Kolo Mani. Commissario tecnico: Deschamps

Confrontare le quote vincente della partita Belgio – Francia permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Belgio-Francia, due nazionali incerottate: sarà 2-2?

Il Belgio deve fare i conti con assenze importanti, ma nemmeno la Francia scherza. I transalpini si ritrovano senza la stella Mbappé e devono rinunciare anche alla bandiera Griezmann (che ha lasciato definitivamente la nazionale) e ad un giocatore in cerca della forma migliore come Adrien Rabiot. Defezioni di un certo peso, da una parte e dall’altra: anche per questo, secondo i nostri pronostici Belgio - Francia è gara destinata a chiudersi in pari, magari sul 2-2. Insomma, ci sarà da divertirsi.

Scommessa 1; risultato esatto 2-2: 13,00 con bet365

La Francia vuole il terzo successo di fila

Dopo gli episodi fortunati durante la sfida con l’Italia (espulsione azzurra nel momento migliore possibile), lunedì il Belgio deve sperare in una giornata storta dei francesi. In caso contrario, i transalpini appaiono nettamente superiori: per questo, secondo i nostri pronostici Belgio - Francia sarà gara vinta senza difficoltà dai transalpini.

Scommessa 2; esito finale vittoria Francia: 2,20 con Sisal

Nkunku e Openda guidano due attacchi forti nonostante le assenze

Contro Israele, i francesi hanno raccolto il massimo (i tre punti) senza sudare. A Bruxelles ci sarà da soffrire qualcosa in più: ancora una volta i riflettori saranno sull'attaccante Christopher Nkunku, che contro gli israeliani è riuscito a realizzare il suo primo gol con la maglia della nazionale francese e adesso ha tutta l'intenzione di ripetersi.

In casa Belgio, invece, l’uomo in più è lo sgusciante Openda, autore già di cinque gol stagionali con la maglia del Lipsia, ma incapace di imporsi in nazionale (solo 2 reti totali, anche per la presenza ingombrante di Lukaku). In ogni caso, parliamo di due attacchi fortissimi: per questo, secondo la nostra previsione, la sfida sarà nel segno di almeno 5 gol.

Scommessa 3; over 4,5: 5,50 con William Hill