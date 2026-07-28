Hai più di 18 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM

UEFA Nations League A

UEFA Nations League A - Generale

Altro
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Pubblicità
Pubblicità
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Pubblicità

UEFA Nations League A, calendario e risultati

mercoledì 23 settembre
Olanda badge
Olanda
OLA
Germania badge
Germania
GER
Serbia badge
Serbia
SER
Grecia badge
Grecia
GRE
Portogallo badge
Portogallo
POR
Galles badge
Galles
GAL
Norvegia badge
Norvegia
NOR
Danimarca badge
Danimarca
DAN
giovedì 24 settembre
Italia badge
Italia
ITA
Belgio badge
Belgio
BEL
Turchia badge
Turchia
TUR
Francia badge
Francia
FRA
Altro
Pubblicità
Pubblicità

Classifiche

Pos SquadraGVPSGFGS+/-Pt.Forma
1Birmingham City crestBirmingham City00000000
2Blackburn Rovers crestBlackburn Rovers00000000
3Bolton Wanderers crestBolton Wanderers00000000
4Bristol City crestBristol City00000000
5Burnley crestBurnley00000000
Altro

Apostas em destaque

Odds Sul-Americana 2026: Boca Juniors é favorito
Vedi altri articoli sulle scommesse