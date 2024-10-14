Pubblicità
Pubblicità
UEFA Nations League A
team-logoBelgio
1 - 2
FIN
team-logoFrancia
I. Openda 45' + 3'
R. Kolo Muani 35' (rig), 62'
(INT 1-1) (FIN 1-2)

Belgio vs FranciaRisultati e statistiche,