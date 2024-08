In questo articolo è possibile confrontare le quote vincente Nations League 2024/2025 e consultare i pronostici dei nostri esperti di scommesse.

In questo articolo i lettori troveranno un confronto quote vincente Nations League 2024/2025 con i consigli utili e pronostici per scommettere online.

I bookies sembrano unanimi nel giudizio: è la Francia la squadra da battere nella prossima edizione della Nations League. Inseriti nel gruppo 2 della League A con Belgio, Israele e Italia, i transalpini restano i favoriti nonostante siano reduci da un Europeo decisamente deludente. Non ci sarà l’Inghilterra, una delle finaliste dell’Europeo insieme alla Spagna, perché retrocessa in League B. Proprio gli spagnoli sono, insieme alla Germania, i competitor della Francia nella corsa alla vittoria finale. Più staccati ci sono Belgio e Portogallo, mentre Italia e Olanda, oltre a Danimarca e Croazia, viaggiano più staccate nelle proiezioni delle possibili vincitrici della Nations League 2024/25.

Quote vincente Nations League 2024/2025

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Obiettivo vittoria per Deschamps

Il secondo posto al Mondiale, l’eliminazione in semifinale all’Europeo: la Nations League è l’occasione perfetta per lasciarsi alle spalle le delusioni e rimpinguare il palmares dei transalpini. Alla guida, nemmeno a dirlo, ci sarà come sempre Didier Deschamps. Il tecnico francese è alla guida della nazionale dal luglio 2012. Nei suoi 12 anni di regno, ha guidato la Francia in 159 occasioni, portando a casa 101 vittorie (33N, 25P), conquistando un Mondiale (Russia 2018) e una Nations League (Italia 2021).

Scommessa 1: Francia vince Nations League: 4,00 con bet365

Spagna e Germania inseguono

Da un lato la Spagna, fresca vincitrice dell’Europeo, con la sua nuovissima nidiata di giovani talenti, che vanno da Lamine Yamal a Nico Williams. Dall’altro la Germania, che ha affidato a Julian Nagelsmann il difficile compito di ricostruire la nazionale tedesca dopo anni di delusioni e che ha terminato l’Europeo uscendo ai quarti di finale. Saranno queste due, secondo i bookies e secondo le quote vincente Nations League 2024/25, le antagoniste della Francia per la vittoria della competizione.

Scommessa 2; Spagna vince la Nations League: 7,00 con Betsson

Le tante outsider

Nelle sue tre edizioni, la Nations League ha sempre regalato colpi di scena, come la vittoria del Portogallo, nella finale contro l’Olanda. Ecco insomma che, al netto delle favorite sulla carta, vanno tenute in considerazione anche tutte le altre partecipanti. Nel lotto delle outsider c’è sicuramente l’Italia, che parte più lontana rispetto a Francia, Spagna o Germania ma che ha conquistato in ben due occasioni il terzo gradino del podio. Da tenere d’occhio poi Olanda e Portogallo, da tradizione avversarie temibili per tutti, mentre una menzione speciale va alla Danimarca, che insieme alla Croazia può essere una delle rivelazioni del torneo.

Scommessa 3; Italia vince la Nations League: 11,00 con William Hill