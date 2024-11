Scommesse under/over: guida completa con soglie e varianti di gioco

In cosa consistono le scommesse under-over? Guida esplicativa che elenca le diverse varianti di gioco nonché le soglie reti più comunemente quotate..

La scommessa under/over rappresenta uno dei mercati più diffusi all’interno del mondo del betting e la sua applicazione da tempo non è limitata solamente al numero di reti in una partita ma estesa anche agli altri eventi quotati in un match.

Scommesse under/over: definizione

Le scommesse under/over consistono nel puntare sul numero di gol (o di altri eventi quotati in un match) entro una soglia decimale. Per fare un esempio: in Squadra A - Squadra B il giocatore scommette sull’over 2,5 e la partita si chiude sul 3-0. A quel punto la scommessa sarebbe vinta perché è stata raggiunta la soglia in questione. Il raggiungimento o il superamento della soglia rendono la scommessa vincente.

Se la scommessa invece fosse stata under 2,5 sarebbe stata persa poiché il risultato sarebbe andato oltre la soglia.

Lista dei migliori siti su cui scommettere su under/over

Soglie delle scommesse under/over

Tradizionalmente la tipologia di under/over più conosciuta è quella 2,5 ma ormai da tanti anni i bookmaker legali operanti in Italia consentono di giocare soglie sia più basse (0.5, 1.5) che più alte. La soglia massima dell’under/over generalmente è tra il 5,5 e il 6,5 anche se ci sono bookmaker che quotano anche la 7,5 come bet365 e Snai. Quest’ultimo operatore si spinge anche fino all’8,5.

La quota dell’over ovviamente cresce in modo proporzionale alla crescita della soglia mentre la quota dell’under aumenta in modo inversamente proporzionale alla soglia. In alcuni casi per gli under (come ad esempio quelli a partire da 5,5 e 6,5) potrebbe pure non esserci la quota disponibile.

Mercati disponibili di scommesse under/over

Under/over primo e/o secondo tempo

La scommessa under/over può essere giocata sia in singola che in multipla. A livello temporale si può piazzare sia in relazione ai 90 minuti di gioco che sul singolo tempo indipendentemente se sia il primo e il secondo. La giocata può essere effettuata sia pre-match che live.

Under/over singola squadra

L’under/over sulla singola squadra (o under/over casa-ospite o squadra 1-2 dipende dall’operatore) ha le stesse regole dell’under/over classico ma riguarda solamente una delle due compagini in campo. La scommessa può essere piazzata sia in relazione ai 90 minuti che al singolo tempo di gioco nonché live.

Scommesse combo under/over

La scommessa under/over può essere anche combinata con un altro mercato: l’esempio più classico è la scommessa esito finale (anche in doppia chance) + under/over. Se ad esempio si scommette sull’ 1+over 2,5 in Squadra A-Squadra B e la partita finisce 3-0 la scommessa sarà vincente. Inoltre operatori come William Hill e NetBet inseriscono under e over come mercato all’interno delle scommesse tricombo.

Under/over scommesse sui corner

Il formato scommesse/under over è utilizzato anche per quanto riguarda le scommesse sui calci d’angolo, mercato ormai presente di fatto in tutti i bookmaker italiani. Il funzionamento è lo stesso delle scommesse under/over sui gol: le soglie giocabili cambiano a seconda dell’operatore.

Per esempio bet365 quota sia l’under/over soglia intera che il numero esatto dei corner; Sisal invece oltre che l’under/over complessivo consente anche di giocare sull’under/over calci d’angolo per singola squadra.

Oltre che sul numero di reti segnate la scommessa under/over viene quotata anche per altri eventi legati alla partita di calcio come ad esempio i calci d’angolo,

Under/over fuorigioco

Seppur meno diffuso rispetto a quello dei corner, tra i mercati under/over in riferimento agli eventi della partita c’è anche quello sui fuorigioco, quotato da Betsson, Sisal e Netbet, che all’interno di questo mercato propongono sia la scommessa sulla singola partita che sulla singola squadra.

Under/over tiri

Un altro mercato (anche questo non disponibile in tutti i bookmaker) in cui è applicata la scommessa under/over è quello dei tiri. Tra gli operatori che consentono di puntare sui tiri in porta vi sono anche, Sisal, bet365 e Betsson, che quotano sia i tiri totali che i tiri nello specchio della porta.

Altri tipi under/over

Alcuni operatori contemplano anche degli under/over sugli episodi della partita ancora più specifici. bet365 per esempio consente scommesse sull’over 0,5 gol, calci d’angoli e cartellini nei primi 10 minuti di gioco. Sisal e NetBet invece quotano, con soglia 0,5 e 1,5, pali e traverse.

FAQ Scommesse under/over

In che cosa consiste la scommessa under/over?

La scommessa under/over nasce come giocata sul numero di gol segnati in una partita. Partendo da una soglia (es. 2,5) il giocatore sceglie se scommettere su under, ovvero che il numero di gol non superi la soglia in questione o su over, che invece indica il raggiungimento o il superamento di quella soglia. Se la partita finisce 3-0 chi ha scommesso sull’over 2,5 vincerà la sua giocata mentre l’under risulterà perdente. Il mercato under/over non è applicato solo ai gol segnati ma anche agli eventi che possono capitare in una partita.

Quale differenza c'è tra under/over e goal/nogoal?

Sebbene entrambe siano legate alle reti segnate in una partita la differenza resta sostanziale. Mentre under/over è una scommessa legata al numero di goal segnati, goal/no goal fa invece riferimento al fatto che entrambe le squadre segnino o meno durante la partita.

Cosa cambia tra under/over e somma goal asiatica?

Mentre la scommessa under/over contempla solo numeri intermedi (es. under 3,5, over 2,5) la somma goal asiatica prevede anche sia soglie intere (1, 2…) che frazionate (1-1,5, 2,5-3…) aprendo diversi scenari di gioco tra cui i rimborsi sulla soglia pareggiata. Per saperne di più si può consultare la nostra guida sulla somma goal asiatica.