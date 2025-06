Capire l'handicap asiatico nelle scommesse sportive

Il mondo delle scommesse sportive è vastissimo e offre una moltitudine di modi per scommettere sulle proprie squadre e su eventi sportivi preferiti.

Tra queste opzioni, l'handicap asiatico si distingue per la sua capacità di pareggiare le quote tra due squadre, rendendo le scommesse più interessanti. In questo articolo si potrà scoprire cos’è l’handicap asiatico, il suo funzionamento e quali sono i consigli pratici per piazzare questo tipo di scommessa.

Cos'è un handicap asiatico?

L'handicap asiatico è un metodo di scommessa che mira a eliminare la possibilità di un pareggio assegnando un vantaggio o uno svantaggio a una squadra sotto forma di gol. Ciò significa che una delle squadre inizia la partita con un handicap virtuale, che livella le quote e rende la scommessa più competitiva.

Eliminazione del pareggio: a differenza delle scommesse tradizionali, l'handicap asiatico elimina la possibilità di un pareggio, riducendo il numero di possibili esiti da tre a due.

Vantaggio o svantaggio: una squadra può iniziare con un handicap positivo o negativo, ad esempio +1,5 o -1,5 gol.

Come funziona l'handicap asiatico?

L'handicap asiatico funziona assegnando metà gol o gol interi a una delle due squadre. Ecco come si traduce in una scommessa:

Handicap completo : scommettendo su una squadra con un handicap di -1, questa deve vincere con più di un gol di scarto affinché la scommessa sia vincente.

Handicap di mezzo gol: un handicap di -0,5 significa che la squadra deve solo vincere la partita affinché la scommessa sia vincente.

Tipo di Handicap Risultato Squadra Risultato Scommessa -1 Vittoria con 2+ gol di scarto Vincente -1 Vittoria con 1 Gol di scarto Rimborsata -1 Pareggio o Sconfitta Perdente +1 Vincita o Pareggio Vincente +1 Perde per 1 Gol Rimborsata

Esempio di scommessa con handicap asiatico

Supponiamo di scommettere su una partita tra la squadra A e la squadra B, con un handicap asiatico di -1 per la squadra A. Se la squadra A vince con 2 o più gol di scarto, la scommessa è vincente. Se vincono con un solo gol di scarto, la puntata viene rimborsata. Se la squadra A pareggia o perde, la scommessa è perdente.

Consigli per piazzare scommesse con l'Asian Handicap

Piazzare scommesse con l'Asian Handicap richiede una buona conoscenza delle squadre e delle partite. Ecco alcuni consigli utili: