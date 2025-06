Capire le scommesse multiple nel calcio

Una scommessa multipla è un tipo di scommessa sportiva che prevede la combinazione di diverse selezioni in un'unica scommessa.

Le scommesse multiple sono molto popolari tra gli appassionati di calcio, poiché consentono di puntare su diversi eventi in un’unica giocata, aumentando la potenziale vincite, sebbene anche il rischio diventi più elevato.

A questo proposito, spiegheremo come funzionano le scommesse multiple, forniremo consigli su come utilizzarle al meglio e illustreremo tutto con un esempio concreto.

Cos'è una scommessa multipla?

Una scommessa multipla è una giocata che combina diverse selezioni da diversi eventi sportivi in un'unica schedina. Per vincere una scommessa multipla, tutte le selezioni devono essere corrette. Ciò significa che se anche una sola selezione è errata, l'intera scommessa è persa.

Questo tipo di puntata è popolare sui siti di scommesse perché offre quote più alte rispetto alle scommesse singole, aumentando le potenziali vincite, ma comporta anche un rischio di perdita significativamente più elevato.

Come funzionano le scommesse multiple?

Il funzionamento delle scommesse multiple è relativamente semplice. Ecco come funziona:

Selezione degli event i: scegli più eventi sportivi su cui scommettere. Ad esempio, puoi selezionare tre partite di calcio diverse, dello stesso campionato o di campionati diversi.

Combinazione delle quote : le quote di ogni selezione vengono moltiplicate tra loro per ottenere la quota totale della tua multipla.

Piazzamento della giocata:piazza la tua puntata sulla multipla. La tua potenziale vincita viene calcolata moltiplicando la tua puntata per la quota totale combinata.

Selezione Quota Match 1 1.50 Match 2 2.00 Match 3 1.80

Quota Totale: 1,50 x 2,00 x 1,80 = 5,40

Vincite Potenziali: Con una puntata di 10 €, la vincita potenziale è di 54 €.

Esempio di scommessa multipla

Supponiamo di voler scommettere su tre partite di Champions League:

⚽ Partita 1: Paris Saint-Germain vs Manchester City – Vittoria PSG (Quota: 2.10)

⚽ Partita 2 : Real Madrid vs Chelsea – Pareggio (Quota: 3.00)

⚽ Partita 3: Bayern Monaco vs Liverpool – Vittoria Bayern (Quota: 1.75)

✔️ Quota totale: 2.10 x 3.00 x 1.75 = 11.025

Puntata: 10 €

Vincita potenziale: 110.25 €

Come si può notare, le scommesse multiple sono un’ottima opzione se si punta a potenziali vincite più elevate. Occorre prestare attenzione però: richiedono un maggiore studio e cautela, poiché il rischio di perdita è più elevato. In ogni caso è possibile seguire alcuni consigli per accrescere le possibilità di vincita scommettendo in modo consapevole e responsabile.

Consigli per piazzare scommesse multiple

Le scommesse multiple potrebbero portare a vincite più interessanti, ma è importante scommettere in modo consapevole e responsabile. A seguire è possibile consultare alcuni consigli per iniziare a puntare sulle scommesse multiple: