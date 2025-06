Value Bet: spiegazione e consigli

Nelle scommesse sportive, soprattutto nel calcio, si sente spesso il termine "value bet" (scommessa di valore).

Ma cos'è esattamente una Value Bet e come può essere utilizzata per aumentare le proprie potenziali vincite? In questo articolo spiegheremo questo concetto a volte frainteso, come funziona e forniremo consigli pratici su come utilizzare questo tipo di scommessa per fornire una guida utile ai lettori.

Cos'è una Value Bet?

Una Value Bet è una scommessa in cui la probabilità effettiva che un evento si verifichi è superiore a quella implicita nelle quote offerte dai siti di scommesse sportive.

In altre parole, è una scommessa in cui lo scommettitore ritiene (spesso grazie a una conoscenza approfondita di uno sport o di una competizione) che le quote pubblicate dai siti di scommesse sottovalutino la reale probabilità dell'evento. Di solito si basa su due fattori:

Probabilità effettiva: la stima personale della probabilità che un evento si verifichi.

la stima personale della probabilità che un evento si verifichi. Quota del bookmaker: la probabilità implicita di un evento secondo i siti di scommesse.

Come funziona una Value Bet?

Per capire come funziona una Value Bet, è necessario imparare a calcolarne il valore, ed ecco come fare:

Stimare la probabilità reale: analizzare statistiche, prestazioni della squadra e altri fattori (ad esempio, la squadra gioca in casa? Quali sono le previsioni meteo?) per valutare la probabilità effettiva che un evento si verifichi.

Calcolare il valore della scommessa: usando questa formula per determinare se una scommessa è una value bet:

Valore = (Probabilità reale × Quota del bookmaker) − 1

Se il risultato è maggiore di 0, la scommessa è considerata una Value Bet.

Esempio di value bet

Supponiamo che ci sia una partita di calcio tra la squadra A e la squadra B e, in base alle proprie conoscenze, si ritiene che la squadra A abbia il 60% di probabilità di vincere. Il giocatore è ben informato, segue regolarmente le loro partite e sa che sono in ottima forma e hanno buone probabilità di vittoria. Il sito di scommesse che il giocatore sta utilizzando offre una quota di 2.20 per la vittoria della Squadra A. Ecco come funziona questa scommessa di valore:

Probabilità effettiva: 60% (o 0,60)

Quota del bookmaker: 2,20

Calcolo del valore:

Valore = (0,60 × 2,20) − 1 = 0,32

Poiché il valore è maggiore di 0, questa è una scommessa di valore.

Squadra Probabilità stimata Quote del bookmaker Valore A 60% 2.20 0.32

I nostri consigli per piazzare una scommessa di valore

Piazzare una scommessa di valore richiede un'analisi attenta e una profonda conoscenza degli eventi sportivi su cui si scommette. Innanzitutto, è meglio evitare questa strategia nelle competizioni che non si conoscono.

Ecco alcuni consigli su come utilizzare al meglio questo genere di giocata:

💻 Fare delle ricerche : analizzare statistiche, prestazioni passate e condizioni attuali della squadra.

: analizzare statistiche, prestazioni passate e condizioni attuali della squadra. 📊 Confrontare le quote : confrontare diversi bookmaker per trovare le migliori quote disponibili. Le quote possono variare da un sito di scommesse all'altro e, sebbene le differenze siano spesso minime, alcuni bookmaker sono più competitivi di altri.

: confrontare diversi bookmaker per trovare le migliori quote disponibili. Le quote possono variare da un sito di scommesse all'altro e, sebbene le differenze siano spesso minime, alcuni bookmaker sono più competitivi di altri. ⚖️ Momento giusto : piazzare una scommessa solo quando si identifica chiaramente una value bet.

: piazzare una scommessa solo quando si identifica chiaramente una value bet. 📒 Tenere un registro delle scommesse: tenere traccia delle proprie scommesse per analizzare le proprie giocate e adattare di conseguenza la strategia.

Seguendo questi consigli e utilizzando gli strumenti giusti, è possibile migliorare le proprie possibilità di successo nelle scommesse sportive identificando le quote di valore.

Ricordiamo che il gioco è riservato ai soli maggiorenni e può causare dipendenza patologica. Si consiglia di giocare in modo sicuro e responsabile.