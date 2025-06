Capire la scommessa Parziale/Finale nel calcio

Le scommesse Parziale/Finale (HT/FT) sono molto apprezzate da molti appassionati di scommesse sportive, soprattutto nel calcio.

Tuttavia sono un lievemente più complesse delle semplici giocate 1X2 poiché richiedono di pronosticare sia il risultato del primo tempo che quello del finale della partita.

In questa guida vediamo come funzionano nello specifico facendo esempi pratici.

Cos'è una scommessa Parziale/Finale?

Come suggerisce il nome, una scommessa Parziale/Finale consiste nel pronosticare l'esito di una partita di calcio in due momenti chiave: all'intervallo e a fine partita. Questo tipo di scommessa è spesso abbreviato come 1T/Finale (Primo Tempo/Finale) e permette di scegliere tra diverse opzioni:

Squadra A vincente all'intervallo e al termine della partita

A pareggio all'intervallo e Squadra B vincente al termine della partita

Squadra B in vantaggio all'intervallo e partita terminata in pareggio

Come funziona la scommessa Parziale/Finale?

Questa scommessa dipende dalla capacità del giocatore di prevedere come si svolgerà la partita, cosa non sempre facile. Ecco come funziona in 3 passaggi:

Selezione dei risultati : si sceglie un esito per l'intervallo e un altro per il termine della partita. Questi possono essere uguali (ad esempio, la Squadra A è in vantaggio sia all'intervallo che al termine della partita) o diversi.

Quote: le quote per questo tipo di scommessa sono solitamente più alte rispetto alle scommesse su un singolo risultato, perché è più difficile pronosticare correttamente due risultati.

Validazione: la scommessa è vincente solo se entrambi i pronostici sono corretti. Se uno dei due è sbagliato, l'intera scommessa è perdente. È simile a una scommessa combinata, ma su una singola partita.

Esempio di scommessa Primo Tempo/Finale

Supponiamo che ci sia una partita tra la Squadra A e la Squadra B. Scommettiamo sulla vittoria della Squadra A a metà tempo e sul pareggio. Ecco come potrebbe andare:

Scenario Parziale Finale Risultato Scommessa Pronostico Vittoria Squadra A Pareggio Vincente Risultato Effettivo Vittoria Squadra A Pareggio Vincente Risultato Alternativo Vittoria Squadra A Vittoria Squadra A Perdente

Consigli per Piazzare una Scommessa Primo Tempo/Finale

Per massimizzare le possibilità che la propria giocata possa esser vincente, è possibile seguire alcuni consigli pratici:

Analizzare le recenti prestazioni delle squadre , in particolare come giocano nel primo e nel secondo tempo. Alcune squadre tendono ad aprirsi di più verso la fine della partita. Esaminare i risultati dei testa a testa per identificare schemi ricorrenti tra le due squadre.

Considerare fattori esterni come le condizioni meteorologiche e la posta in gioco, che possono avere un impatto significativo sull'esito della partita.

Scommettere solo una piccola parte del proprio bankroll su questo tipo di scommessa, dato il suo livello di difficoltà più elevato.

La scommessa parziale/finale è una tipologia di puntata sicuramente interessante che rende il betting online più stimolante. D’altra parte è doveroso considerarne i rischi data la più alta difficoltà di pronostico.