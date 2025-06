Capire la scommessa 1X2 nel calcio

La scommessa 1X2 è uno dei tipi di scommesse sportive più conosciuti, soprattutto nel mondo del calcio.

Capire come funzioni la scommessa 1X2 può aiutare gli scommettitori a giocare schedine in modo più consapevole. In questo articolo spieghiamo cos’è, come funziona e forniamo alcuni semplici consigli su come scommettere sui siti di bookmakers online.

Qu'est-ce qu'un pari 1N2 ?

La scommessa 1X2 è la tipologia più elementare di scommessa sportiva sui bookmakers online. Consiste nel pronosticare il risultato di una partita di calcio. Si chiama "1X2" per i tre possibili esiti che copre:

1 : Vittoria della squadra di casa

X : Pareggio

2 : Vittoria della squadra ospite

Questo tipo di scommessa è facile da capire e piazzare, il che la rende molto popolare tra gli scommettitori.

Come funziona una scommessa 1X2?

La scommessa 1X2 prevede di pronosticare il risultato finale di una partita. Ecco come funziona:

Selezionare il match: selezionare una partita di calcio sulla quale si intende scommettere.

selezionare una partita di calcio sulla quale si intende scommettere. Analizzare le squadre: esaminare le recenti prestazioni delle squadre, le statistiche e le condizioni della partita per fare un pronostico consapevole.

esaminare le recenti prestazioni delle squadre, le statistiche e le condizioni della partita per fare un pronostico consapevole. Scegliere la giocata: scegliere una delle tre opzioni (1, X o 2) in base alla propria analisi.

scegliere una delle tre opzioni (1, X o 2) in base alla propria analisi. Attendere il risultato: se il pronostico è corretto, la scommessa è vincente.

Esempi di una scommessa 1X2

Poniamo di voler scommettere su una partita tra FC Barcelona e Real Madrid. Decidiamo di scommettere sulla vittoria del Barcellona in casa. Ecco come potrebbe apparire:

Match Opzione Quota Pronostico Barcelone vs Real Madrid 1 2.00 Vittoria del Barcellona

Se il Barcellona vince, si otterrà la puntata moltiplicata per la quota 2.00.

Vantaggi e svantaggi della scommessa 1X2

La scommessa 1X2 offre diversi vantaggi ma anche svantaggi sia per i principianti che per gli scommettitori esperti.

Da un lato la semplicità in quanto è facile da capire e piazzare anche per i principianti, e la flessibilità poiché è disponibile per quasi tutte le partite di calcio.

Tuttavia bisogna considerare anche la difficoltà del pronostico secco. La scommessa 1X2 è un ottimo punto di partenza per chi desidera iniziare a scommettere sul calcio. Analizzando le partite e applicando le giuste strategie, si possono aumentare potenzialmente le proprie possibilità di piazzare scommesse consapevoli.

I nostri consigli per piazzare una scommessa 1X2

Per scommettere in modo consapevole ed aumentare le potenziali possibilità di vincita puntando sui risultati 1X2, è possibile seguire alcuni consigli pratici: