Capire le Surebet nel calcio: guida per gli scommettitori

Una Surebet è una strategia di scommessa che permette agli scommettitori di coprire tutti gli esiti possibili di un dato match.

In questa guida, spieghiamo come funzionano le surebet, come identificarle e quali sono i consigli pratici per piazzarle.

Cos'è una surebet?

Una Surebet, nota anche come scommessa arbitrale, è una puntata su tutti gli esiti possibili di un match. È opportuno indicare che questo tipo di puntata potrebbe non essere consentito in Italia o comunque non consentito su alcuni bookmakers ADM.

La strategia dietro la Surebet, infatti, consta nel puntare su ogni esito possibile di un particolare evento sfruttando le differenze di quote offerte per lo stesso evento da bookmakers diversi. Tuttavia qualora i siti di scommesse dovessero sorprendere i propri utenti a piazzare delle surebet, potrebbero chiudere i loro account.

Come funziona una surebet?

Le surebet si basano sull'arbitraggio delle quote. Ribadiamo come questa tipologia di giocata potrebbe non essere consentita in Italia. A puro titolo informativo, ecco come funziona:

Discrepanze di quote: i bookmaker valutano le probabilità dei risultati in modo diverso, con conseguenti variazioni di quote sulle diverse piattaforme.

Calcolo della puntata : utilizzando una formula specifica, è possibile calcolare quanto puntare su ciascun esito per ottenerne un margine.

Piazzamento delle scommesse: le scommesse vengono piazzate simultaneamente su tutti i possibili esiti, ciascuna con un bookmaker diverso.

Le surebet potrebbero non essere consentite sui siti di scommesse ADM. Per continuare a scommettere online in modo sicuro e responsabile, consigliamo di consultare altre tipologie di scommessa.

Esempio di Surebet

Immaginiamo una partita di calcio tra la Squadra A e la Squadra B. Ecco le quote offerte dai due bookmaker:

Risultato Bookmaker 1 Bookmaker 2 Team A vince 2.10 1.90 Team B vince 1.80 2.20

Per piazzare questa giocata il giocatore potrà:

Scommettere sulla Squadra A con il Bookmaker 1 a quota 2.10

Scommettere sulla Squadra B con il Bookmaker 2 a quota 2.20

Affinché la surebet renda un margine valevole, è necessario che vi sia una forte discrepanza di quote da un bookmaker ad un altro. Motivo che rende questa tipologia di giocata estremamente difficile.

Vantaggi e svantaggi delle surebet

Come qualsiasi altra tipologia di giocata, anche le scommesse Surebet hanno i loro vantaggi e svantaggi. Da un lato è possibile ottenere un margine di vincita qualsiasi pronostico si verifichi. Tuttavia è importante notare come questa puntata non è consentita in Italia e potrebbe essere penalizzata dai bookmakers attraverso la chiusura del conto di gioco dello scommettitore che ne fa uso.

Consigli per piazzare le surebet

Piazzare le surebet richiede un approccio specifico e una grande attenzione ai dettagli. È fondamentale individuare le quote migliori e consultare eventuali limitazioni di giocata imposti dal bookmaker. Inoltre è importante notare come questa scommessa possa non essere consentita dai siti scommesse ADM i quali potrebbero limitare il conto dell’utente che ne fa uso. Una strategia alternativa, dunque, potrebbe essere puntare sul risultato finale di un dato match e su un dato evento che non riguardi l’esito (come ad esempio il numero di goal).