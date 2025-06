Capire la scommessa Draw No Bet nel calcio

Nelle scommesse sportive, il termine "Draw No Bet" sta diventando sempre più popolare tra gli scommettitori, soprattutto nel calcio.

Uno dei motivi è una maggiore sicurezza che offre agli scommettitori in quanto permette di ottenere un rimborso in caso di pareggio. In questa lettura spieghiamo in dettaglio cos'è una scommessa Draw No Bet, come funziona e offriamo alcuni consigli per utilizzarla al meglio.

Cos'è una scommessa Draw No Bet?

Una scommessa Draw No Bet è un'opzione di giocata che consente agli scommettitori di scommettere sulla vittoria di una delle due squadre. Se la partita termina in pareggio, la puntata viene rimborsata. Questo tipo di scommessa è particolarmente apprezzato perché riduce il rischio pur offrendo quote piuttosto interessanti.

Come funziona una scommessa Draw No Bet?

In poche parole, alcuni giocatori si riferiscono alla Draw No Bet anche come "Rimborso in caso di X", ed il concetto è proprio così semplice. Vediamo come funziona:

Scelta della squadra: si punta sulla vittoria di una delle due squadre.

Esito della partita : ✔️Se la tua squadra vince, vinci la scommessa. 💰Se la partita finisce in pareggio, la puntata viene rimborsata. ❌Se la squadra avversaria vince, perdi la puntata.



Questo tipo di scommessa viene spesso scelto quando entrambe le squadre sono abbastanza alla pari, o quando lo scommettitore preferisce andare sul sicuro ed evitare di perdere tutto in caso di pareggio.

Esempio di scommessa "Draw No Bet"

Poniamo l'esempio di una giocata su una partita di calcio tra squadra A e squadra B. Ecco come potrebbe apparire una scommessa Draw No Bet

Team Quote DNB Team A 1.80 Team B 2.00

Decidiamo di scommettere 100 € sulla Squadra A con una quota di 1,80.

Possibili esiti:

Se la squadra A vince, si ottengono 180 € (100 € x 1,80).

Se la partita termina in pareggio, vengono restituiti 100 €.

Se la squadra B vince, si perde la puntata di 100 €.

Il Draw No Bet è un'ottima alternativa per gli scommettitori che desiderano ridurre il rischio dei risultati secchi pur mantenendo una possibilità di vincita. È possibile migliorare i propri risultati analizzando le partite e seguendo alcuni consigli su questo tipo di scommessa.

Consigli per piazzare una scommessa Draw No Bet

Per piazzare le scommesse Draw No Bet in modo consapevole e sicuro, è possibile seguire alcuni consigli: