Capire le scommesse a quote alte nel calcio

Le scommesse a quote alte sono una tipo di giocata su mercati meno probabili che si verifichino, ma che potrebbero portare a vincite più alte.

Tra gli appassionati di scommesse sportive, il termine "scommesse a quote alte" viene spesso utilizzato per riferirsi a scommesse che offrono vincite potenzialmente elevate grazie alla bassa probabilità che l'evento si verifichi.

Sono una tipologia di giocata che indubbiamente attrae gli scommettitori poiché, in caso di puntata vincente, potrebbe portare a vincite sensibilmente più alte. Tuttavia, allo stesso modo, il rischio di perdita è più elevato. In questo articolo è possibile saperne di più sulla scommessa a quote alte che si possono trovare sui bookmakers online: come funziona e consigli per piazzarla.

Cos'è una scommessa a quote alte?

Una scommessa a quote alte è una scommessa con quote alte, generalmente superiori a 3.00. Ciò significa che l'evento sul quale si scommette ha una bassa probabilità di verificarsi, ma in caso di vincita il ritorno sull'investimento può essere sostanziale. Questo tipo di scommessa è spesso legato a scenari imprevisti o sorprese durante una partita.

Come funziona una scommessa a quote alte?

Una scommessa a quote alte funziona in modo simile a qualsiasi altra scommessa sportiva.

Ecco i passaggi chiave:

Selezione dell'evento: selezionare un evento sportivo in cui si ritiene possibile che si possa verificare un esito leggermente meno probabile, come una prestazione scadente.

Analisi delle quote: i siti di scommesse sportive assegnano quote alte a esiti considerati improbabili. Ovviamente, più alte sono le quote, maggiore è il rischio, ma anche il potenziale guadagno.

Piazzamento della scommessa: piazzare la puntata sull'esito scelto. Come per una scommessa tradizionale, le potenziali vincite vengono calcolate moltiplicando la puntata per la quota.

Esempio di scommessa a quote alte

Per illustrare una scommessa a quote alte, prendiamo l'esempio di una partita di calcio tra una squadra in cima alla classifica e una squadra in fondo alla classifica. Supponiamo che la quota per la vittoria della squadra ultima in classifica sia 5,00. Scommettendo 10 € su questa squadra, se vince, si otterrà 50 € (10 € x 5,00).

Squadra Quota Puntata Vincita Potenziale A (favorita) 1.50 10€ 15€ B (sfavorita) 5.00 10€ 50€

Come si può vedere, questo tipo di scommessa può essere molto redditizio, a patto che si verifichi lo scenario improbabile. Richiede anche un'analisi attenta e una gestione prudente del rischio.

I nostri consigli per piazzare scommesse ad alte quote

Piazzare scommesse ad alte quote richiede un approccio strategico e un'attenta gestione dei diversi rischi che rappresentano. Ecco i nostri consigli per piazzare le scommesse in modo responsabile e consapevole: