Casino online Italiani: i migliori portali di gioco in Italia

I casino online italiani sono fra le piattaforme più sicure e complete al mondo per gli appassionati di iGaming.

In questo articolo si analizzeranno i casinò italiani per offrire ai lettori una lista aggiornata dei migliori siti di gioco casinò in Italia nel 2024, corredata da tanti consigli utili.

In Italia, è presente un ambiente di gioco attentamente regolamentato e caratterizzato da una forte competizione, caratteristiche che offrono diversi vantaggi agli utenti.

Siti casinò Italiani e migliori portali di gioco

Migliori casinò online italiani

Per stilare la classifica aggiornata, sono stati presi in considerazione solo i casinò online italiani autorizzati dall’ADM, che offrono una piattaforma di gioco legale per gli utenti in Italia:

Casinò online in Italia: le caratteristiche principali

I casinò online in Italia sono regolamentati da normative rigorose fissate dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), ora conosciuta come Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).

Queste regole hanno l’obiettivo di tutelare i giocatori, imponendo ai casinò in Italia di operare in modo trasparente, sicuro e legale. Ecco alcune delle caratteristiche principali dei casinò online in Italia.

Licenza ADM

Tutti i casinò online devono fare richiesta all’ADM (ex AAMS) e dimostrare di avere i requisiti necessari per ottenere la concessione e fornire servizi nel settore online del gioco d'azzardo. Qui una lista dei casino online con licenza AAMS.

Proposta di gioco

I migliori casinò online italiani offrono ai propri utenti tutte le principali categorie di gioco legali:

Slot machine.

Roulette.

Blackjack

Baccarat.

Poker

Tavoli dal vivo.

Fornitori di software certificati

Tutti i giochi vengono creati e forniti da sviluppatori di software riconosciuti e certificati, che garantiscono l’equità e la casualità dei risultati attraverso l'uso di RNG (Random Number Generator, ovvero generatore di numeri casuali).

Questi vengono testati frequentemente e i risultati delle rilevazioni devono essere messi a disposizione degli utenti in modo pubblico e trasparente.

Sicurezza e protezione

I siti dei casinò online italiani usano sistemi crittografici avanzati, con algoritmi AES ed SSL (Secure Socket Layer), a tutela dei dati degli utenti.

Procedure di verifica dell'identità

I casinò sono tenuti a verificare l’identità di tutti i propri utenti, tramite procedure denominate KYC (Know Your Customer, ovvero conosci il tuo cliente). Questo sistema di verifica dell'identità ha lo scopo di prevenire frodi, tentativi di riciclaggio di denaro e accesso da parte di minori o soggetti a rischio.

Gioco Responsabile

Nei casinò online italiani tutti gli utenti sono tenuti a fissare limiti di deposito settimanali così da avere un maggiore controllo delle proprie spese.

Inoltre, devono essere messi a disposizione altri strumenti come la sospensione e l’autoesclusione temporanea o permanente dal gioco, tramite l’adesione a registri condivisi, tenuti dall’ADM.

Tassazione

Tutte le vincite eventualmente ottenute dai giochi d'azzardo online sono soggette a tassazione alla fonte, come previsto dalla normativa fiscale italiana. Questo significa che, oltre a tutti i vantaggi elencati in questa sezione, gli utenti dei casino online italiani non dovranno dichiarare le proprie vincite, poiché queste saranno già nette e tassate.

Assistenza Clienti

I migliori casinò online in Italia hanno a cuore l’esperienza di gioco dei propri utenti. Per questo motivo, mettono a loro disposizione un sistema di supporto multi canale in madrelingua, in alcuni casi raggiungibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Tecnologia e innovazione per dispositivi mobile

Le piattaforme più proiettate verso il futuro propongono app native per Apple e Android o siti web ottimizzati per dispositivi mobili, permettendo ai propri utenti di giocare al casinò da smartphone o tablet.

Migliori casinò in Italia: analisi dei siti

Ogni piattaforma ha la sua peculiarità. Nei prossimi paragrafi verranno spiegati i vantaggi e gli svantaggi di ogni opzione, cercando di chiarire perché siano stati inseriti nella lista dei migliori casinò online italiani.

888 casinò Italia

888casino è un portale di gioco d'azzardo online completo, dotato di regolare licenza rilasciata dall'AAMS / ADM con il numero GAD 15014. Parte di un'organizzazione di rilevanza, questa piattaforma ha fatto il suo ingresso nel mercato italiano nel 2011, pur vantando un'esperienza nel settore pluridecennale a livello globale.

Sul sito si possono trovare centinaia di slot machine e vari giochi d'azzardo, curati da sviluppatori di rilievo internazionale.

Caratteristica Dettagli Licenza AAMS / ADM GAD n°15014 Esperienza Oltre 30 anni a livello internazionale, in Italia dal 2011 Giochi offerti Slot machine, giochi di carte e da tavolo, casinò live Bonus di benvenuto 20€ senza deposito, fino a 1.000€ di bonus ricarica, 50 free spins Pro Ottima proposta di gioco, bonus senza deposito, prelievi veloci Contro Utilizzo del saldo bonus dopo il reale, design del sito da rinnovare

William Hill

William Hill si posiziona tra i migliori casino online in Italia per la sua lunga storia, nata quasi 100 anni fa nel Regno Unito. Nel corso dei decenni, l’azienda si è ampliata, allargandosi a diversi altri Paesi del mondo.

Un tempo, il suo servizio era focalizzato solo sulle scommesse sportive, ma con il trascorrere degli anni ha esteso la sua offerta includendo anche il settore casinò. Attualmente la piattaforma di gioco presenta centinaia di slot machine, giochi di carte e da tavolo, oltre a una nutrita sezione dedicata al casinò dal vivo.

La presenza di William Hill in Italia risale al 2010, con l'ottenimento della licenza ADM n° 15038. La piattaforma si distingue per un catalogo ricco, frutto della collaborazione con fornitori di prestigio quali Greentube e Playtech, e anche per il programma di fidelizzazione William Hill Club, che premia la costanza degli utenti con bonus settimanali variabili.

Caratteristica Dettagli Licenza ADM n° 15038 Esperienza Tra i brand dalla storia più lunga nel settore, in Italia dal 2010 Giochi offerti Centinaia di slot, giochi dal vivo (Greentube, Playtech, etc.) Bonus di benvenuto 400 giri gratis su slot, fino a 1.000€ di bonus sul primo deposito Pro Solidità storica, ampio assortimento di tavoli live, sicurezza dei dati Contro Assenza di bonus senza deposito, interfaccia mal strutturata

Netbet

Lanciato nell'anno 2001 e in possesso di una regolare autorizzazione rilasciata dall'ADM, questo casinò online si presenta con un portfolio formato da oltre 400 slot machine e una discreta selezione di tavoli dal vivo.

Sebbene non rientri tra i nomi più noti del settore, il sito attira l'attenzione per il suo interessante pacchetto di benvenuto e per le numerose promozioni disponibili, in molti casi accessibili solo tramite l'uso di un codice promozionale specifico.

Caratteristica Dettagli Licenza 15015 ADM Fondazione Anno 2001 Giochi offerti Oltre 400 slot machine, tavoli live Bonus di benvenuto bonus del 100% fino a 600€, 200 giri gratis + 200€ senza deposito usando il codice bonus NETCAS Pro Sicurezza e affidabilità, tante slot con jackpot, promozioni accessibili con codice promo Contro Grafica da rinnovare, assortimento di giochi meno esteso rispetto ai principali casinò online per italiani

Leovegas

LeoVegas si è fatto notare nel panorama dei casinò online in Italia per la sua attenzione verso l'esperienza di gioco mobile. Da subito, a differenza di altre piattaforme, ha messo a disposizione app mobile e una piattaforma immediatamente riconoscibile per il suo design dai colori vibranti.

Questa enfasi sul mobile si evince anche dal suo sito web, veloce e ottimizzato. Come operatore in Italia, LeoVegas opera in forza della concessione n° 15011 dell'ADM, a riprova del fatto che la sua attività si svolge in sicurezza e piena regolarità.

Caratteristica Dettagli Licenza Concessione ADM n° 15011 Focalizzazione Esperienza mobile di qualità con 3 app native Giochi offerti Più di 1.000 slot machine, sezione live, pochi giochi di carte e da tavolo Bonus di benvenuto 50 free spin senza deposito, fino a 1.500€ di bonus, 200 giri gratis Pro Sito e app mobile reattivi, ricco catalogo di slot, promozioni ogni fine settimana Contro Offerta scommesse limitata, puntate nel betting spesso limitate

bet365

Bet365 è uno dei brand più noti nel panorama internazionale delle scommesse sportive e dei casinò online. Con il passare degli anni, ha arricchito la propria offerta di gioco, integrando giochi da casinò, slot machine e tavoli dal vivo.

La piattaforma è autorizzata dall’ADM (n° 15253 AAMS), per garantire un contesto di gioco affidabile e conforme alle normative vigenti. Un tratto distintivo di bet365 è la presenza di cash races settimanali, oltre a un'applicazione mobile dedicata al casinò, compatibile sia con dispositivi Android che iOS.

Caratteristica Dettagli Licenza ADM n° 15253 AAMS Giochi offerti Giochi di carte, scommesse sportive, table games, slot, tavoli live Bonus di benvenuto Disponibile sul sito ufficiale Pro Sito ad alte prestazioni, assistenza clienti professionale Contro Erogazione bonus complessa, poche slot machine “Cluster Pays” rispetto alle migliori piattaforme in Italia

Goldbet

Fra i portali di gioco d'azzardo italiani riconosciuti dall'AAMS, Goldbet è uno dei più apprezzati per la promo di benvenuto. Operativo sul territorio italiano dal 2012 con centinaia di centri scommesse e slot (oltre al sito), si è affermato nel settore, arricchendo il proprio portfolio con migliaia di slot machine, giochi di carte italiani e un programma fedeltà ben strutturato e facile da comprendere.

Caratteristica Dettagli Licenza ADM, operativo in Italia dal 2012 Gestione GBO Giochi offerti Vasta selezione di giochi, incluse numerose slot Bonus di benvenuto 100% fino a 1.000€ sul primo deposito + 250€ extra con codice promozionale, 500€ bonus slot machine senza deposito se ci si registra con SPID, requisito di scommessa x30 Pro Enorme catalogo di giochi, modalità prova disponibile per le slot, bonus senza deposito e registrazione veloce con SPID Contro Requisiti di scommessa elevati, sito identico a Lottomatica

Lottomatica

Lottomatica, attiva sin dal 1990 e riconosciuta come uno dei marchi apripista del gioco online in Italia, oggi fa parte dello stesso conglomerato che include Goldbet, condividendo con quest'ultimo le principali caratteristiche.

Sebbene operi come entità distinta, con una licenza ADM propria n.15017, il casinò Lottomatica offre un insieme di giochi identico a quello di Goldbet, per un totale di oltre 1.000 opzioni tra slot machine, giochi da tavolo, poker e lotterie online. Tale varietà è resa possibile grazie alla collaborazione con più di 30 fornitori di software di gioco.

Caratteristica Dettagli Licenza ADM n.15017, attiva dal 1990 Affiliazione Parte del gruppo che include anche Goldbet Giochi offerti Oltre 1.000 slot, giochi da tavolo e di carta, forniti da più di 30 provider Bonus di benvenuto 100% fino a 2.000€ (1.500 € bonus ricarica + 500€ bonus senza deposito) e 250€ extra se ci registra con codice promozionale, playthrough x30 Pro Sicurezza, programma fedeltà, vasta selezione di giochi Contro Nessuna differenza con Goldbet, assistenza clienti migliorabile

Planetwin365

Planetwin365, brand che fa capo a SKS365 Malta Limited, si distingue come una delle piattaforme di gioco online migliori in Italia, grazie alla licenza ADM (precedentemente AAMS) numero 15242.

Il casinò propone una vasta selezione di oltre 900 titoli, tra cui 700 slot machine, una varietà di giochi da tavolo e di carte, nonché un casinò live sopra la media e sezioni appositamente dedicate al poker e al bingo.

Caratteristica Dettagli Licenza ADM n.15242, gestito da SKS365 Malta Limited Proposta di gioco Oltre 900 titoli, fra cui 700 slot, giochi da tavolo, casinò live, poker, bingo Bonus di benvenuto Fino a 1000€ più 365 free spins, deposito minimo 10€, requisito di scommessa x35 Pro Piattaforma affidabile, promozioni frequenti, catalogo giochi fornito da provider di spessore Contro Qualità grafica da rivedere, bonus di benvenuto sotto la media del settore

Bwin

Bwin Casinò è presente in Italia fin dal 2011, inizialmente attivo solo nel mondo delle scommesse sportive. Con gli anni si è allargato a tutte le principali aree dell'iGaming in Italia, in forza della concessione GAD il numero 15026.

La sua proposta di gioco spazia fra le scommesse sportive, disponibili sia in modalità pre-partita che live, giochi da casinò con tavoli dal vivo, poker, giochi di carte, game shows e bingo.

Caratteristica Dettagli Licenza ADM n.15026, attivo dal 2011 Giochi offerti Scommesse sportive, tavoli dal vivo, poker, giochi di carte, game shows, bingo Bonus di benvenuto 100% fino a 200€ più 50 free spins, requisito di scommessa x35 Pro Licenza ADM, buona selezione di giochi, promozioni frequenti Contro Focus prevalente sulle scommesse sportive, limiti ai massimali di scommessa

Sisal

Sisal.it, è uno dei migliori casino italiani ed è attivo nel settore da decenni, diventando un punto di riferimento per gli appassionati di gioco online. La piattaforma spazia dalle scommesse sportive ai classici giochi da casinò, arricchendo l'offerta con una selezione di giochi di carte tradizionali italiani come la scopa e il burraco.

Con oltre 1.500 giochi disponibili, di cui più di 800 slot, un casinò live e una varietà di quick games e giochi da tavolo, Sisal.it è fra le piattaforme di gioco con il portfolio più ampio e versatile. Il tutto, sotto la licenza ADM/AAMS (numero di concessione GAD 15155).

Caratteristica Dettagli Licenza ADM/AAMS n.15155, lanciato nel 2014 Giochi offerti Oltre 1.500 giochi da casinò, incluse oltre 800 slot, tavoli dal vivo, bingo e giochi di carte della tradizione italiana Bonus di benvenuto Bonus senza deposito da 5.000€ (utilizzabile nella sezione sport) e welcome bonus casinò fino a 250€ Pro Programma fedeltà fra i migliori in assoluto, bonus benvenuto senza rischio e slot disponibili in modalità demo Contro Prelievi più lenti, limitata disponibilità di tavoli da bingo

SNAI

Snai Casino, parte del Gruppo Snaitech, rappresenta uno dei nomi più famosi nel settore dell'iGaming italiano, operando con una licenza rilasciata dall'ADM/AAMS (numero 15155). Questa piattaforma offre un'esperienza di gioco all'avanguardia, vantando un catalogo di oltre 1.000 giochi, inclusa una vasta selezione di slot machine.

A completare l'offerta troviamo un casinò live, un programma fedeltà interessante e una serie di promozioni periodiche, oltre a una sezione ricariche e prelievi in cui si possono trovare tutti i principali metodi di pagamento utilizzati in Italia.

Caratteristica Dettagli Licenza ADM/AAMS n.15155, attivo in Italia dal 1990 Offerta di gioco Oltre 1.000 titoli diversi, incluse centinaia di slot, casinò live Bonus di benvenuto Fino a 1.000€ più un bonus extra di 15€ alla verifica del documento Pro Sicurezza e gioco responsabile, slot disponibili in modalità prova, bonus deposito ricorrenti Contro Programma fedeltà da rivedere, assistenza clienti migliorabile

Migliore casinò online italiano per le slot machine

Gli appassionati di slot machine sono sempre alla ricerca di nuovi titoli da provare, magari caratterizzati da meccaniche di gioco in grado di rompere con gli schemi tradizionali.

Fra i casino online italiani che spiccano per le slot machine, Leovegas è sicuramente il numero 1, per le seguenti motivazioni:

Più di 1.100 slot machine in totale.

in totale. Portfolio di gioco aggiornato ogni settimana.

Bonus sul deposito con free spins su varie slot machine, disponibili ogni fine settimana.

sul deposito con free spins su varie slot machine, disponibili ogni fine settimana. Cash races e giochi con montepremi su slot a rotazione.

Tante slot machine con jackpot alti , come ad esempio “The Goonies” con montepremi finale che può arrivare a superare 100.000€.

, come ad esempio “The Goonies” con montepremi finale che può arrivare a superare 100.000€. Quasi tutte le slot machine sono disponibili anche in modalità di prova . È quindi possibile giocare gratis con crediti virtuali, per testare le meccaniche senza rischi.

. È quindi possibile giocare gratis con crediti virtuali, per testare le meccaniche senza rischi. Barra di ricerca e filtri per scremare in modo semplice e rapido nella sconfinata proposta di gioco delle slot di Leovegas.

Casino online in Italia migliore per i giochi di carte

Passando ai giochi di carte, un altro grande classico fra le piattaforme di iGaming, la differenza la fanno i siti che non si limitano ai giochi più noti, personalizzando l’offerta a seconda del Paese.

In Italia, il punto di riferimento è Sisal che, oltre a blackjack e poker, ha dedicato un’intera sezione ai giochi di carte italiani. Questi i punti salienti a motivazione di questa scelta:

Giochi di carte disponibili in modalità software e anche dal vivo.

Gli utenti possono scegliere se sfidare un’intelligenza artificiale, giocare con un croupier dal vivo o affrontare altri giocatori per il premio finale.

Proposta di gioco enorme per gli appassionati di carte italiani, con giochi come Asso Pigliatutto, Bestia, Briscola, Briscola Premio Matto, Burraco, Cirulla, Hearts, Poker a 5 carte Cash, Poker all'italiana a Torneo, Scala 40, Scopa, Scopone, Sette e Mezzo, Solitario, Telesina, Tresette (anche nella variante Premio Matto).

(anche nella variante Premio Matto). Giochi disponibili in partite singole cash o tornei.

Tutti i regolamenti e le probabilità di vincita vengono messi a disposizione in maniera chiara, cliccando sul pulsante “i”, posto in basso a destra nell’immagine in miniatura dei singoli giochi.

Miglior casinò italiano per roulette

Un’altra icona della proposta di gioco dei casinò, la roulette ha subito un’importante evoluzione, declinata in varie opzioni di gioco digitali e dal vivo.

In questo senso, il miglior casinò in Italia per le roulette è 888. All’interno della sezione verde della piattaforma si possono trovare ben 83 diverse tipologie di gioco, come ad esempio:

European Roulette (software classico).

First person Roulette (software classico).

American roulette (classico).

888 Live roulette (dal vivo).

Speed roulette (dal vivo).

Quantum roulette (dal vivo).

Per quasi tutti i giochi è indicato chiaramente il limite minimo e massimo di puntata all’interno dell’immagine in miniatura che presenta il prodotto. A corredo di queste informazioni, anche un recap delle ultime caselle sulle quali si è fermata la pallina (particolarmente interessante per chi utilizza strategie nel gioco della roulette, basate su progressioni o ritardi).

Al momento, sono anche disponibili 2 roulette in italiano (Romeo e Giulietta). Negli altri tavoli, infatti, la lingua parlata dal croupier è l’inglese (o anche altre lingue straniere nel caso di alcuni dei migliori casino online italiani, con opzioni in tedesco, spagnolo, francese e rumeno).

Miglior casinò in Italia per blackjack

Il noto gioco di carte è presente in tutti i casinò online italiani ma non tutti propongono lo stesso servizio. Fra le migliori scelte per gli appassionati di questo titolo, spicca William Hill:

11 opzioni di gioco in totale, suddivise in maniera equa fra software classici e dal vivo.

in totale, suddivise in maniera equa fra software classici e dal vivo. 3 tavoli live in italiano, con limiti di puntata variabili, adatti a giocatori di vario tipo.

Giochi sviluppati da Playtech, un gigante internazionale del settore.

RTP superiore al 99% e probabilità di vincita per le puntate secondarie mostrate chiaramente nelle informazioni sui giochi, suddivise per tipo di puntata.

e probabilità di vincita per le puntate secondarie mostrate chiaramente nelle informazioni sui giochi, suddivise per tipo di puntata. Modalità demo disponibile nel blackjack online (non nelle versioni live).

Croupier professionali e disponibili .

. Possibilità di comunicare tramite chat (nei tavoli dal vivo).

Poker: top casinò italiano

Il poker è probabilmente il gioco di carte più noto al mondo. I casinò italiani in alcuni casi non lo propongono ai propri utenti, dato che non tutti hanno una sufficiente massa critica per sostenere i costi della piattaforma.

Anche alla luce di questi fattori, uno dei punti di riferimento fra i casinò in Italia per il Poker è Snai:

Tornei con montepremi garantiti (anche a 5 cifre).

(anche a 5 cifre). Programma con lobby, sale e tornei disponibile su browser o scaricabile per computer Windows e Mac.

Bonus di benvenuto specifico per il poker.

App nativa dedicata con sale poker.

Proposta di gioco varia che include tornei Cash, Sit’N’Go, Freeroll e Twister .

. Buy-in di valore variabile, per adattarsi a diverse tipologie di giocatore.

FAQ - domande frequenti

Che differenza c’è fra i casinò online italiani e stranieri?

Le differenze sono molte ma la principale sta nel fatto che i casinò stranieri non sono autorizzati dall’ADM, non garantiscono standard di sicurezza certi e non sono legali in Italia.

Ci si può iscrivere solo a un casinò in Italia?

No, gli utenti maggiorenni e residenti in Italia possono iscriversi a tutte le piattaforme autorizzate che desiderano, purché non siano iscritti alla lista degli autoesclusi.

Si possono prelevare i bonus dei casinò online italiani?

Sì ma solo dopo aver completato e soddisfatto i requisiti di puntata. Questo valore deve essere indicato chiaramente nei T&C dell’offerta e chiarisce il volume di gioco da raggiungere per trasformare il saldo bonus in saldo reale.