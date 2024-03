Casino online AAMS: i migliori siti legali con licenza in Italia

In questo articolo, verranno analizzati e confrontati i migliori casino online AAMS per aiutare il lettore a orientarsi su basi oggettive.

L’AAMS (dal 2012 parte dell’ADM) è stato l’organismo statale italiano che aveva il compito di controllare, autorizzare e poi monitorare i casino online legali.

Con il suo marchio, riconosceva gli operatori sicuri e affidabili, facendo del settore del gioco d’azzardo italiano uno dei più avanzati già oltre 10 anni fa. Nell’ultimo decennio, l’AAMS è diventata ADM, ma il mondo dell’iGaming italiano continua a essere fra i più sicuri e competitivi al mondo. Tutti i casinò con licenza ADM sono legali e possono operare in Italia: qui abbiamo stilato una lista dei migliori siti casinò online.

Migliori casinò online AAMS

A fronte di centinaia di siti autorizzati, sono stati identificati 11 casinò AAMS con licenza e totalmente sicuri:

Confronto migliori siti casinò online AAMS: pro e contro

Ogni sito presenta le sue peculiarità. Dopo un’analisi attenta delle migliori piattaforme, è stata stilata una classifica che mette a confronto i migliori siti, evidenziando vantaggi e svantaggi di ogni opzione.

888casino

Sito completo a 360° con licenza AAMS / ADM GAD n°15014. La piattaforma fa parte di un gruppo internazionale, arrivato in Italia già nel 2011, ma attivo all’estero da più di 30 anni.

Il casinò propone un buon portfolio di slot machine e altri giochi sviluppati da nomi importanti come Red Tiger e Yggdrasil.

Il bonus di benvenuto casinò prevede un pacchetto così composto:

20€ di bonus senza deposito.

Bonus ricarica fino a 1.000€ sulla prima ricarica.

50 free spins.

Pro:

Sito completo per la proposta di gioco.

Bonus senza deposito immediato.

Velocità nei prelievi.

Contro:

Il saldo bonus viene usato dopo il saldo reale.

Grafica del sito poco aggiornata.

William Hill

William Hill è uno dei brand più antichi nel settore del gioco d’azzardo. Pur essendo nato nel mondo delle scommesse sportive, nel corso dei decenni ha allargato il suo campo d’azione, arrivando anche ai casinò.

In Italia, il sito è stato approvato dall’ADM con licenza n° 15038 nel 2010. All’interno della piattaforma si possono trovare centinaia di slot machine e decine di giochi dal vivo, curati da importanti brand come Greentube e Playtech.

Interessante il programma fedeltà William Hill Club che prevede bonus diversi ogni settimana per gli utenti più attivi.

Il bonus di benvenuto casinò è composto da:

400 giri gratis slot machine.

1.000€ di bonus sul primo deposito.

Pro:

Sito molto affidabile e dalla lunga storia.

Tantissimi tavoli live.

Sicurezza massima nella protezione dei dati.

Contro:

Nessun bonus senza ricarica.

Sito dalla struttura un po’ complessa.

Netbet

Fondato nel 2001, questo casinò è regolarmente autorizzato dall’ADM con licenza n° 15015 e propone più di 400 slot machine, oltre a diversi tavoli live.

Pur non essendo uno dei siti più noti, garantisce un bonus di benvenuto molto interessante, con codice promozionale e diverse altre promozioni. Il welcome bonus casinò è composto da:

200€ senza deposito immediato con codice bonus "NETCAS" all'iscrizione.

Bonus ricarica del 100% fino a 600€ sul primo deposito.

Altri 200 giri gratis nel primo periodo dopo l’iscrizione.

Pro:

Piattaforma sicura e autorizzata.

Tante slot machine con jackpot.

Codice promo per bonus senza deposito.

Contro:

Grafica non aggiornata.

Portfolio di gioco meno ricco rispetto ai migliori casino online AAMS.

Leovegas

Un’altra piattaforma di primo piano nel settore del gioco online, capace di farsi notare da subito per il suo interesse verso la proposta di gioco mobile. Per quanto riguarda il bonus di benvenuto, il requisito di puntata pari a 35 volte il valore del bonus per convertire il saldo in denaro reale è fra i più competitivi in Italia.

Il sito consente pagamenti veloci e sicuri con Paypal e altre modalità di gioco, oltre a essere uno dei primi siti autorizzati dall’ADM a permettere l’iscrizione tramite SPID.

LeoVegas è un operatore regolamentato, detentore della concessione n° 15011 rilasciata dall'ADM, che mette a disposizione dei suoi utenti 3 app mobile native, oltre a un sito veloce e ottimizzato, dalla grafica colorata e moderna.

Il bonus di benvenuto casinò è così composto:

50 free spin senza deposito all’iscrizione.

Bonus ricarica fino a 1.500€.

200 giri gratis ulteriori al primo deposito.

Pro:

Sito mobile reattivo.

Portfolio di slot machine sconfinato.

Tante promozioni ricorrenti.

Contro:

Sito scommesse con poche quote.

Limiti di puntata bassi rispetto alla concorrenza.

bet365

Bet365 è uno degli operatori più importanti a livello globale nel settore delle scommesse sportive e del gioco d'azzardo online, anche se concentra il proprio impegno in particolare nel bookmaking.

Negli anni, ha ampliato la sua offerta includendo anche decine e decine di giochi da casinò, slot e tavoli live. Il sito è autorizzato dall'ADM (15253 AAMS), a riprova della presenza di un ambiente di gioco sicuro e legale. Rispetto ad altri operatori, bet365 si distingue per gli alti limiti di puntata e la presenza di un’app mobile casinò disponibile sia per Android che per iOS.

Pro:

Offerta di gioco ampia e diversificata.

Sito veloce e reattivo.

Assistenza clienti veloce a rispondere tramite live chat.

Contro:

Bonus casinò accreditato solo una volta terminato il wagering col saldo reale.

Non tantissimi tavoli live in italiano.

Goldbet

Goldbet è un altro dei siti approvati dall’AAMS migliori per la proposta di gioco, la solidità e le offerte di benvenuto.

La piattaforma è gestita da GBO ed è attiva in Italia già dal 2012 in forza di una regolare licenza ADM. Negli anni, ha aumentato il suo rilievo nel settore, aggiungendo decine di opzioni di gioco a un palinsesto già in linea con la media del settore.

Attualmente, il bonus di benvenuto del casinò prevede il seguente pacchetto:

100% sulla prima ricarica fino a 1.000€.

250€ extra per chi si registra con codice promozionale

500€ di Play Bonus slot senza deposito extra per chi si iscrive con SPID.

Requisito di scommessa: x30 il valore del bonus.

Pro:

Numero quasi infinito di giochi.

Quasi tutte le slot possono essere testate in modalità di prova.

Bonus senza deposito con la registrazione SPID.

Contro:

Il requisito di scommessa del bonus potrebbe essere elevato per alcuni giocatori.

Sezione per il poker un po’ scarna.

Lottomatica

Nonostante Lottomatica sia attiva dal 1990 e sia considerato un brand pioniere nel settore del gioco online in Italia, ora fa parte dello stesso gruppo di Goldbet, col quale ha in comune tutte le principali caratteristiche.

Pur trattandosi di un sito formalmente separato, in possesso di una regolare licenza ADM n.15017, il casinò di Lottomatica presenta tutti gli stessi giochi di Goldbet. In totale, si tratta di più di 1.000 giochi, tra cui slot machine, giochi da tavolo, poker e lotterie online.

La piattaforma collabora con oltre 30 provider di software di gioco per offrire un portfolio ampio e di qualità.

Dettagli sul bonus di benvenuto:

Bonus del 100% sul primo deposito fino a 2.000 € (1.500€ di bonus ricarica + 500€ di bonus senza deposito).

250€ extra per chi si registra con codice promozionale

I bonus sono utilizzabili solo nelle slot machine parte della promozione.

È richiesto un playthrough di 30 volte per trasformare il bonus in Real Bonus.

Pro:

Piattaforma con alti standard di sicurezza.

Ottimo programma fedeltà.

Proposta di gioco molto ampia.

Contro:

Nessuna differenza sostanziale con Goldbet.

Assistenza clienti non sempre celere nelle risposte.

Planetwin365

Planetwin365, gestito da SKS365 Malta Limited, è una piattaforma di gioco online di spicco in Italia, con la licenza ADM (ex AAMS) n° 15242.

Questo casinò offre un ampio assortimento di giochi, con oltre 900 titoli disponibili, fra cui anche 700 slot machine, giochi da tavolo, carte, un'area casinò live, oltre a sezioni dedicate al poker e al bingo.

Questo brand è anche un punto di riferimento per le scommesse sportive, dato che offre la possibilità di puntare su centinaia di eventi sportivi, sia in modalità live che pre match. Sono anche disponibili sezioni dedicate all'ippica e al Totocalcio.

Dettagli sul bonus di benvenuto:

Bonus fino a 1000€ più 365 free spins disponibili sulla slot Rich Wild and the Book of Dead.

Effettuare un deposito minimo di 10€ e soddisfare il requisito di scommessa pari a 35 volte il deposito iniziale.

Pro di Planetwin365 Casinò:

Sito competitivo e sicuro.

Tante offerte e bonus ricorrenti in tutte le sezioni del sito.

Catalogo giochi completo.

Contro:

Grafica non eccelsa.

Bonus di benvenuto più basso rispetto agli altri siti con concessione AAMS migliori.

Bwin

Bwin Casinò, attivo in Italia dal 2011 a seguito dell'unione tra Bwin Interactive Entertainment e PartyGaming, è noto da anni nel settore delle scommesse sportive e dell’iGaming. Questa piattaforma, che è in possesso della licenza ADM ex AAMS n.15026, offre tanti giochi da casinò: oltre alle scommesse sportive, sia pre-partita che live, gli utenti possono accedere a tavoli dal vivo, poker, giochi di carte, game shows e bingo.

Essendo uno dei casinò online AAMS di maggiore spessore, mette a disposizione degli utenti tutti gli strumenti tipici del Gioco responsabile come limitazione, autovalutazione e sospensione.

Dettagli del bonus di benvenuto:

Bonus del 100% sul primo deposito fino a 200€ più 50 free spins.

Il bonus richiede un wagering di 35 volte l'ammontare ricevuto.

Necessario depositare minimo 10€ e confermare l'identità, convalidando l’account, per ricevere l’accredito del bonus.

Pro:

Sito sicuro con licenza ADM.

Grande offerta di gioco.

Molte cash race settimanali e bonus cashback per le slot machine.

Contro:

Sito ancora molto focalizzato sulle scommesse sportive.

Il sito tende a limitare gli importi massimi di puntata.

Sisal

Sisal.it, lanciata online nel 2014 da Sisal Group SPA, è una piattaforma di gioco online sicura e completa, che spazia dalle scommesse sportive al casinò online, proponendo anche diverse opzioni fra i giochi di carte della tradizione italiana come scopa, pinnacola, ecc.

In totale, propone più di 1.500 giochi, con una particolare enfasi sulle slot (più di 800), oltre a un casinò Live, quick games (tra cui il noto Aviator) e decine di altri giochi da tavolo.

La piattaforma detiene una licenza ADM/AAMS (concessione GAD numero 15155) per garantire agli utenti una piena regolamentazione dell’esperienza di gioco. Degno di nota, per concludere, il programma fedeltà a livelli, che permette di accumulare punti, scalare le classifiche e convertire i Sisal points in bonus di vario tipo.

Dettagli del bonus di benvenuto:

Offerta fino a 250€ ripatiti in più settimane.

Pro di Sisal Casinò:

Ottimo programma fedeltà.

Tanti giochi fra cui scegliere.

Bonus senza deposito (usabile nella sezione scommesse) tramite il gioco “Cattura il bottino”.

Contro:

Prelievi più lenti rispetto ad altri casinò online AAMS.

Pochi tavoli live in italiano.

SNAI

Snai Casino, parte del Gruppo Snaitech risalente al 1990 (sotto un’altra forma), è uno dei brand più noti dell’iGaming in Italia e svolge la sua attività grazie alla licenza ADM/AAMS numero 15215.

Questo casinò online è caratterizzato da un'esperienza di gioco completa, frutto di più di 1.000 giochi, fra cui centinaia di slot machines. Non manca anche il casinò live, un discreto programma fedeltà, tantissime offerte ricorrenti e tutte le principali modalità di pagamento in Italia.

Dettagli del bonus di benvenuto:

Offerta di benvenuto fino a 1.000€ più un bonus extra di 15€ al momento della verifica del documento.

Erogazione del bonus suddivisa in più fasi.

Wagering e requisiti di puntata disponibili sul sito ufficiale.

Pro del casinò Snai:

Sito sicuro che applica i principi del Gioco responsabile.

Tantissime slot machine e giochi da casinò fra cui scegliere.

Bonus di benvenuto competitivo.

Contro:

Programma fedeltà migliorabile.

Assistenza clienti non così rapida a rispondere.

Breve storia ed evoluzione dell’AAMS

L’AAMS ha una storia lunga, segnata da alcune date importanti:

1927 : viene fondata l'AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) con il compito di regolare il gioco d'azzardo in Italia, in particolare ponendo l’attenzione su lotterie, scommesse sportive e case da gioco.

: viene fondata l'AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) con il compito di regolare il gioco d'azzardo in Italia, in particolare ponendo l’attenzione su lotterie, scommesse sportive e case da gioco. Anni '90 : l'avvento di internet e dei casinò online apre nuovi scenari per il gioco d'azzardo. Si fanno sentire le prime voci che spingono verso una piena regolamentazione del settore anche nella sfera digitale.

: l'avvento di internet e dei casinò online apre nuovi scenari per il gioco d'azzardo. Si fanno sentire le prime voci che spingono verso una piena regolamentazione del settore anche nella sfera digitale. 2002 : l'AAMS delinea per la prima volta i criteri da soddisfare per ottenere una licenza per il gioco d'azzardo online, aprendo il mercato a operatori legali.

: l'AAMS delinea per la prima volta i criteri da soddisfare per ottenere una licenza per il gioco d'azzardo online, aprendo il mercato a operatori legali. 2006 : la legge finanziaria italiana ratifica il monopolio AAMS sul gioco online, conferendole il pieno controllo del settore.

: la legge finanziaria italiana ratifica il monopolio AAMS sul gioco online, conferendole il pieno controllo del settore. 2007-2010 : il mercato del gioco online italiano cresce rapidamente, con l'AAMS che rilascia le licenze a un numero crescente di operatori che dimostrano di avere i requisiti.

: il mercato del gioco online italiano cresce rapidamente, con l'AAMS che rilascia le licenze a un numero crescente di operatori che dimostrano di avere i requisiti. 2011 : viene pubblicato il portale Gioco Responsabile AAMS per promuovere il gioco sicuro e contrastare i fenomeni della dipendenza e della ludopatia.

: viene pubblicato il portale Gioco Responsabile AAMS per promuovere il gioco sicuro e contrastare i fenomeni della dipendenza e della ludopatia. 2012 : l'AAMS viene inglobata dall’ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), rafforzando le sue funzioni e competenze.

: l'AAMS viene inglobata dall’ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), rafforzando le sue funzioni e competenze. 2018: nuovo decreto di riordino del settore del gioco d'azzardo, con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza e la tutela dei giocatori.

Caratteristiche e requisiti dei siti casino online AAMS

I casinò online che vogliono operare in Italia legalmente, devono ottenere la licenza AAMS (ora ADM). Questa licenza (chiamata anche concessione GAD) viene assegnata dopo che i portali hanno dimostrato di soddisfare una serie di rigorosi requisiti tecnici e di sicurezza stabiliti dalla normativa italiana.

Tali requisiti sono volti a garantire la sicurezza degli utenti, l’equità dei risultati e la trasparenza dell’ambiente di gioco.

Requisiti generali

Società di capitale : a livello giuridico, l’azienda che controlla il casino online AAMS deve essere costituita come società di capitale con sede in Italia o in uno Stato membro dell'UE.

: a livello giuridico, l’azienda che controlla il casino online AAMS deve essere costituita come società di capitale con sede in Italia o in uno Stato membro dell'UE. Fideiussione bancaria : a riprova della solidità finanziaria dell’operatore, questo deve avere una fideiussione di almeno 1.500.000 € a garanzia delle possibili obbligazioni verso i giocatori e l’Erario statale.

: a riprova della solidità finanziaria dell’operatore, questo deve avere una fideiussione di almeno 1.500.000 € a garanzia delle possibili obbligazioni verso i giocatori e l’Erario statale. Certificato di sicurezza SSL : per tutelare i dati degli utenti, i siti devono utilizzare un certificato SSL con sistema crittografico e proteggere tutte le transazioni.

: per tutelare i dati degli utenti, i siti devono utilizzare un certificato SSL con sistema crittografico e proteggere tutte le transazioni. Protocollo HTTPS : il sito deve essere aggiornato con gli ultimi protocolli HTTPS così da poter comunicare i dati, con un rischio minore di furti e violazioni.

: il sito deve essere aggiornato con gli ultimi protocolli HTTPS così da poter comunicare i dati, con un rischio minore di furti e violazioni. Misure di sicurezza informatica : vanno implementate misure di sicurezza informatica adeguate per proteggere i sistemi e i dati da intrusioni e attacchi hacker.

: vanno implementate misure di sicurezza informatica adeguate per proteggere i sistemi e i dati da intrusioni e attacchi hacker. Controlli di accesso: tutte le sessioni nei sistemi del casinò devono essere monitorate (o monitorabili) da parte del personale autorizzato.

Requisiti tecnici

Presenza di software di gioco certificati da laboratori indipendenti (eCOGRA, BMM Test Labs, GLI).

(eCOGRA, BMM Test Labs, GLI). Utilizzo di un generatore di numeri casuali (RNG) certificato per garantire esiti equi e trasparenti di tutti i giochi del casinò.

(RNG) certificato per garantire esiti equi e trasparenti di tutti i giochi del casinò. Pubblicazione regolare delle probabilità di vincita , comprensive di tabelle con gli RTP rilevati per ogni titolo.

, comprensive di tabelle con gli RTP rilevati per ogni titolo. Implementazione di un sistema di verifica dell'età per impedire il gioco ai minorenni (tramite procedura KYC).

per impedire il gioco ai minorenni (tramite procedura KYC). Connessione al sistema di monitoraggio dell’ADM con trasmissione dei dati in tempo reale.

Promozione del Gioco responsabile

Informazioni : fornire ai giocatori dati chiari e accessibili sull’importanza del Gioco responsabile, sui rischi del gioco d'azzardo e sugli strumenti a disposizione degli utenti

: fornire ai giocatori dati chiari e accessibili sull’importanza del Gioco responsabile, sui rischi del gioco d'azzardo e sugli strumenti a disposizione degli utenti Strumenti : mettere a disposizione dei giocatori strumenti per il controllo del gioco, come limiti di deposito e di tempo di gioco.

: mettere a disposizione dei giocatori strumenti per il controllo del gioco, come limiti di deposito e di tempo di gioco. Autoesclusione: i casino online devono offrire ai giocatori la possibilità di autoescludersi dal gioco per un periodo di tempo determinato.

L'ADM effettua controlli e ispezioni per verificare il rispetto dei requisiti da parte dei casinò online. In caso di violazioni, può applicare sanzioni, fino alla revoca della licenza.

Fattori considerati per scegliere i migliori casino online AAMS

Per trasparenza, ecco un elenco delle variabili considerate per stilare la lista dei casinò top approvati dall’ADM:

Licenza e conformità alla normativa: naturalmente, per prima cosa bisogna accertarsi che il casinò online possieda una licenza valida rilasciata dall'ADM. Senza ombra di dubbio, si tratta del singolo indicatore sintetico di maggiore importanza per ciò che attiene a sicurezza e legalità. Offerta di gioco: in seconda battuta è stata valutata la disponibilità di slot machine, giochi da tavolo, video poker e tavoli nel casinò live. È importante che questi giochi siano forniti da sviluppatori di software di reputazione internazionale, impostisi nel corso degli ultimi anni per l'alta qualità delle loro grafiche e l'innovazione nei meccanismi di gioco. Bonus e promozioni: bonus di benvenuto, bonus senza deposito, giri gratuiti e programmi di fedeltà, vanno esaminati attentamente, soprattutto se si desidera partire con un vantaggio matematico / statistico, almeno nella prima parte della propria esperienza di gioco. Modalità di pagamento: è stata presa in analisi la pagina dei metodi di pagamento disponibili per effettuare depositi e prelievi, al fine di scremare le piattaforme che offrono maggiore varietà e sicurezza. Al momento, i migliori casino online AAMs dovrebbero proporre quanto meno carte di debito e credito, portafogli elettronici e bonifici, solo per citare i principali. Sicurezza dei dati e protezione del giocatore: le informazioni personali e sensibili vanno tutelate con strumenti di sicurezza avanzati, come la crittografia SSL, sistemi di autenticazione a più fattori, ecc. Inoltre, il casinò dovrebbe promuovere il gioco responsabile, fornendo strumenti utili a prevenire la dipendenza dal gioco. Assistenza clienti: in caso di problemi, gli utenti dovrebbero potersi rivolgere in tempi rapidi a un servizio clienti professionale, competente e disponibile tramite vari canali.

Come registrarsi a un casinò AAMS

Anche se ci possono essere delle differenze anche sostanziali nell’iscrizione ai vari casinò, negli step seguenti sono indicate le azioni che vengono solitamente richieste:

Selezione del casinò : il primo passo consiste nella scelta di un casinò online autorizzato dall'ADM. È fondamentale verificare che il casinò possieda una licenza valida, consultabile solitamente nella parte inferiore della homepage del sito web del casinò. Per controllare la veridicità delle info, consultare l’elenco aggiornato degli operatori autorizzati nella lista ufficiale sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

: il primo passo consiste nella scelta di un casinò online autorizzato dall'ADM. È fondamentale verificare che il casinò possieda una licenza valida, consultabile solitamente nella parte inferiore della homepage del sito web del casinò. Per controllare la veridicità delle info, consultare l’elenco aggiornato degli operatori autorizzati nella lista ufficiale sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Aprire il modulo di registrazione : generalmente basta cliccare il pulsante con dicitura "Registrati" o "Iscriviti ora".

: generalmente basta cliccare il pulsante con dicitura "Registrati" o "Iscriviti ora". Compilare il modulo di registrazione: la fase successiva richiede all’utente di compilare il modulo con i propri dati personali, fra cui:

Nome e cognome. Data di nascita. Codice fiscale. Indirizzo di residenza. Indirizzo email. Numero di telefono. In alcuni casi, questo step può essere saltato o velocizzato, tramite la registrazione con SPID disponibile su alcuni casinò. Scegliere nome utente e password: durante la registrazione, verrà richiesto di selezionare un username e una password sicura. Questi dati saranno utilizzati in seguito per accedere al proprio account di gioco. Impostare i limiti di gioco: tutti i casinò AAMS richiedono di fissare i limiti di deposito (solitamente su base settimanale). Questa è una delle misure per il Gioco responsabile dato che, eventuali rialzi del limite diventano operativi solo dopo 7 giorni dalla richiesta, riducendo così l’influenza dell’impulsività. Accettare i termini e le condizioni: prima di completare la registrazione, sarà necessario leggere e accettare i termini e condizioni del casinò, nonché l’informativa sulla privacy. Convalidare l'account e inviare la documentazione: dopo aver inviato il modulo di registrazione, il casinò richiederà la verifica dell'identità dell'utente. Questo significa che l’utente dovrà inviare una copia fronte e retro di un documento di identità valido (carta d'identità, passaporto o patente di guida). Tale verifica è necessaria per prevenire frodi e garantire che il giocatore soddisfi i requisiti di età e residenza. Effettuare il primo deposito: l'utente può ora effettuare il login e procedere al primo deposito, utilizzando uno dei metodi di pagamento accettati dal casinò. In questa fase, è possibile anche partecipare ad eventuali bonus di benvenuto offerti dal casinò a nuovi iscritti. Effettuare puntate con denaro vero: dopo aver effettuato il deposito, l'utente ha ora la possibilità di iniziare a giocare con denaro reale. Eventuali vincite sono prelevabili liberamente (l’unico limite è la normativa anti-riciclaggio applicata da tutti i casinò online AAMS).

FAQ - domande frequenti

Cos’è la normativa antiriciclaggio dei casino online AAMS?

Un insieme di regole per ridurre l’impatto del riciclaggio di denaro tramite le piattaforme di gioco. Le misure più importanti limitano la selezione dei metodi di prelievo, che devono essere già stati usati almeno in un’occasione per una ricarica.

Ci sono casino online aams stranieri?

Con casinò stranieri spesso ci si riferisce alle piattaforme con dominio “.com”. In questo caso, si tratta di siti illegali, sprovvisti della licenza italiana assegnata dall’ADM.

Si può vincere senza spendere soldi al casinò?

Teoricamente sì, sfruttando i bonus senza deposito e completando i requisiti di puntata specificati nei T&C promozionali.