Siti Casino SPID: lista dei portali online con registrazione automatica

Alcuni casinò hanno modificato le proprie procedure di iscrizione, cogliendo al volo l’opportunità creata dallo SPID.

Con questa nuova procedura, è possibile risparmiare tempo, saltare la convalida dell’account standard e, in alcuni casi, ricevere bonus aggiuntivi. In questa pagina verranno fornite tutte le informazioni per iscriversi con SPID sui migliori casinò italiani e ricevere i bonus.

Migliori casino SPID in Italia

Lista portali e siti casinò SPID (registrazione)

Non ci sono molti casinò online approvati dall’AAMS / ADM che hanno implementato la registrazione con SPID. I siti che offrono questa possibilità sono i seguenti, alcuni con offerte specifiche:

Leovegas: SPID e bonus classico Goldbet: SPID e bonus maggiorato Lottomatica: SPID e bonus maggiorato Sisal: SPID e bonus classico SNAI: SPID e bonus classico Betflag: SPID e bonus maggiorato

Bonus casinò SPID: le migliori offerte di benvenuto

Nei casinò online approvati dall'AAMS, la registrazione tramite SPID non semplifica solo l’iscrizione ma, in alcuni casi, offre anche vantaggi e bonus di benvenuto. Questo significa che, oltre alla promo di benvenuto standard (disponibile nella maggior parte dei casinò italiani), gli utenti che si registrano con SPID possono ricevere un bonus casinò extra.

Nei prossimi paragrafi, si possono trovare informazioni più dettagliate sui bonus offerti da alcuni dei principali casinò online italiani, con particolare attenzione alle differenze tra le offerte per chi si registra tramite SPID e quelle standard.

Leovegas

Leovegas non prevede bonus specifici per la registrazione con SPID. Rimane comunque un pacchetto di benvenuto molto competitivo che prevede free spins immediati senza deposito e un bonus casinò sulle prime tre ricariche, arricchito da ulteriori free spins.

Dopo l'iscrizione, si ricevono subito 50 free spins da utilizzare sulla slot Big Bass Fish Bonanza: i giri gratis vengono assegnati in 2 step: 10 alla registrazione e 40 alla convalida del documento di identità (non necessaria se ci si registra con lo SPID). Eventuali vincite derivanti da questi giri gratuiti si trasformano in un bonus reale, che deve essere puntato almeno una volta prima di poter convertire l'importo in denaro prelevabile.

L'offerta si sviluppa poi con un bonus sui primi tre depositi che può raggiungere fino a 1.500€, più 200 free spins ulteriori, tenendo presente che i giri gratis hanno un valore unitario di 0,10€ e che eventuali vincite vanno puntate nuovamente rispettando requisiti di scommessa per trasformare l’importo in saldo reale.

Goldbet

Goldbet propone ai suoi nuovi iscritti un'offerta di benvenuto per il casinò che può arrivare fino a 2.250€ di Play Bonus per le slot, con un bonus extra per chi sceglie di registrarsi tramite SPID.

La procedura è semplice: per prima cosa, bisogna effettuare la registrazione su Goldbet.it. Successivamente, per attivare l'offerta, è necessario un primo deposito di almeno 20€, con uno dei metodi di pagamento qualificanti.

Una volta completato questo step, l'utente riceve un Play Bonus pari al 100% del primo deposito fino a 1.000€ più un extra di 250€ inserendo il codice promozionale dedicato.

Particolare attenzione va alla registrazione tramite SPID, che offre un ulteriore bonus senza deposito di 500€ in Play Bonus Slot. Questo deve essere utilizzato entro 3 giorni e va puntato 30 volte il suo valore per essere sbloccato. Inoltre, ai requisiti di puntata viene applicata una percentuale di contribuzione, pari al 75%.

Al completamento dei requisiti di scommessa, l'eventuale Play Bonus residuo verrà convertito in Real Bonus, che a sua volta potrà essere speso sulle slot indicate nella sezione apposita del catalogo del casinò Goldbet. È importante notare che l'importo convertito in Real Bonus non può superare il 100% del Play Bonus inizialmente erogato e che le vincite derivanti dal Real Bonus diventano prelevabili.

Lottomatica

Trattandosi di un sito gemello di Goldbet, il casinò Lottomatica propone delle offerte di benvenuto simili a Goldbet. Gli utenti hanno quindi la possibilità di ricevere un bonus slot extra, iscrivendosi tramite SPID.

In sintesi, Lottomatica accoglie i nuovi utenti con un'offerta di benvenuto per il casinò che prevede fino a 2.250€ di Play Bonus utilizzabile su diverse slot machine. L’offerta consiste in un bonus casinò pari al 100% del primo deposito fino a 2.000€ più altri 250€, utilizzabile inserendo il codice promozionale dedicato.

Chi si registra tramite SPID, oltre a ridurre i tempi di registrazione, riceve un bonus aggiuntivo senza deposito di 500€ in Play Bonus Slot. Questo bonus va utilizzato entro 3 giorni e va puntato per un totale di 30 volte il suo valore per essere sbloccato, a fronte di un coefficiente di partecipazione al wagering del 75%.

Sisal

L'offerta di benvenuto del casinò Sisal è composta da più bonus, che non vengono differenziati sulla base della modalità di registrazione scelta dall’utente.

Si parte da un bonus casinò sul primo deposito che consiste in un extra del 25% fino a 50€, applicabile su una prima ricarica effettuata entro 30 giorni dalla registrazione. Ad esempio, depositando 200€, il giocatore riceverà un bonus di 50€.

In aggiunta, viene proposto un Fun Bonus settimanale per quattro settimane, che permette di ottenere fino a 50€ a settimana, calcolato nella misura del 10% dell'importo puntato su alcuni giochi del casinò, dal cui calcolo vanno escluse eventuali vincite. Questo incentiva i giocatori a continuare la propria attività sul casinò, garantendo un bonus ricorrente.

Infine, viene assegnato un bonus senza deposito sotto forma di "bottino" di 5.000€ utilizzabile nel gioco "Salva il Bottino". In questo caso, si tratta di un bonus scommesse. I giocatori hanno l'opportunità di distribuire il loro "bottino" iniziale su varie risposte alle domande che vengono proposte (spesso si tratta di pronostici), con la possibilità di avanzare all’interno del gioco azzeccando le varie risposte.

SNAI

SNAI segue un approccio simile a quello di Sisal e Lottomatica, offrendo a tutti i nuovi iscritti, indipendentemente dal metodo di registrazione, un bonus di benvenuto che include 15€ gratis più un bonus del 100% fino a 1.000€.

Per attivare il bonus principale del casinò Blu, che corrisponde al 100% del primo deposito fino a un massimo di 1.000 euro, utilizzabile esclusivamente sui giochi da casinò del produttore Playtech, bisogna effettuare una ricarica con uno dei metodi di pagamento validi. Il wagering è pari a 20 volte l'ammontare del bonus ricevuto e va completato entro un lasso temporale di 10 giorni dall'assegnazione.

La conversione del Game Bonus in Bonus cash, è limitata da un cap. Questo significa che l'importo massimo delle vincite prelevabili è vincolato al valore del deposito iniziale fatto per ottenere il bonus.

Vale la pena anche sottolineare che la contribuzione al raggiungimento dei requisiti di wagering varia a seconda del tipo di gioco selezionato: alcune slot contribuiscono al 100% e altri giochi che offrono una percentuale di contribuzione ridotta (come riportato nella tabella riassuntiva sul sito ufficiale).

BetFlag

Per chiudere questa veloce panoramica dei bonus benvenuto dei casinò con registrazione SPID, BetFlag propone un’offerta differenziata a seconda del sistema usato per la registrazione.

Per chi si iscrive con SPID al casinò, c’è un bonus fino a 3.000€ senza deposito più un bonus del 100% fino a 5.000€ sulla prima ricarica. Il bonus ha una struttura progressiva: ogni step ha un rollover di 35 volte l’importo iniziale, con un periodo di validità per il rigioco di ogni fase pari a 2 giorni.

Che cos’è lo SPID e perché è importante nei casinò online

Lo SPID, acronimo di Sistema Pubblico di Identità Digitale, rappresenta un sistema di autenticazione che consente ai cittadini e alle imprese di accedere con un'identità digitale unica ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati aderenti (fra cui si trovano proprio alcuni dei principali casinò ADM).

Il sistema si basa su credenziali uniche (username e password) e metodi di autenticazione avanzati, fra cui codici temporanei o app dedicate. Il suo impiego durante l’iscrizione ai casinò online offre due vantaggi fondamentali:

Completamento automatico del modulo anagrafico: l’utente autorizza i concessionari a “prendere” tutti i dati personali dal database statale per compilare il modulo. Convalida automatica dell’identità: se in passato era necessario inviare una copia del documento di identità, iscrivendosi a un casinò con SPID questo passaggio viene saltato.

In questo modo si arriva a un livello di sicurezza superiore a quello conosciuto fino a pochi mesi fa, a fronte di una procedura di registrazione più semplice e veloce (in particolare per le generazioni più “giovani” che non hanno problemi nell’uso dello SPID), riducendo i rischi di furto d'identità e gli accessi non autorizzati.

L'utente, infatti, non deve più ricordare diverse password per i vari servizi online, ma può accedere mediante un'unica credenziale SPID, la cui autenticità è garantita da rigidi protocolli di sicurezza approvati dallo Stato italiano.

Come ci si registra con lo SPID nei casinò online

La registrazione nei siti di casinò online tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è una modalità innovativa e sicura per accedere ai giochi online. Rispetto alla procedura standard, è composta da meno step ed è teoricamente più rapida e semplice.

Teoricamente, perché molte persone anziane hanno trovato difficoltà ad attivare lo SPID e potrebbero trovarne altre nel suo utilizzo. Onestamente, però, queste persone potrebbero trovare difficoltosa anche la procedura di registrazione standard.

In ogni caso, ecco una guida dettagliata che spiega come registrarsi in un casinò online utilizzando lo SPID:

Trovare un casinò online che accetta lo SPID: per prima cosa, bisogna individuare un casinò online che offre la possibilità di registrarsi attraverso SPID. Non sono molti i casinò online che accettano questa modalità di iscrizione. In questa pagina sono stati elencati alcuni dei migliori sulla base di vari fattori ma il lettore è libero di fare ricerche individuali e selezionarne uno che risponda alle proprie esigenze in termini di giochi disponibili, bonus e sicurezza. Avviare la procedura di registrazione con SPID: accedere al sito del casinò scelto e cercare l'opzione per la registrazione tramite Identità Digitale (SPID). Solitamente, viene mostrata dopo aver cliccato su “Registrazione” (o pulsanti dal nome simile, posti generalmente in alto a destra in tutte le pagine del sito). Selezionare il proprio provider SPID: a questo punto, verrà richiesto di scegliere il fornitore SPID con cui si è registrati (solitamente attraverso un menù a tendina che mostra le opzioni più usate in Italia come PosteID, Aruba, TIM, ecc.). Naturalmente, bisogna aver già attivato il proprio account SPID con uno dei fornitori prima di procedere con questo step. Inserire le credenziali SPID: dopo aver selezionato il provider SPID, si dovranno inserire le proprie credenziali SPID, ossia l'identificativo utente e la password. In alternativa, per SPID come PosteID è possibile effettuare questo step tramite la scansione di un QR code. Una volta scansionato il codice, bisognerà approvare lo step tramite impronta digitale o con le proprie credenziali. Consentire l'invio dei dati al casinò: dimostrata la propria identità ed effettuato l’accesso, bisogna dare il consenso per l'invio dei dati personali al casinò. Verrà mostrato un elenco completo di tutti i dati che verranno condivisi. Verificare con attenzione la lista, per controllare che le info fornite siano compatibili con l’attività svolta dal casinò.

Come si fa lo SPID

Posto che lo SPID è obbligatorio per tutti i cittadini residenti in Italia e che si presuppone che tutti i lettori abbiano già completato la procedura, vale la pena dare qualche informazione a riguardo.

Per attivare lo SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, è necessario avere con sé un documento d'identità italiano valido, la tessera sanitaria o il codice fiscale, un indirizzo email e un numero di cellulare.

Per prima cosa, bisogna scegliere uno dei gestori di identità digitale autorizzati dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), per poi registrarsi sul sito del gestore selezionato. In questa fase vanno inseriti i dati personali, per poi scegliere le credenziali di accesso.

Il riconoscimento dell'identità può avvenire tramite diverse modalità, fra cui incontri di persona, via webcam, audio-video con bonifico o utilizzando la Carta d'Identità Elettronica, la Carta Nazionale dei Servizi o una firma digitale. Verifica l’identità, lo SPID sarà attivo e utilizzabile.

Recensioni dei casinò online migliori che accettano lo SPID

Elenco dei casinò online italiani approvati dall’ADM/AAMS che supportano l'iscrizione tramite SPID, con una breve descrizione di ciascuno di essi.

Leovegas

LeoVegas.it è una piattaforma di iGaming presente sul palcoscenico internazionale fin dal 2012. Inizialmente, questo brand si era fatto notare per la sua proposta di gioco mobile ottimizzata per dispositivi Android e iOS.

Il casinò, come tutti quelli presenti in questa pagina, è legale in Italia e vanta una licenza ADM, a riprova della sua sicurezza. La piattaforma offre centinaia di giochi diversi, più di 1.000 slot machine, giochi da tavolo e una sezione live con croupier italiani e stranieri, forte della collaborazione con fornitori di prestigio quali NetEnt, Play’n GO e Microgaming.

Per i nuovi utenti, LeoVegas.it propone una promozione di benvenuto che può arrivare fino a 1.500€ sui primi quattro depositi, a fronte di requisiti di scommessa inferiori alla media di settore (35x). In aggiunta, il casinò assegna anche 200 free spin, alla fine dei quali le vincite verranno assegnate direttamente sotto forma di real bonus, e 50 giri gratuiti disponibili immediatamente dopo la registrazione, senza necessità di deposito.

Tra le opzioni di pagamento, LeoVegas.it accetta i metodi più gettonati in Italia, fra cui PayPal, Visa, MasterCard e Apple Pay. Tutte le transazioni sono protette con un certificato SSL a 2048 bit.

L'assistenza clienti è disponibile attraverso live chat, telefono e via email. Infine, il casinò presenta anche un programma VIP, il Leo Club, che offre vantaggi esclusivi e promozioni giornaliere ai suoi membri più attivi e fedeli.

Goldbet

Il casinò di Goldbet fa capo a un brand lanciato all’estero nel 2004 e presente in Italia in forza della licenza GAD AAMS / ADM n. 15096. La piattaforma ha una proposta di gioco online sconfinata che include oltre 1.700 slot machine.

Al momento, è fra i pochi casinò italiani che prevedono un bonus di registrazione SPID senza deposito di 500€, oltre a un bonus di benvenuto del 100% fino a 1.000€, con un requisito di scommessa di 40x.

Il catalogo di giochi è frutto della collaborazione con fornitori rinomati quali Play'N GO, NetEnt, Pragmatic Play, Red Tiger, Playtech, oltre a Evolution e Medialive per il casinò live.

Goldbet supporta tanti metodi di pagamento, come VISA, MasterCard, PostePay, Apple Pay, PayPal, e altri, a fronte di limiti minimi di deposito e prelievo fissati a 10 €. L'assistenza clienti è disponibile tramite telefono, fax, email, live chat e posta ordinaria. Inoltre, questo operatore propone 12 app mobili per diverse tipologie di giochi, facilitando l’attività degli utenti che preferiscono i dispositivi mobile.

Lottomatica

Lottomatica è un brand storico nel settore del gioco d’azzardo legale italiano. Nel corso dei decenni, ha saputo evolversi e aggiornare la sua proposta di gioco per adattarsi alle nuove tecnologie. Oggi, fa parte dello stesso gruppo internazionale che controlla anche Goldbet ed è una sorta di piattaforma gemella del sito citato nel paragrafo precedente.

Per questo motivo, i numeri coincidono con quelli visti in precedenza: oltre 1.000 giochi, tra cui slot, blackjack, roulette, baccarat, poker, game shows e un casinò live, disponibile sia da browser che tramite un'app dedicata per Apple e Android.

Il sito accoglie i nuovi utenti con la stessa promo di benvenuto di Lottomatica, pur trattandosi di offerte distinte fra loro. Ci si può quindi registrare a entrambe le piattaforme e ottenere in entrambi i casi un bonus extra da 500€ per l’iscrizione con SPID (fun bonus play slot con requisiti di puntata da rispettare).

L'assistenza clienti è raggiungibile tramite telefono, email e chat live. Recentemente, Lottomatica si è allineata a Goldbet anche sul lato del programma fedeltà, con un sistema premiale basato su punti che tiene conto di ogni puntata e che permette agli utenti di scegliere fra bonus casinò e di altro tipo (raggiungendo determinati obiettivi).

Sisal

Sisal.it, operatore di gioco online con una storia che risale al lontano 1945, è riconosciuto nel settore del gioco italiano. In possesso della licenza ADM numero 15155, il sito offre una piattaforma ricca con oltre 1.000 giochi, che spaziano dalle slot ai giochi di carte tradizionali italiani, passando per bingo, lotterie e un casinò live. Attivo nella sfera digitale sin dalla prima liberalizzazione, Sisal ha vinto il titolo di Miglior Operatore in Italia agli EGR Awards nel 2020 e nel 2021.

Sisal propone diversi bonus di benvenuto, ognuno dedicato a specifiche categorie di giochi. Fra le promozioni, si può scegliere un bonus di benvenuto casinò da 50€ sulla prima ricarica più un bonus progressivo fino a 1.000€. Per quanto riguarda i metodi di pagamento, oltre alle soluzioni di pagamento online, è anche possibile acquistare carte prepagate presso i 45.000 punti vendita sul territorio italiano.

Per i giocatori che preferiscono lo smartphone, Sisal offre diverse app dedicate. Il servizio clienti è disponibile tramite telefono, live chat ed email. Infine, l'impegno di Sisal verso il Gioco responsabile è evidenziato da numerose iniziative e certificazioni, inclusa la pubblicazione di un “Bilancio di responsabilità” e la disponibilità di strumenti di auto esclusione e limitazione della spesa a tutti gli utenti.

SNAI

Snai, fra i brand più noti nel settore è attivo da decenni e ha anche una piattaforma online con licenza ADM n° 15215. Il portfolio include oltre 700 slot e un'offerta di benvenuto che propone 15€ senza deposito e un bonus fino a 1.000€ sul primo deposito, con codice promo.

Con oltre 14 app mobili specifiche, la piattaforma si avvale di collaborazioni con numerosi provider di rilievo come NetEnt e Playtech, al fine di fornire un’esperienza di gioco di alta qualità. I tanti metodi di pagamento proposti, come MasterCard e PayPal, consentono depositi minimi di 5€ e prelievi da 15€. Snai promuove il gioco responsabile offrendo strumenti di autovalutazione e limitazione delle giocate, oltre a un servizio clienti accessibile via email e live chat.

Betflag

BetFlag.it, operativo in Italia dal 2012 e con regolare licenza ADM, è l’ultimo nome della lista ma è uno dei siti con la proposta di gioco più ampia in assoluto: più di 5.000 slot, giochi da tavolo come blackjack, baccarat, roulette e una discreta sezione casinò live.

La piattaforma propone un numero quasi esagerato di bonus di benvenuto, uno dei quali prevede un bonus senza deposito di misura variabile a seconda della modalità di registrazione. Anche se l’articolo qui presente parla dell’iscrizione ai casinò con SPID, il bonus massimo si può ricevere iscrivendosi con la carta identità elettronica.

Il sito propone tutti i principali metodi di pagamento e collabora con numerosi fornitori di giochi di alto profilo, garantendo un portfolio che tiene testa a quello dei nomi più importanti del settore.

Vantaggi dello SPID nei casinò online

L'adozione dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) nei casinò online italiani porta diversi vantaggi per i giocatori, di cui si è già parlato in maniera superficiale in precedenza. Allargando il discorso, si può dire che l’implementazione di questa soluzione sia vantaggiosa per tutte le parti coinvolte.

I pro si possono sintetizzare in maggiore sicurezza, velocità e facilità di registrazione ai casinò. Lo SPID, sistema introdotto per semplificare l'accesso ai servizi online pubblici e privati, offre un una procedura di autenticazione a due fattori, garantendo una protezione superiore contro il furto di identità e le frodi online.

La verifica dell'identità tramite un provider autorizzato fa sì che solo gli utenti verificati possano iscriversi a una piattaforma come un casinò online, eliminando quasi completamente il rischio di attività fraudolente (soggetti minorenni che si iscrivono, multiaccount, furto di identità, ecc.).

Inoltre, lo SPID snellisce le procedure di registrazione e accesso, permettendo agli utenti di accedere ai loro account di gioco con un solo click senza dover memorizzare tante password.

Come sono stati scelti i migliori casinò online con SPID

La selezione dei casinò online che integrano lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) ha seguito criteri chiari orientati a sicurezza, affidabilità e altri fattori. Ecco i principali aspetti presi in considerazione:

Conformità alla legge italiana : sono stati considerati solo i casinò che possiedono una licenza AAMS/ADM. In questo modo, vengono presi in esame solo i siti che rispettano le normative vigenti per il gioco d'azzardo online.

: sono stati considerati solo i casinò che possiedono una licenza AAMS/ADM. In questo modo, vengono presi in esame solo i siti che rispettano le normative vigenti per il gioco d'azzardo online. Sicurezza dei dat i: sono stati valutati i protocolli di sicurezza adottati dai casinò, fra cui quelli per la crittografia SSL, per proteggere le informazioni personali e finanziarie dei giocatori.

i: sono stati valutati i protocolli di sicurezza adottati dai casinò, fra cui quelli per la crittografia SSL, per proteggere le informazioni personali e finanziarie dei giocatori. Varietà e qualità della proposta di gioco : per considerare l'ampiezza dell'offerta ludica, che deve includere slot, giochi da tavolo, casinò live e altro, forniti da sviluppatori di software rinomati.

: per considerare l'ampiezza dell'offerta ludica, che deve includere slot, giochi da tavolo, casinò live e altro, forniti da sviluppatori di software rinomati. Promozioni e bonus : in prima battuta sono stati analizzati i bonus di benvenuto, poi le offerte ricorrenti, i programmi fedeltà e VIP, oltre a tutti quegli altri incentivi volti a differenziarsi dalla concorrenza e migliorare l’esperienza di gioco.

: in prima battuta sono stati analizzati i bonus di benvenuto, poi le offerte ricorrenti, i programmi fedeltà e VIP, oltre a tutti quegli altri incentivi volti a differenziarsi dalla concorrenza e migliorare l’esperienza di gioco. Metodi di pagamento : è stata valutata la varietà, il numero e la tipologia dei metodi di deposito e prelievo disponibili. Particolare attenzione è stata prestata alla rapidità delle transazioni e l’eventuale applicazione di commissioni.

: è stata valutata la varietà, il numero e la tipologia dei metodi di deposito e prelievo disponibili. Particolare attenzione è stata prestata alla rapidità delle transazioni e l’eventuale applicazione di commissioni. Assistenza clienti : la qualità del supporto clienti, e la valutazione di servizi come live chat, email e telefono, va presa in considerazione poiché può fare la differenza in caso di difficoltà.

: la qualità del supporto clienti, e la valutazione di servizi come live chat, email e telefono, va presa in considerazione poiché può fare la differenza in caso di difficoltà. Usabilità del sito e proposta di gioco mobile: è stata considerata l'accessibilità e la facilità di navigazione del sito web e delle eventuali app mobili, garantendo un'esperienza utente fluida e intuitiva.

FAQ: domande frequenti

Si può usare lo SPID su tutti i casinò online italiani?

No, perché non tutti i casinò online italiani hanno implementato ancora questa opzione. Molto probabilmente, in futuro diventerà la procedura obbligatoria o quanto meno maggioritaria. Ma per il momento non è così.

Ci si può iscrivere a più casino che accettano lo SPID?

Sì, purché si tratti di piattaforme autorizzate dall’ADM. Nulla vieta di iscriversi a più casino per ricevere i vari bonus di benvenuto e cercare, di volta in volta, le condizioni di gioco più vantaggiose.

Ci sono differenze a livello di bonus assegnati a seconda del provider SPID scelto?

No, purché si tratti di uno dei provider approvati dallo Stato italiano e che la procedura venga completata correttamente con la condivisione di tutte le info necessarie per l’iscrizione al sito di gioco.