Casino online sicuri e legali: i portali di gioco più affidabili

All’interno di questo articolo sono stati selezionati i siti online più sicuri fra i migliori casinò italiani.

I casinò online sicuri sono piattaforme di gioco che rispettano determinati requisiti, fissati dalla legge o dagli standard di settore, per garantire l’integrità dell’esperienza di gioco dei propri iscritti.

Prendendo in esame i migliori siti di casinò, verranno spiegati con trasparenza e oggettività i criteri utilizzati, fissando i paletti di legge da rispettare affinché si possa considerare sicuro un casinò online.

Siti casinò online sicuri e legali

Casinò online sicuri e affidabili

Ecco la lista aggiornata al 2024 dei migliori casinò online sicuri, ovvero approvati dall’AAMS, requisito fondamentale per la sicurezza di un sito di gioco:

Fattori di sicurezza di un casinò online sicuro

Quali sono i fattori che fanno la differenza fra un casinò sicuro e uno non affidabile? Quali sono le variabili utilizzate per valutare i casinò e stilare una classifica dei siti più sicuri? Ecco un elenco completo:

Licenza e autorizzazione : il casinò online deve necessariamente disporre di una concessione GAD, o licenza, ADM (ex AAMS) valida e ben visibile sul sito.

: il casinò online deve necessariamente disporre di una concessione GAD, o licenza, ADM (ex AAMS) valida e ben visibile sul sito. Dominio .it : l’indirizzo del sito deve concludersi con “.it” affinché possa essere considerato sicuro in Italia.

: l’indirizzo del sito deve concludersi con “.it” affinché possa essere considerato sicuro in Italia. Sicurezza informatica : il casinò deve utilizzare le ultime tecnologie a protezione dei propri utenti come crittografia SSL, firewall, sistemi di rilevamento di accessi non autorizzati, autenticazione a più fattori, ecc.

: il casinò deve utilizzare le ultime tecnologie a protezione dei propri utenti come crittografia SSL, firewall, sistemi di rilevamento di accessi non autorizzati, autenticazione a più fattori, ecc. Equità e trasparenza dei risultati di gioco : gli RTP di tutti i giochi devono essere certificati da enti indipendenti (come ad esempio eCOGRA o iTech Labs) e pubblicati a cadenze regolari.

: gli RTP di tutti i giochi devono essere certificati da enti indipendenti (come ad esempio eCOGRA o iTech Labs) e pubblicati a cadenze regolari. Metodi di pagamento sicuri : gli utenti devono avere a disposizione diverse opzioni di pagamento sicure fra le più comuni in Italia (come ad esempio carte di credito e debito, bonifico anche istantaneo, PayPal, Skrill, Postepay, ecc.).

: gli utenti devono avere a disposizione diverse opzioni di pagamento sicure fra le più comuni in Italia (come ad esempio carte di credito e debito, bonifico anche istantaneo, PayPal, Skrill, Postepay, ecc.). Recensioni positive : pur non trattandosi dell’indicatore più oggettivo in assoluto, la presenza di feedback positivi su piattaforme terze e affidabili come Trustpilot sono un fattore da prendere in considerazione.

: pur non trattandosi dell’indicatore più oggettivo in assoluto, la presenza di feedback positivi su piattaforme terze e affidabili come Trustpilot sono un fattore da prendere in considerazione. Software di gioco sviluppati da aziende rinomate del settore, come NetEnt, Microgaming, Playtech e CapeCod.

del settore, come NetEnt, Microgaming, Playtech e CapeCod. Piattaforma stabile su PC, smartphone e tablet : il sito deve essere affidabile e raggiungibile su più dispositivi, senza interruzioni continue con un sistema di recupero delle sessioni di gioco.

: il sito deve essere affidabile e raggiungibile su più dispositivi, senza interruzioni continue con un sistema di recupero delle sessioni di gioco. Servizio clienti disponibile su più canali in lingua italiana.

in lingua italiana. Tutela del giocatore : i casinò online sicuri promuovono il Gioco responsabile e forniscono strumenti per limitare l’impatto negativo del gioco patologico.

: i casinò online sicuri promuovono il Gioco responsabile e forniscono strumenti per limitare l’impatto negativo del gioco patologico. Bonus e promozioni leggibili e chiare: i termini e le condizioni dei bonus casinò devono essere trasparenti.

Casinò online sicuro con licenza GAD

Tutti i siti presenti nell’elenco più in alto sono regolarmente provvisti di licenza GAD ADM ex AAMS. Questo organismo ha il compito di monitorare e regolamentare il settore del gioco in Italia, dando le concessioni solo agli operatori che rispettano i requisiti, come:

La società richiedente deve essere una società di capitali con sede legale in Italia o in uno Stato dell'Unione Europea .

. I soci, gli amministratori e i titolari di partecipazioni rilevanti non devono aver subito condanne per reati penali in materia di gioco d'azzardo, riciclaggio di denaro o altre fattispecie gravi.

in materia di gioco d'azzardo, riciclaggio di denaro o altre fattispecie gravi. Il concessionario deve dimostrare di avere la capacità finanziaria per gestire l'attività di gioco a distanza, tramite fideiussioni bancarie.

per gestire l'attività di gioco a distanza, tramite fideiussioni bancarie. La società che fa capo al casinò deve implementare un sistema di gestione del rischio per prevenire il gioco d'azzardo da parte di minori, il riciclaggio di denaro e altre attività illegali .

. Il sito deve adottare misure adeguate per proteggere i dati personali dei giocatori.

Da questo punto di vista, tutti i casinò consigliati si equivalgono. Per questo motivo, si può consigliare 888 casinò. Questa piattaforma fa capo alla società di capitali 888 Italia Limited, collegata alla solida multinazionale 888 Holdings PLC. 888 Italia Limited ed è in possesso della concessione GAD n. 15014.

Il casinò online migliore per la sicurezza informatica

Dal punto di vista della sicurezza informatica tutti i siti proposti garantiscono standard elevati. Ma all’interno di questa top 11, i siti Lottomatica e Goldbet, gemelli per la proposta di gioco, sono sicuramente i migliori.

La piattaforma mette a disposizione degli utenti tutta una serie di strumenti per la protezione dei dati informatici e della privacy, come:

Protezione dei dati di accesso : GoldBet sottolinea l'importanza di mantenere username, password e la combinazione di domanda/risposta di sicurezza in un luogo sicuro per prevenire l'accesso non autorizzato.

: GoldBet sottolinea l'importanza di mantenere username, password e la combinazione di domanda/risposta di sicurezza in un luogo sicuro per prevenire l'accesso non autorizzato. Monitoraggio delle sessioni : gli utenti possono monitorare l'ultimo login effettuato controllando la data e l'orario attraverso la sezione "Vedi Sessioni" nel menù del loro account, individuando così eventuali accessi non autorizzati.

: gli utenti possono monitorare l'ultimo login effettuato controllando la data e l'orario attraverso la sezione "Vedi Sessioni" nel menù del loro account, individuando così eventuali accessi non autorizzati. Chiusura automatica delle sessioni : se non vengono effettuate operazioni nel sito per un periodo di 20 minuti, il sistema chiuderà automaticamente la sessione e disconnetterà l'utente per ridurre il rischio di accessi illegittimi.

: se non vengono effettuate operazioni nel sito per un periodo di 20 minuti, il sistema chiuderà automaticamente la sessione e disconnetterà l'utente per ridurre il rischio di accessi illegittimi. Consigli sull'uso dei dati di accesso : viene consigliato di non memorizzare i dati di accesso sul computer per evitare l'uso improprio del Conto Gioco da parte di terzi o minori.

: viene consigliato di non memorizzare i dati di accesso sul computer per evitare l'uso improprio del Conto Gioco da parte di terzi o minori. Autenticazione a più fattori del cliente : questo servizio utilizza SMS e/o e-mail per inviare credenziali di accesso temporanee, aggiuntive a username e password, per autenticare l'identità dell'utente. Questo sistema è volto a prevenire attività illecite o fraudolente.

: questo servizio utilizza SMS e/o e-mail per inviare credenziali di accesso temporanee, aggiuntive a username e password, per autenticare l'identità dell'utente. Questo sistema è volto a prevenire attività illecite o fraudolente. Prevenzione del phishing: GoldBet dice chiaramente sul sito che non chiederà mai i dati di accesso via e-mail, e invita a ignorare e-mail sospette che richiedano tali informazioni.

Casinò sicuri e con giochi equi e trasparenti

Tutte le piattaforme consigliate sono sicure e garantiscono trasparenza ed equità degli esiti dei giochi da casinò. Alcune, però, si impegnano particolarmente per rendere più fruibili queste informazioni.

Un ottimo esempio è bet365 che adotta diverse iniziative per garantire la trasparenza e l'equità dei risultati su casinò, giochi e poker. Tutti i giochi vengono sottoposti a test regolari prima di renderli disponibili ai clienti.

Per mantenere un alto standard di trasparenza, bet365 segue le direttive stabilite dal decreto ADM e dal decreto legge Balduzzi, comunicando chiaramente il payout, ovvero la percentuale dell'importo raccolto dalle scommesse che viene restituito ai giocatori sotto forma di vincite. Questa percentuale è calcolata su una base statistica, assumendo che i giocatori seguano una strategia standard di gioco. Con questi dati, gli utenti possono comprendere meglio le probabilità di vincita sul casinò di bet365.

In aggiunta, conformemente alle normative, bet365 rende disponibili informazioni dettagliate riguardanti l'ammontare della raccolta destinata a vincite dei giocatori per ogni gioco offerto, così come per ogni tipologia di gioco, basandosi sui dati del mese precedente.

Per vedere questi dati aggiornati, è sufficiente cliccare su “Vincite eque” nella parte bassa della pagina online del casinò. Si aprirà una sezione dedicata, con una tabella suddivisa per mesi, in cui si indica l’RTP di tutte le slot machine e gli altri giochi del casinò.

Con RTP, o Return to Player, si intende la percentuale della cifra totale puntata dagli utenti che viene restituita ai giocatori sotto forma di vincita. Come si può vedere sul sito ufficiale, molte slot offrono anche ritorni superiori al 100% (variabili di mese in mese), calcolati su milioni di puntate.

Casinò con metodi di pagamento sicuri

Fra questi casinò sicuri, Snai è la piattaforma di riferimento per i metodi di pagamento affidabili. Al suo interno, gli utenti possono trovare tutte le opzioni più usate in Italia, senza commissioni per ricariche o prelievi, fra cui:

Postepay.

Carte di credito e debito VISA, Mastercard o Maestro.

Carte prepagate.

Paypal.

Skrill.

Neteller.

Bonifico bancario.

Snai Pay e Snai card (metodi che consentono di usare i contanti all’interno dei centri scommesse Snai per avere carte con credito prepagato).

Nella pagina di pagamento è fornito anche un modulo in cui inserire eventuali codici promozionali. Snai, come tutti i casinò online sicuri raccomandati in questa pagina, è tenuto a far rispettare la normativa antiriciclaggio italiana.

Ciò significa che un metodo di pagamento può essere usato per prelevare le vincite, solo se sia già stato usato almeno una volta per effettuare una ricarica e se l’utente abbia effettuato la convalida dell’account, dimostrando la sua identità.

Casinò sicuri con recensioni positive

Quando si parla di recensioni di casinò bisogna partire da un principio: le valutazioni in media sono negative, a causa delle espressioni di risentimento di molti giocatori che hanno subito perdite, a causa di sfortuna, varianza o per un rapporto poco equilibrato con il gioco.

Ecco perché, in questo contesto, trovare un casinò sicuro e con recensioni positive come Netbet assume un valore ancora più importante. Su un totale di oltre 544 valutazioni provenienti da utenti italiani, la piattaforma ha una valutazione complessiva di 4,3 su 5.

Questo elemento va considerato insieme ad altri ma si tratta comunque di una variabile che non si può trascurare quando si valutano i migliori casinò online sicuri.

Migliori casino che collaborano con sviluppatori affidabili e noti

William Hill collabora da anni con i migliori provider a livello internazionale. All’interno del casinò è possibile trovare centinaia di slot e altri giochi sviluppati da Playtech, Evolution Gaming e Red Tiger, solo per citare i tre brand di maggiore spicco.

Gli utenti possono filtrare i giochi sulla base dello sviluppatore. Questo dettaglio non è di poco conto, considerando che molte offerte, fra cui il bonus di benvenuto, sono spendibili esclusivamente sui giochi di un particolare provider.

Oltre ai marchi di maggiore spicco, vengono anche proposti i giochi di realtà più giovani e innovative, fra cui anche l’italiana Cape Cod Gaming. In questo modo, si evita il rischio che l’esperienza di gioco diventi ripetitiva e poco stimolante per gli utenti.

Casinò migliore su smartphone e tablet

La capacità di raggiungere i propri utenti anche attraverso dispositivi più moderni e portatili rispetto al classico PC desktop è una caratteristica molto importante. Negli anni, tutti i principali casinò hanno allargato la propria proposta di gioco anche alla sfera mobile, attraverso app native da scaricare e installare sui dispositivi, o versioni ottimizzate per smartphone fruibili direttamente dal browser di navigazione.

Ma Leovegas, sin dal suo lancio in Italia nel 2012, ha messo sempre l’enfasi su questo punto, vincendo diversi premi internazionali per la sua proposta mobile. Attualmente, gli utenti possono quindi scaricare 3 app native diverse, compatibili con dispositivi iOS e Android con sistemi operativi di vario tipo, che fanno capo a 3 sezioni del sito:

Casinò. Casinò live. Scommesse sportive.

Scaricando l’app, gli utenti possono anche attivare l’autenticazione a più fattori. Questo sistema, più rapido e sicuro, consente il login attraverso valori biometrici come le impronte digitali.

Questa soluzione, cui si aggiunge la possibilità di effettuare la registrazione con SPID, innalza sensibilmente il livello di sicurezza, migliorando al tempo stesso anche la user experience.

Sicurezza e servizio clienti: top casinò

Il servizio clienti deve rispondere in maniera celere e professionale agli utenti in difficoltà. La risposta, idealmente, dovrebbe arrivare in meno di 2 minuti ed essere scritta con un italiano corretto.

Nel corso degli anni, i casinò hanno modificato la propria offerta di supporto al cliente, riducendo l’assistenza telefonica, aprendosi invece a modalità da remoto più moderne, in molti casi facendo ampio uso dell’intelligenza artificiale.

Bwin è un ottimo esempio di casinò con un’assistenza al cliente di alto livello:

Sezione Q&A , in cui vengono fornite le risposte alle domande più comuni. Inoltre, l’utente può trovare le guide e i regolamenti di tutti i giochi del casinò.

, in cui vengono fornite le risposte alle domande più comuni. Inoltre, l’utente può trovare le guide e i regolamenti di tutti i giochi del casinò. Chat dal vivo : inizialmente si parla con un’intelligenza artificiale. Se quest’ultima non riesce a risolvere il caso, subentra un operatore umano. Il servizio è disponibile tutti i giorni dalle 9:00 alle 21:00.

: inizialmente si parla con un’intelligenza artificiale. Se quest’ultima non riesce a risolvere il caso, subentra un operatore umano. Il servizio è disponibile tutti i giorni dalle 9:00 alle 21:00. E-mail: tramite il modulo di contatto disponibile sul sito ufficiale (i tempi di risposta si allungano rispetto alla chat dal vivo ma è possibile risolvere le questioni più complesse).

Tutela del giocatore: sicurezza sui casinò con il Gioco Responsabile

Tutti gli operatori autorizzati dall’ADM sono tenuti a far rispettare le linee guida sul Gioco responsabile. Le modalità operative con cui queste regole vengono pubblicizzate, però, variano da un casinò all’altro.

Sisal dovrebbe essere d’esempio per tutti gli altri casinò online sicuri. Questo perché, quasi ad ogni sessione, vengono proposte in modo proattivo delle risorse informative sul Gioco responsabile, che chiedono all’utente quanto meno di informarsi e ragionare sull’argomento.

L’utente ha a sua disposizione:

Strumenti di protezione : Sisal offre vari strumenti di autocontrollo per aiutare gli utenti a mantenere un rapporto equilibrato con il gioco. Fra questi si possono citare, la sospensione temporanea dall’attività di gioco, l’autoesclusione, il limite di ricarica, il limite di tempo, il registro dei movimenti del conto, la notifica settimanale con un report di riepilogo della cifra giocata in totale e della posizione netta.

: Sisal offre vari strumenti di autocontrollo per aiutare gli utenti a mantenere un rapporto equilibrato con il gioco. Fra questi si possono citare, la sospensione temporanea dall’attività di gioco, l’autoesclusione, il limite di ricarica, il limite di tempo, il registro dei movimenti del conto, la notifica settimanale con un report di riepilogo della cifra giocata in totale e della posizione netta. Test di autovalutazione : dà la possibilità di effettuare un test anonimo che aiuta gli utenti a comprendere il proprio approccio al gioco. Questo test è utile per identificare potenziali comportamenti a rischio e promuovere la consapevolezza personale.

: dà la possibilità di effettuare un test anonimo che aiuta gli utenti a comprendere il proprio approccio al gioco. Questo test è utile per identificare potenziali comportamenti a rischio e promuovere la consapevolezza personale. Consigli per un gioco sicuro : Sisal propone una serie di consigli per aiutare i propri iscritti a mantenere un approccio sano al gioco.

: Sisal propone una serie di consigli per aiutare i propri iscritti a mantenere un approccio sano al gioco. Supporto ai giocatori : include la possibilità di parlare con professionisti (psicologi e psicoterapeuti) per ricevere aiuto e orientamento.

: include la possibilità di parlare con professionisti (psicologi e psicoterapeuti) per ricevere aiuto e orientamento. Promozione di una cultura del gioco consapevole : l'azienda si impegna a diffondere l'idea che il gioco dovrebbe rimanere un divertimento lontano dagli eccessi.

: l'azienda si impegna a diffondere l'idea che il gioco dovrebbe rimanere un divertimento lontano dagli eccessi. Tutela dei minori : Sisal adotta misure per prevenire l'accesso ai giochi da parte dei minori, come la convalida degli account tramite verifica dei documenti (procedura KYC).

: Sisal adotta misure per prevenire l'accesso ai giochi da parte dei minori, come la convalida degli account tramite verifica dei documenti (procedura KYC). Carta dei servizi e dei reclami: nel rispetto degli standard fissati con la Carta dei servizi di ADM, Sisal mette a disposizione un canale attraverso il quale è possibile inviare reclami di vario tipo.

Casinò sicuri con bonus trasparenti

La sicurezza dei casinò deve riguardare anche le promozioni e i bonus. Tutti i casinò approvati devono quindi mettere a disposizione degli utenti una spiegazione chiara dei termini e delle condizioni.

Di particolare rilevanza è l’importo massimo del bonus, le modalità di erogazione, i requisiti di puntata e i giochi del casinò che fanno parte della promozione.

Ricordando al lettore che è possibile iscriversi a tutti i casinò online sicuri consigliati in questa pagina e ricevere individualmente tutti i bonus di benvenuto, il sito con una delle promozioni più interessanti è Planetwin365.

Il "Bonus di Benvenuto Casinò" è una promozione che offre ai nuovi utenti un bonus del 100% sul primo deposito fino a un massimo di 1.000€. Per ricevere il bonus, l'utente deve:

Registrarsi su planetwin365.it e selezionare l'opzione relativa al bonus di benvenuto casinò durante la registrazione. Inviare un documento d'identità valido, per completare le verifiche sull’identità. Effettuare un primo deposito di almeno 10€, utilizzando uno dei metodi di pagamento autorizzati (tra cui carte di credito/debito, Paypal e altri ancora). Giocare l'importo del primo deposito 35 volte sulle slot elencate sul sito ufficiale, entro 20 giorni dalla registrazione. Il bonus richiede un "wagering requirement" di 1, ovvero l'ammontare del bonus ottenuto deve essere giocato almeno una volta sulle slot machine selezionate per essere convertito in denaro reale. Il bonus viene accreditato entro 48 ore dalla soddisfazione dei requisiti e deve essere utilizzato entro 7 giorni dall'accredito. Se il requisito di puntata non viene soddisfatto entro questo periodo, il bonus e le eventuali vincite maturate fino a quel momento verranno cancellati.

Oltre al bonus di benvenuto, è presente un "Bonus Free Spins" che offre fino a 365 giri gratuiti su "Book of Dead" ripartiti sui primi tre depositi. I giri gratis devono essere utilizzati entro 72 ore dall'attivazione, e le vincite ottenute vengono convertite in un real bonus con requisiti simili al bonus di benvenuto per la conversione in denaro reale.

In aggiunta al bonus di benvenuto, tutti i casinò online sicuri offrono promozioni di vario tipo, da verificare a cadenze regolari sui siti ufficiali.

Come verificare se un casinò online è sicuro

Lungo questo articolo sono stati forniti diversi spunti utili per valutare la sicurezza di un casinò online. Vale comunque la pena riassumere tutti questi all’interno di una sorta di vademecum sintetico. Il lettore potrà così verificare di volta in volta questi elementi, spuntando le caselle se necessario:

Requisito Sì No Il casinò è autorizzato dall'ADM? [ ] [ ] Il sito del casinò ha un dominio ".it"? [ ] [ ] Il sito utilizza crittografia SSL a 128 bit o superiore? [ ] [ ] Il casinò promuove il Gioco responsabile (es. limite di ricarica, autoesclusione, numero verde di supporto)? [ ] [ ] Sono offerti metodi di pagamento sicuri? [ ] [ ] L'offerta di gioco include titoli di software developer rinomati con RTP trasparenti e certificati? [ ] [ ] I contatti con l'assistenza clienti sono disponibili? [ ] [ ] I bonus offerti hanno Termini e Condizioni chiari? [ ] [ ] Viene verificata l'identità con procedure KYC che richiedono l’invio di una copia del documento? [ ] [ ]

Come registrarsi a un casinò online affidabile

Una volta verificata la sicurezza di un casinò, è necessario completare la registrazione per iniziare a giocare con denaro vero. La procedura di iscrizione può variare fra un portale e l’altro, anche se in linea di massima segue i medesimi principi:

Selezione del casinò: gli utenti possono optare per uno dei casinò online sicuri consigliati in questo sito o un altro, seguendo i consigli riportati più in alto. Registrazione: compilare il modulo di iscrizione, fornendo tutti i dati richiesti, come nome, cognome, data di nascita, indirizzo email, indirizzo postale e numero di telefono. Verifica dell'identità: caricare una copia fronte e retro di un documento di identità valido per la verifica richiesta dalla legge (da effettuarsi entro 28 giorni dal completamento dell’iscrizione). Scelta di una password sicura: si consiglia di selezionare una password solida e non riciclata, utilizzando una combinazione di lettere maiuscole e minuscole, numeri e simboli. Accettazione dei termini e delle condizioni: dopo aver letto con attenzione il contratto di gioco, è necessario accettare i termini e le condizioni del casinò e la politica sulla privacy. Fissare i limiti di ricarica: richiesti dalle linee guida sul Gioco responsabile, possono essere modificati in un secondo tempo, attendendo una settimana affinché diventino operativi. Completamento della registrazione: si deve cliccare sul pulsante finale per completare la registrazione e, se richiesto, verificare l'indirizzo email o il numero di telefono attraverso un link di conferma o un codice di verifica fornito dal casinò. Primo deposito: una volta verificato l'account, è possibile procedere all'effettuazione del primo deposito attraverso la sezione cassa, selezionando uno dei metodi di pagamento sicuri offerti dal casinò. Richiesta del bonus di benvenuto: se disponibile, è importante richiedere il bonus di benvenuto seguendo le istruzioni specificate dal casinò, verificando anche i requisiti di puntata associati. A questo punto l’utente potrà iniziare a giocare denaro vero, oppure in modalità di prova senza rischi.

FAQ - casinò sicuri

Tutti i casinò stranieri sono pericolosi?

Non necessariamente. Però, non avendo ricevuto la licenza dall’ADM, non sono legali in Italia e l’utente non ha alcun modo di rivalersi nel caso in cui ci siano problemi con i pagamenti o durante il gioco.

Chi si può iscrivere in un casinò sicuro?

Per iscriversi a un casinò online sicuro in Italia, gli utenti devono essere maggiorenni, residenti o con domicilio in Italia, e avere a disposizione un documento di identità valido per la verifica dell'età e dell'identità.

Si possono prelevare i bonus casinò?

Sì, ma solo dopo aver completato i requisiti di puntata fissati nei T&C promozionali. Con un wagering 10x, l’importo del bonus va puntato 10 volte per essere trasformato in saldo reale.