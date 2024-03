Bonus Multipla di Vincitu: Valido per Scommesse Multiple e Scommesse Sistematiche

In questa pagina si analizza il Bonus Multipla Vincitu che applica un incremento alle scommesse sportive.

I principali siti scommesse italiani offrono degli incentivi per le scommesse multiple, e Vincitu non è da meno. L’operatore propone infatti una maggiorazione sia per le multiple che per i sistemi e questa è forse una della principali peculiarità del bonus multipla proposto da Vincitu.

In questo articolo vedremo come si articola il Bonus Multipla proposto dall’operatore e quali sono i criteri per aderirvi. Forniamo anche una tabella rappresentativa delle varie percentuali alle scommesse sulla base del numero di eventi inseriti in schedina. Per approfondire la proposta e i prodotti di Vincitu, invitiamo i lettori a prendere visione della nostra recensione Vincitu, che analizza il sito scommesse a 360 gradi.

Funzionamento Bonus Multipla Vincitu: Cosa c'è da sapere



Il Bonus Multipla Vincitu si configura come una maggiorazione da applicare alle scommesse vincenti che sono composte da più eventi sia in multipla che a sistema. Il Bonus si applica a partire da 4 eventi fino a 30 nella stessa schedina.

Altro criterio fondamentale oltre al numero di avvenimenti è la quota minima, stabilita in questo caso a 1.22.

Condizioni applicazione Bonus sulle Multiple Vincitu

Tutti i bonus Vincitu sono regolati da termini precisi che ne delineano l’applicabilità. Stessa cosa è valida nel caso del Bonus Multipla Vincitu. Vediamo alcuni punti da tenere in considerazione se si desidera usufruire di questa maggiorazione:

Il Bonus Multipla Vincitu si applica a partire da 4 eventi fino a 30

La quota minima per evento deve essere uguale o maggiore a 1.22

Un evento annullato non implica l’annullamento del bonus ma il ricalcolo sulla base di N-1 eventi

Tabella Percentuale Bonus Multipla Vincitu

Vediamo nello specifico qual è il Bonus Multipla corrispettivo ad un determinato numero di eventi inserito in schedina. Considerato il Bonus multipla di Vincitu si applica sia a multiple che a sistemi, forniremo un paragone accostando una colonna esplicativa alla griglia.

Numero di eventi % Bonus su Multiple % Bonus su Sistemi 4 2% 2% 5 5% 3% 6 10% 4% 7 13% 5% 8 14% 6% 9 17% 7% 10 21% 8% 11 24% 10% 12 27% 12% 13 31% 14% 14 35% 18% 15 39% 19% 16 43% 21% 17 47% 22% 18 51% 23% 19 55% 25% 20 60% 26% 21 65% 27% 22 62% 28% 23 60% 30% 24 57% 31% 25 55% 32% 26 54% 33% 27 53% 32% 28 52% 31% 29 51% 30% 30 50% 30%

Domande Frequenti Bonus Multipla Vincitu

Il Bonus Multipla Vincitu è un Bonus Progressivo?

Non proprio. Il Bonus proposto da Vincitu non aumenta necessariamente all’aumentare del numero di eventi. Non è neanche costante. Ad ogni numero di avvenimenti corrisponde un bonus specifico a seconda che la scommessa sia in multipla o a sistema.

Quanti eventi devo inserire in schedina per ottenere il boost del bonus multipla sulle vincite?

Il Bonus Multipla Vincitu si applica a partire da 4 eventi per schedine multiple e a sistema.

Devo rispettare una quota minima per ottenere il Bonus Multipla?

Sì. La quota minima per evento è fissata a 1.22. Eventi con quota inferiore non saranno prese in considerazione per il calcolo del bonus.