Netbet è un sito di scommesse sicuro, autorizzato a svolgere la propria attività online in Italia dall'ADM / AAMS, in forza della licenza GAD n° 15015.

Chi desidera registrarsi su questo bookmaker, può avere interesse a saperne di più sugli step da seguire per effettuare l'iscrizione a Netbet e sulle azioni da compiere per ricevere il bonus benvenuto scommesse da 50€. Tutti i dettagli si possono trovare nei paragrafi successivi.

Come effettuare la registrazione a Netbet

Per effettuare scommesse online su NetBet, è essenziale aprire un account e procedere all'attivazione. In Italia, la registrazione presso piattaforme di scommesse, per essere conforme alla legge, richiede che l'utente abbia almeno 18 anni e risieda in Italia.

Tali restrizioni sono messe in atto per tutelare gli utenti più fragili e garantire un ambiente di gioco regolamentato e protetto. Una volta effettuata la registrazione su NetBet, il concessionario ha l'obbligo di verificare l'identità dell'utente, tramite un controllo dei documenti. In questo modo, solo soggetti residenti in Italia e maggiorenni potranno scommettere su Netbet.

A differenza di altri siti scommesse italiani, al momento Netbet non prevede l'iscrizione tramite SPID. La procedura classica è l'unica disponibile, così come spiegata nell'elenco qua sotto:

Visitare il sito ufficiale netbet.it. Cliccare sul pulsante verde "Visita il sito" o "Iscriviti". Cliccare su "Continua" e fornire tutti i dati anagrafici richiesti come ad es. "nome, cognome, data di nascita", ecc. Fornire anche un indirizzo email valido e il proprio codice fiscale. Fornire i riferimenti di un documento di identità attualmente valido (ad es. codice identificativo, data di emissione, data di scadenza, ecc.). Questi dati dovranno essere corretti e aggiornati affinché si completi correttamente la procedura di convalida. Fornire le informazioni aggiornate di residenza. Inserire anche il numero di telefono aggiornato per ricevere correttamente l'SMS di verifica e procedere all'ultimo step della registrazione a Netbet. Inserire il codice bonus Netbet NETGOAL che permette di partecipare alla promo di benvenuto per le scommesse sportive.

Informazioni aggiuntive sulla registrazione a Netbet

Ai fini della corretta registrazione a Netbet, si ricorda che l'apertura di un conto di gioco online presso un bookmaker autorizzato dall'AAMS / ADM è riservata esclusivamente a cittadini maggiorenni residenti in Italia.

Durante la fase di registrazione su NetBet, gli utenti possono inserire il "codice bonus NETGOAL" come precisato in questa pagina. Tuttavia, è importante sottolineare che tale inserimento è opzionale e non costituisce un requisito per completare con successo la registrazione. La mancanza di questo codice non permetterà però di ricevere il welcome bonus scommesse fino a 50€.

Dopo aver completato la procedura di iscrizione, gli utenti hanno la possibilità di definire i loro limiti di deposito, in conformità con le direttive del Gioco Responsabile. Questi limiti possono essere modificati in qualsiasi momento dalle impostazioni del profilo. Tuttavia, è cruciale sottolineare che ogni incremento del limite richiede un periodo di attesa di 7 giorni prima della sua effettiva applicazione.

Bonus benvenuto scommesse sportive Netbet

Il bonus di benvenuto di NetBet per le scommesse sportive offre ai nuovi utenti un bonus pari al 50% del primo deposito, fino a un limite massimo di 50€.

Inoltre, gli utenti che hanno effettuato per la prima volta la registrazione a Netbet e hanno inserito il codice promo, potranno ricevere 20 giri gratuiti al giorno per 10 giorni su determinati giochi (200 free spin in totale).

Per accedere al bonus, è necessario seguire alcuni passaggi e soddisfare certi requisiti. In primo luogo, dopo aver inserito il codice bonus durante la registrazione, l'utente deve effettuare un deposito di almeno 10€. Il bonus del 50% verrà automaticamente applicato al primo deposito, fino a un tetto di 50€.

Successivamente, l'importo depositato deve essere puntato per intero entro 15 giorni dalla data del deposito su scommesse sportive in multipla con quota finale non inferiore a 2,00 e una quota minima per ogni selezione non inferiore a 1,25. Una volta soddisfatto questo requisito, NetBet accrediterà il Fun Bonus, che può essere utilizzato esclusivamente per le scommesse sportive.

Per convertire il Fun Bonus in Bonus Reale, è essenziale rigiocarlo per 3 volte (x3) in scommesse con quota non inferiore a 2,00 e un minimo di 3 selezioni, con quota minima per evento non inferiore a 1,25.

Tale rigioco deve essere completato entro 30 giorni dall'accredito. Infine, il Bonus Reale deve essere puntato una volta (x1) su scommesse sportive con le stesse condizioni precisate sopra per essere trasformato in saldo reale prelevabile.

Iscrizione a Netbet da mobile: app nativa e sito ottimizzato

La registrazione su NetBet può essere completata sia da desktop che da dispositivi mobili come smartphone e tablet. Sebbene le istruzioni generali siano applicabili all'iscrizione tramite web app (ovvero il sito ottimizzato per mobile raggiungibile comodamente dal browser), ci sono particolarità specifiche per chi intende iscriversi utilizzando l'app nativa di NetBet:

Gli utenti con dispositivi iOS possono trovare e scaricare l'applicazione di NetBet direttamente dall'App Store.

Per gli utenti Android, la procedura è più complessa: è essenziale accedere al sito web di NetBet dal browser del proprio dispositivo e scaricare il file apk. Dopo aver scaricato il file, l'installazione dell'app può essere avviata, dando il permesso per l'installazione da fonti non ufficiali.

Conclusa l'installazione dell'app, gli utenti dovranno compilare il modulo di registrazione, così come descritto più in alto ma dal proprio smartphone.

È importante sottolineare che, indipendentemente dalla modalità di registrazione scelta, sia essa desktop o mobile, è necessario convalidare l'account di gioco inviando i documenti richiesti, operazione che può essere effettuata anche attraverso il proprio dispositivo mobile.

Convalida dell'account su Netbet

La convalida dell'account su NetBet rappresenta una tappa cruciale post-registrazione. Questa procedura serve a verificare che il giocatore soddisfi i requisiti per poter gestire un conto, come l'essere maggiorenne e detentore di un codice fiscale italiano.

Per procedere con la convalida, è necessario fornire una copia fronte/retro di un documento di identità valido, come patente, carta di identità o passaporto. Una copia di questo documento può essere caricata direttamente sul proprio profilo nell'area "Il Mio Conto" o inviata tramite e-mail al Servizio Clienti di NetBet (indirizzo "info@netbet.it").

Una volta inoltrata la richiesta di convalida, NetBet dispone di 72 ore per esaminare i documenti e approvare l'account, salvo eventuali incongruenze. È importante notare che, senza la convalida, eventuali vincite accumulate rimarranno bloccate e non potranno essere prelevate.

Inoltre, se non si forniscono i documenti entro 30 giorni dalla registrazione, l'account verrà sospeso. Se la documentazione non viene presentata entro ulteriori 60 giorni, l'account verrà definitivamente chiuso. Dopo la chiusura, sarà possibile aprire un nuovo account solo dopo 15 giorni.

Come iniziare a scommettere su Netbet

La registrazione a Netbet è necessaria per piazzare scommesse con denaro reale. Per iniziare a puntare sul serio, sarà sufficiente seguire questi step

Registrarsi al sito Effettuare il login. Effettuare un deposito con uno dei metodi disponibili. Selezionare la quota su cui scommettere, cliccandoci sopra (o facendo "tap" da smartphone). Inserire la cifra da scommettere nella schedina che si aprirà nella parte destra della schermata. Confermare la puntata, cliccando su "Scommetti" e attendere l'esito della giocata.

Metodi di pagamento accettati su Netbet

Ai fini della promozione di benvenuto fino a 50€, non verranno considerati qualificanti eventuali depositi effettuati con Skrill e Neteller. Qui di seguito, l'elenco completo dei metodi di pagamento disponibili su Netbet dopo l'iscrizione.

Metodo Minimo Massimo Tempi di elaborazione PostePay 10 € 5000 € Immediato Visa 10 € 5000 € Immediato Mastercard 10 € 5000 € Immediato PayPal 10 € 5000 € Immediato Skrill 10 € 5000 € Immediato Neteller 10 € 5000 € Immediato Bonifico bancario 10 € 5000 € 2-3 giorni lavorativi Paysafecard 10 € 5000 € 2-3 giorni lavorativi

Iscrizione a Netbet - FAQ

Quali sono i metodi di pagamento disponibili su Netbet per effettuare ricariche e prelievi?

Netbet offre diversi metodi di pagamento tra cui PostePay, Visa, Mastercard, PayPal, Skrill, Neteller, bonifico bancario e Paysafecard. I tempi di elaborazione variano a seconda del metodo scelto.

Cosa fare nel caso si dimentichino le credenziali di accesso al conto di gioco Netbet?

In caso di problemi, si può cliccare sul pulsante "Hai dimenticato la password?" nella finestra di accesso. Verrà inviato un link alla mail fornita al momento della registrazione a Netbet per reimpostare la password del proprio profilo.

Il codice promozionale Netbet va inserito anche al momento del deposito iniziale?

No, il codice promo Netbet è richiesto solo al momento dell'iscrizione, più precisamente durante l'ultimo step.