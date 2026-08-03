Come effettuare la registrazione su Netbet ✅

Aprire un account su Netbet è un processo essenziale per piazzare scommesse online. L'unica procedura disponibile è quella classica, dato che al momento non è prevista l'iscrizione tramite SPID.

Ecco i passaggi da seguire per l'iscrizione:

Visitare il sito ufficiale Netbet.it. Cliccare sul pulsante "Visita il sito" o "Registrati". Proseguire cliccando su "Continua" e fornire tutti i dati anagrafici richiesti (nome, cognome, data di nascita, indirizzo email valido e codice fiscale). Fornire i riferimenti di un documento di identità valido (numero, data di emissione, data di scadenza, ecc.). I dati devono essere corretti per far sì che la procedura venga convalidata. Inserire le informazioni aggiornate di residenza e il numero di telefono per ricevere l'SMS di verifica. Inserire il codice bonusNetbet (opzionale) per partecipare alla promozione di benvenuto per le scommesse sportive.

Registrazione su Netbet: Termini e Condizioni 📝

L'apertura di un conto di gioco online su un bookmaker autorizzato AAMS/ADM è riservata esclusivamente a:

Cittadini maggiorenni (avere almeno 18 anni).

(avere almeno 18 anni). Residenti in Italia .

. Agli utenti che forniscono i dati di un documento di identità valido per la verifica.

per la verifica. A chi convalida l'account entro 30 giorni dalla registrazione per evitare la sospensione.

Durante l'iscrizione, gli utenti possono definire i limiti di deposito per il Gioco Responsabile. Ogni incremento del limite richiede un periodo di attesa di 7 giorni prima dell'applicazione.

Come convalidare il conto su Netbet 🪪

La convalida dell'account è una tappa fondamentale richiesta dall'ADM per verificare che il giocatore rispetti i requisiti legali. Senza questa procedura, le vincite accumulate non potranno essere prelevate e, se i documenti non vengono forniti entro 30 giorni, l'account sarà sospeso.

Ecco i passaggi per convalidare il conto:

Fornire una copia fronte/retro di un documento di identità valido (Patente, Carta di identità o Passaporto). Caricare la copia del documento direttamente sul proprio profilo nell'area "Il Mio Conto", oppure inviarla via e-mail all'indirizzo info@netbet.it. NetBet può impiegare fino a 72 ore per esaminare i documenti e approvare l'account.

Cosa succede dopo la registrazione

Una volta completata l'iscrizione su Netbet, l'utente può accedere ai servizi offerti dal bookmaker.

Bonus Prima Ricarica Sport

NetBet offre ai nuovi utenti il Bonus Prima Ricarica Sport. Per gli appassionati di slot e giochi da tavola, è disponibile come alternativa un bonus Casinò.

Termini e condizioni del Bonus Scommesse:

Richiesta del Bonus: dopo aver inserito l’eventuale codice bonus, il deposito qualificante deve essere di almeno 5€ ed effettuato entro 7 giorni dalla registrazione sul conto. Non sono considerati qualificanti i depositi completati con Skrill, OnShop e Neteller.

dopo aver inserito l’eventuale codice bonus, il deposito qualificante deve essere di almeno 5€ ed effettuato entro 7 giorni dalla registrazione sul conto. Non sono considerati qualificanti i depositi completati con Skrill, OnShop e Neteller. Accredito: Il bonus del 100% sul primo deposito viene applicato fino a un massimo di 1.000€ .

Il bonus del 100% sul primo deposito viene applicato . Requisito di Puntata Iniziale: per ricevere il bonus bisogna giocare per sei volte (requisito 6x) l’importo depositato entro 30 giorni dalla registrazione. Sono ritenute valide solo le scommesse con almeno tre eventi. Ogni selezione deve avere una quota pari o superiore a 1,50.

per ricevere il bonus bisogna giocare per sei volte (requisito 6x) l’importo depositato entro 30 giorni dalla registrazione. Sono ritenute valide solo le scommesse con almeno tre eventi. Ogni selezione deve avere una quota pari o superiore a 1,50. Utilizzo del Fun Bonus: una volta sbloccato il Fun Bonus, questo ha una validità di 5 giorni. Entro questo lasso di tempo dovrai giocarlo interamente su multiple con almeno tre eventi e per cui la quota di ciascuna sezione sia pari o superiore a 1,50.

una volta sbloccato il Fun Bonus, questo ha una validità di 5 giorni. Entro questo lasso di tempo dovrai giocarlo interamente su multiple con almeno tre eventi e per cui la quota di ciascuna sezione sia pari o superiore a 1,50. Utilizzo del Real Bonus: anche il Real Bonus è valido per cinque giorni e può essere utilizzato su multiple con 3 o più eventi. Ogni quota deve essere pari o superiore a 1,50. Saranno prelevabili le vincite ottenute.

Accesso all'account 🔑

Una volta che la registrazione Netbet è stata completata, l'accesso all'account (login) è il passaggio successivo per iniziare a giocare:

Aprire il sito ufficiale Netbet.it o l'App.

Netbet.it o l'App. Inserire le proprie credenziali (username e password).

(username e password). Cliccare sul pulsante di Login .

. In caso di smarrimento, si può cliccare su "Hai dimenticato la password?" per ricevere un link di reimpostazione via email.

Primo deposito 💳

Per iniziare a scommettere con denaro reale è necessario effettuare un deposito.

Ecco i passaggi per ricaricare il conto:

Effettuare il login sul sito o sull'App.

sul sito o sull'App. Accedere all'area "Deposito" o "Ricarica".

o "Ricarica". Selezionare uno dei metodi di pagamento offerti.

offerti. Inserire l'importo e confermare la transazione.

I metodi di pagamento disponibili includono: Carte Bancarie (Visa, Mastercard), PostePay, e-wallet (PayPal, Paysafecard, Skrill, Skrill 1-tap, NETELLER, ePay, OnShop), Bonifico bancario e Apple Pay.

Metodi di pagamento

Netbet accetta diversi metodi per depositi e prelievi. Per quanto riguarda i depositi, sono disponibili 11 metodi.

Metodo Minimo Massimo Tempi di elaborazione PostePay 5€ 50.000€ Immediato Visa 5€ 50.000€ Immediato Mastercard 5€ 50.000€ Immediato PayPal 5€ 50.000€ Immediato Skrill 5€ 50.000€ Immediato NETELLER 5€ 50.000€ Immediato Bonifico bancario 5€ 50.000€ 2-3 giorni lavorativi Paysafecard 5€ 50.000€ Immediato Skrill 1-tap 5€ 50.000€ Immediato Apple Pay 5€ 50.000€ Immediato ePay/OnShop 5€ 50.000€ Immediato

Per i prelievi i metodi disponibili sono 7. In particolare, si può scegliere tra Carte di Credito e debito Visa e MasterCard, e-Wallet (PayPal, Skrill, NETELLER), Bonifico Bancario, Apple Pay, Instant Wire Transfer.

Perché registrarsi su Netbet?

La scelta di registrarsi su Netbet può essere valutata attraverso l'analisi dei vantaggi e degli svantaggi.

Pro👍 Contro👎 Bookmaker legale con licenza ADM 15015 Assenza di Live Streaming Vasta offerta di oltre 22 sport Manca registrazione tramite SPID Ampia selezione di mercati di scommessa Cashout e Bet Builder disponibili Oltre 3.500 giochi da Casinò e Live Casinò Payout medio del 94,01% App nativa disponibile per Android e iOS

Netbet a confronto con altri bookmaker ADM 📊

Netbet si presenta come un operatore legale e sicuro nel panorama italiano delle scommesse ADM. Si distingue per l'ampia offerta di giochi da Casinò e per la varietà dei mercati di scommessa disponibili, pur non offrendo il Live Streaming.

Conoscere Netbet nel dettaglio 💡

Netbet è un sito di scommesse autorizzato a operare in Italia dall'ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) con licenza GAD n° 15015. Affidarsi a bookmaker legali come Netbet garantisce un ambiente di gioco sicuro e regolamentato.

Panoramica dei servizi Netbet:

🎾 Sport: copre più di 25 sport tra cui Calcio, Basket, Tennis, Formula 1, Ciclismo e molti altri, inclusa la sezione Spettacolo. Il payout medio è del 94,01%.

copre più di 25 sport tra cui Calcio, Basket, Tennis, Formula 1, Ciclismo e molti altri, inclusa la sezione Spettacolo. Il payout medio è del 94,01%. ⚽ Scommesse : offre scommesse Live, Cashout e Bet Builder. Presenti mercati specifici come Combo, Under/Over Calcio d'angolo, Marcatore, Ribaltone, Rigore, VAR, Gol fuori area, Almeno 1 palo o traversa. Non offre l'Exchange.

: offre scommesse Live, Cashout e Bet Builder. Presenti mercati specifici come Combo, Under/Over Calcio d'angolo, Marcatore, Ribaltone, Rigore, VAR, Gol fuori area, Almeno 1 palo o traversa. Non offre l'Exchange. 🎰 Casinò : dispone di oltre 3.500 giochi e una sezione Live Casinò. Tra i giochi più popolari figurano StarBurst, Book of Ra, e Age of the Gods.

: dispone di oltre 3.500 giochi e una sezione Live Casinò. Tra i giochi più popolari figurano StarBurst, Book of Ra, e Age of the Gods. 🎟️ Promozioni: sono disponibili 6 promozioni per lo Sport e 6 per il Casinò, tra cui il Bonus Benvenuto, il Bonus Multipla fino al 130% e il Predictor Serie A.

sono disponibili 6 promozioni per lo Sport e 6 per il Casinò, tra cui il Bonus Benvenuto, il Bonus Multipla fino al 130% e il Predictor Serie A. 📱App: app nativa disponibile per Android e iOS.

Opinione dell'esperto

Nome dell'autore: Antonio Pannella

Cosa ne pensi del processo di registrazione di NetBet?

Ho testato la registrazione su NetBet e devo dire che il risultato è stato soddisfacente. Sin dalla prima schermata era tutto chiaro. Ci sono due opzioni tra cui scegliere: Classica o SPID. La prima prevede l'inserimento manuale dei dati. La seconda, invece, ovviamente prevede l’utilizzo dello SPID, quindi è più veloce e non richiede poi successivamente la convalida del conto.

Quanto facile è registrarsi sul sito?

Da migliorare ci sarebbe solo l'inserimento di una terza opzione, ovvero la Carta d'Identità Elettronica. Avrebbe gli stessi vantaggi della registrazione tramite SPID ma senza i costi annuali. Detto ciò, bisogna dire che la fase di iscrizione è semplice e tutti possono facilmente creare il proprio account e usufruire dei bonus di benvenuto previsti per gli scommettitori.

In cosa l'iscrizione su NetBet può migliorare?

Ho apprezzato molto NetBet per diversi punti interessanti. Prima di tutto, al momento prevede dei bonus senza deposito, oltre a quelli con ricarica iniziale e questo è un aspetto importante. Poi il palinsesto è ampio e completo, con discipline famose e altre meno note ma comunque ricche di opportunità. In aggiunta è disponibile anche la funzione Bet Builder per creare le proprie quote personalizzate.

Domande frequenti

Quali sono le condizioni per aprire un conto di gioco su Netbet?

È necessario essere maggiorenni e residenti in Italia. Inoltre, è obbligatorio fornire un documento di identità valido e convalidare il conto entro 30 giorni dalla registrazione.

Cosa succede se non convalido il mio account Netbet?

Se la documentazione non viene fornita entro 30 giorni dalla registrazione, l'account viene sospeso e le eventuali vincite rimangono bloccate. Se non viene presentata entro ulteriori 60 giorni, l'account sarà definitivamente chiuso.

Il codice promozionale Netbet è obbligatorio per la registrazione?

No, l'inserimento del codice promozionale è opzionale e non è un requisito per completare l'iscrizione. Tuttavia, la sua assenza potrebbe non consentire di ricevere un eventuale bonus esclusivo.