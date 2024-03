Bonus Multipla di Netbet: Incrementi sulle vincite dal 5% al 130%

In questa pagina si analizza nel dettaglio il Bonus sulle scommesse Multiple offerto dal bookmaker Netbet.

Come altri siti scommesse con bonus multipla, anche l’operatore Netbet propone un incentivo ad inserire più eventi in schedina con la proposta del bonus sulle scommesse multiple.

Nei paragrafi seguenti forniremo maggiori dettagli sulle condizioni di utilizzo del Bonus Multipla Netbet, incluse le quote minime accettate, e proporremo una tabella riepilogativa degli incrementi sulle multiple sulla base del numero di eventi in schedina. Coloro che desiderano approfondire quale sia l’offerta di Netbet in termini di giochi e sport disponibili, possono prendere visione della nostra recensione Netbet sull’argomento.

Come funziona il Bonus Multipla Netbet: eccolo spiegato!

L’offerta per le scommesse multiple di Netbet consiste in un aumento progressivo delle potenziali vincite generate da schedine multiple. La promo prevede dunque una maggiorazione a partire dal 5% il valore della potenziale vincita per una schedina con 5 avvenimenti fino ad un incremento del 130% applicato su schedine con 30 eventi.

Ogni evento che compone la multipla deve rispettare, tra le altre cose, una quota minima pari a 1.20 perchè rientri nel conteggio della schedina su cui applicare il Bonus Multipla.

Termini dell’Offerta sulle Multiple di Netbet

I giocatori sapranno bene che tutte le promozioni di Netbet sono soggette a termini e condizioni di utilizzo. Chiaramente questo vale anche per altri operatori e si estende anche al Bonus Multipla. Qui vediamo gli elementi da tenere in considerazione per beneficiare del bonus sulle multiple:

La promo si applica a partire da 5 eventi in schedina fino a 30

La schedina multipla deve essere piazzata con denaro reale

La quota minima per evento è stabilita a 1.20

La vincita massima complessiva, compreso il bonus multipla Netbet, è fissata a 10.000€

Il bonus multipla si applica a tutti i tipi di giocata ad esclusione di vincente, passaggio turno, retrocessa si/no, qualificato si/no

Il Bonus si applica a schedine che includono scommesse pre-match e live betting

Percentuali di incremento Bonus Multipla Netbet

Analizziamo adesso qual è la percentuale di Bonus Multipla applicabile ad una schedina che contiene un numero X di eventi qualificanti:

Numero Eventi Percentuale Bonus Multipla 5 5% 6 9% 7 12% 8 16% 9 20% 10 25% 11 28% 12 32% 13 35% 14 40% 15 45% 16 50% 17 55% 18 61% 19 68% 20 74% 21 80% 22 85% 23 92% 24 100% 25 105% 26 110% 27 115% 28 120% 29 125% 30 130%

Domande Frequenti Bonus Multipla Netbet

Qual è la quota minima per evento per la promo sulle multiple?

La quota per avvenimento è fissata a 1.20. Le scommesse multiple che rispettano la quota minima e le altre condizioni, rientreranno nel calcolo del bonus multipla.

È previsto un tetto massimo di vincita ottenibile col Bonus Multipla?

Sì. Netbet corrisponde fino a 10 mila euro in vincita da multiple comprensiva di bonus.

Cosa succede se un evento incluso nella schedina multipla viene annullato?

L’evento annullato non viene considerato per il calcolo del bonus. Il Bonus Multipla applicabile sarà dipendente dal numero di eventi effettivamente giocati, sempre che le altre condizioni (numero di eventi, quota minima, ecc) vengano rispettati.