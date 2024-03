Il Bonus Multiple Bwin: tutte le info sugli incrementi

In questa pagina parleremo dell’incentivo offerto da Bwin sulle scommesse con più di 5 selezioni.

Tra i vari siti scommesse con Bonus Multipla si piazza anche Bwin, con l’offerta sulle scommesse contenenti dai 5 ai 30 eventi.

Nel seguente articolo analizzeremo come si articola il Bonus sulle scommesse Multiple proposto da Bwin come incentivo sulle vincite eventualmente generate dalle scommesse su più selezioni. Parleremo dei criteri di adesione all’offerta e forniremo una panoramica degli incrementi per numero di avvenimenti. Per un’analisi approfondita sul sito scommesse e casinò, rimandiamo i lettori alla nostra recensione Bwin.

Dettagli sul Bonus Multipla Bwin

Il bonus sulle scommesse con più avvenimenti è solo uno dei tanti bonus offerti da Bwin. In questo caso, la promozione si applica sia ai nuovi utenti che a quelli già registrati e prevede una maggiorazione, in caso di vincita, da applicarsi all’ammontare delle scommesse multiple che rispettano determinati criteri.

I termini e le condizioni del Bonus Multipla di Bwin

Come ogni altro bonus, anche la promo sulle multiple proposto da Bwin è soggetta a specifici parametri che ne regolano l’applicabilità. Qui vedremo i punti da tenere in considerazione per usufruire dell’offerta:

La promo sulle multiple si applica a scommesse contenenti da 5 a 30 selezioni

La quota minima per selezione deve essere pari ad almeno 1.25

Gli incrementi vanno dal 4% fino al 100% del valore della scommessa

Le scommesse antepost sono escluse dal calcolo del bonus

Non sono valide per il Bonus le scommesse piazzate con Super Quote, Rimborsi Jolly o altri bonus.

Se un evento contenuto nella multipla viene annullato, questo viene sottratto dal calcolo del bonus che resta applicabile se le restanti condizioni vengono rispettate

Tabella riepilogativa degli incrementi del Bonus Multipla Bwin

Come menzionato in precedenza, il valore del Bonus applicabile alle Multiple varia sulla base del numero di eventi inclusi nella giocata. Nella griglia seguente vedremo quali sono le percentuali applicabili in ogni caso:

Numero selezioni Percentuale Bonus Multipla applicabile 5 4% 6 7% 7 10% 8 15% 9 18% 10 20% 11 25% 12 30% 13 35% 14 40% 15 50% 16 60% 17 70% 18 80% 19 90% 20 o più 100%

Domande Frequenti sul Bonus Multipla di Bwin

Quanti eventi deve contenere una multipla per ricevere il 100% del Bonus Multipla?

Il Bonus multipla Bwin al 100% si applica a scommesse che contengono 20 o più selezioni.

Qual è la quota minima per selezione necessaria per partecipare all’offerta?

Tutti gli eventi devono avere una quota minima pari a 1.25 per entrare nel calcolo del Bonus Multipla.

Quanti eventi devo inserire in schedina affinché possa usufruire del bonus Multipla?

Il Bonus Multipla di Bwin si applica a schedine che contengono almeno 5 avvenimenti.