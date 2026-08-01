ATTENZIONE: Betaland è migrato a StarYes.it e non fa parte dei nostri affiliati. Per continuare a scommettere online suggeriamo di prendere in considerazione siti di scommesse alternativi come Sisal o Snai.

Betaland è un sito di scommesse e una piattaforma di gioco legale in Italia, autorizzata dall’ADM con la concessione GAD 15238. Per i nuovi iscritti è disponibile unbonus benvenuto scommesse Betaland pari al 100% del primo deposito fino a 100€.

In questa pagina, oltre ad illustrare i passaggi per sbloccare correttamente l'offerta ed i termini e condizioni ad essa relativi, si spiegherà anche come utilizzare il codice promo Betaland. In più si forniranno tutte le informazioni utili sul bonus benvenuto e su come effettuare la registrazione sul sito.

Qual è il codice promozionale Betaland primo deposito?

I nuovi giocatori che intendono ottenere il bonus di benvenuto per le scommesse possono digitare il codice promozionale Betaland BONU**** al momento del deposito. In questo modo si attiverà l’offerta consistente nel 100% del primo versamento fino 100€.

Bonus Betaland Dettagli Codice Promozionale Deposito BONU**** Deposito minimo 15€ Validità 30 giorni Requisiti Wagering di 10 volte Triple con moltiplicatore pari a 2.00 Quota di 1.10 per ogni singolo evento

Qual è il bonus Betaland?

Il bonus di benvenuto Betaland offre ai nuovi iscritti un bonus del 100% sul primo deposito fino a 100€. Per ottenere questa offerta, è necessario un deposito minimo di 15€ digitando il codice promozionale Betaland dedicato in fase di versamento. Il bonus viene accreditato come Fun Bonus e ha requisiti di puntata.

Per trasformare il Fun Bonus in Real Bonus, è necessario giocarlo 10 volte su scommesse multiple di almeno 3 eventi, con un moltiplicatore di quota pari a 2.00 e una quota per singola selezione di almeno 1.10. Queste condizioni devono essere soddisfatte entro 30 giorni dall'accredito. Una volta convertito in Real Bonus, l'importo deve essere rigiocato almeno una volta entro 30 giorni per poter essere prelevato.

Informazioni dettagliate sul bonus Betaland

Il bonus di benvenuto di Betaland, denominato "Bonus Sport Primo Deposito", è un'offerta che raddoppia l'importo del primo versamento fino a un massimo di 100€.

Ecco i passaggi per ottenere il bonus:

- aprire un conto gioco per la prima volta sul sito ufficiale Betaland.it;

effettuare un primo deposito di almeno 15€ utilizzando metodi di pagamento idonei come Carte di Credito/Debito, Skrill, Neteller o OnShop. Per ricevere il bonus massimo di 100€, è necessario un deposito di almeno 100€;

utilizzando metodi di pagamento idonei come Carte di Credito/Debito, Skrill, Neteller o OnShop. Per ricevere il bonus massimo di 100€, è necessario un deposito di almeno 100€; inserire il codice promozionale Betaland BONU**** dedicato all'iniziativa durante la fase di deposito;

BONU**** dedicato all'iniziativa durante la fase di deposito; L’importo pari al 100% del deposito fino a 100€ e viene accreditato come Fun Bonus ;

; per trasformare il Fun Bonus in "Real Bonus", è necessario giocarlo 10 volte (x10) su scommesse multiple (pre-match, live e miste) con un minimo di tre eventi. La quota complessiva della multipla deve essere di almeno 2.00, con ogni singola selezione avente una quota minima pari a 1.10.

Esempio: Se si riceve un Fun Bonus di 50€, è necessario generare un volume di scommesse di 50€ x 10 = 500€ per convertirlo;

il Fun Bonus si azzera automaticamente se non utilizzato entro 30 giorni dall'accredito;

una volta convertito in Real Bonus, l'importo deve essere rigiocato almeno una volta entro 30 giorni prima di poter essere prelevato.

È consigliabile consultare sempre i termini e le condizioni complete dell'offerta sul sito ufficiale di Betaland, poiché potrebbero essere aggiornati.

Come si utilizza il codice promozionale Betaland?

Per utilizzare il codice promozionale Betaland e attivare il bonus di benvenuto, è necessario seguire questi passaggi:

completare la registrazione sul sito Betaland;

sul sito Betaland; convalidare il conto gioco inviando una copia fronte/retro di un documento d'identità valido;

inviando una copia fronte/retro di un documento d'identità valido; accedere alla sezione "Ricarica" per effettuare un deposito;

selezionare il metodo di pagamento preferito e inserire l'importo;

e inserire l'importo; digitare il codice promozionale Betaland nell'apposito campo durante la fase di versamento.

Il codice promozionale Betaland è un "deposit code", il che significa che il suo inserimento avviene al momento della prima ricarica, ovvero dopo aver completato l'iscrizione.

Conoscere Betaland più nel dettaglio

Betaland è un operatore di scommesse e una piattaforma di gioco online autorizzata in Italia dall'ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) con la concessione GAD 15238.

Il bookmaker opera nel mercato italiano da diversi anni, garantendo un ambiente di gioco legale e sicuro. Si tratta probabilmente di uno dei siti di scommesse meno conosciuti in Italia, ma con un forte potenziale. Sulla piattaforma di gioco, infatti, gli utenti troveranno ottime quote sul calcio, tra le più alte nel mercato, affiancate da una vasta gamma di iniziative dedicate allo sport. In più la sezione delle scommesse sportive è solo uno dei diversi prodotti di questo operatore che diversifica la sua offerta tra casinò online e live casinò, poker, bingo, lotterie ma anche ippica e Totocalcio oltre agli skill games.

Sezione scommesse

Betaland offre un palinsesto sportivo con circa 25 discipline diverse, che includono sport popolari come calcio, tennis, basket, hockey, pallavolo, e anche opzioni meno comuni come cricket e freccette. Sono disponibili anche scommesse su eventi di spettacolo.

Nonostante il numero di discipline possa sembrare inferiore rispetto ad altri operatori, Betaland offre una vasta gamma di mercati di scommessa per ogni evento e campionato. Tra questi si trovano i risultati fissi, scommesse combo, under/over, corner, marcatore, ribaltone, rigore, VAR, gol fuori area, palo o traversa, e altri mercati speciali.

Un punto di forza di Betaland è il payout elevato, che raggiunge il 96,4% sui match di Serie A, rendendolo uno degli operatori con le percentuali di vincita potenziali più alte nel settore delle scommesse sportive.

La piattaforma offre sia eventi pre-match che scommesse live. Per alcuni eventi live, è disponibile anche una diretta streaming TV per gli utenti registrati con saldo positivo o che abbiano piazzato una scommessa nelle ultime 24 ore.

Il bookmaker fornisce anche strumenti utili per le scommesse online, come:

Top Match: per visualizzare gli eventi sportivi di rilievo della giornata;

Last Minute: per vedere i match con orario di inizio imminente;

La Soffiata: una schedina preimpostata dagli esperti di betting, che gli scommettitori possono giocare direttamente.

Metodi di pagamento

Betaland supporta diversi metodi per depositare e prelevare fondi. Per i depositi, sono disponibili Carte di Credito/Debito, Skrill, Neteller e OnShop. Al momento del versamento sul sito, gli utenti hanno la possibilità di digitare un codice promozionale Betaland nel modulo di pagamento. Si tratta di un’operazione facoltativa, ma necessaria ad esempio per ottenere il welcome bonus sul primo deposito.

I dettagli sui metodi di prelievo e ricarica, inclusi tempi e limiti, sono disponibili nella sezione pagamenti del sito. Per poter prelevare le eventuali somme vinte, i giocatori devono aver prima verificato il proprio conto di gioco.

Bonus scommesse Betaland a confronto con le offerte di altri operatori

Confrontare l'offerta di benvenuto di Betaland con quelle di altri operatori come Sisal, William Hill o Lottomatica è utile per avere una panoramica più ampia delle promozioni disponibili. Questo permette di valutare quale bonus si adatta meglio alle proprie preferenze di gioco, considerando fattori come l'importo offerto, i requisiti di puntata e le condizioni specifiche per la conversione del bonus.