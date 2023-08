In questo articolo i lettori potranno trovare tutte le informazioni sul codice promo Betaland: come utilizzarlo e quali sono i bonus scommesse attivi.

Betaland è un sito di scommesse e una piattaforma di gioco legale in Italia, autorizzata dall’ADM con la concessione GAD 15238. Per i nuovi iscritti è disponibile un bonus benvenuto scommesse pari al 100% del primo deposito fino a 100€.

In questa pagina, oltre ad illustrare i passaggi per sbloccare correttamente l'offerta ed i termini e condizioni ad essa relativi, si spiegherà anche come utilizzare il codice promo Betaland. In più si forniranno tutte le informazioni utili sul bonus benvenuto e su come effettuare la registrazione sul sito.

Codice promo Betaland: che cos'é?

Il codice promo Betaland è una formula alfanumerica che gli utenti hanno la possibilità di inserire nel campo apposito per aderire all'iniziativa ad esso collegata. Generalmente il codice si rende utile per ottenere il bonus benvenuto scommesse, tuttavia non è vincolante ai fini della registrazione. Questo vuol dire che il suo utilizzo è una scelta libera del cliente. Per scoprire il codice promo Betaland i giocatori possono consultare la pagina dei termini e condizioni della promozione o utilizzare uno dei collegamenti presenti in questa pagina per saperne di più

Betaland codice promozionale: come si usa?

Tecnicamente, il codice promo Betaland è un “deposit code”, ovvero va inserito al momento della prima ricarica, subito dopo aver completato l’iscrizione al sito (più in basso si può trovare una guida dettagliata sul tema).

Riassumendo, gli step da seguire per usare il codice promozionale Betaland sono i seguenti:

Completare l’iscrizione sul sito di scommesse sportive; Convalidare il proprio conto gioco, fornendo una copia fronte e retro del documento di identità utilizzato durante la registrazione; Aprire la pagina relativa ai pagamenti, cliccando sulla voce “Ricarica”; Selezionare il metodo di pagamento preferito, inserire l’importo e digitare il codice promo Betaland legato all'offerta di benvenuto per le scommesse.

Registrazione Betaland: tutti i passaggi

Il primo passo per ottenere un qualsiasi bonus benvenuto è la registrazione. Dopo di ché, in fase di versamento, è possibile usufruire del codice promo Betaland per ottenere il bonus benvenuto scommesse fino a 100€.

L’iscrizione a un sito di scommesse autorizzato dall’ADM segue una procedura semplice ma rigorosa, a tutela degli utenti e rispettosa della normativa italiana. Ecco gli step:

Visitare il sito ufficiale Betaland.it Cliccare sul pulsante giallo “Registrati” in alto a destra; Compilare la prima pagina del modulo di iscrizione, fornendo tutte le informazioni personali richieste come “nome”, “cognome”, “città di nascita”, “codice fiscale”, ecc. Cliccare quindi sul pulsante verde “Fase successiva”; Fornire gli altri dati richiesti, relativi alla residenza, oltre ai recapiti telefonici necessari e procedere; Inserire i riferimenti numerici e i dati relativi a un documento di identità in corso di validità. I dati dovranno essere precisi, poiché verrà effettuato un controllo successivamente per convalidare l’account (entro 30 giorni dalla registrazione); All’ultimo step, selezionare un nickname, fornire un indirizzo email e fissare il limite di ricarica settimanale. Fornire tutti i consensi necessari, leggendo attentamente il contratto di gioco prima di confermare la creazione dell’account Betaland. Nonostante in questo ultimo step sia presente un campo denominato Codice promo, Betaland al momento collega la sua offerta di benvenuto esclusivamente all’inserimento di un codice al momento del deposito, come descritto sopra e più nel dettaglio nei paragrafi successivi. Tuttavia è fondamentale consultare termini e condizioni di ciascuna iniziativa poiché questi potrebbero essere aggiornati e cambiare nel tempo.

Bonus Betaland di benvenuto fino a 100€

Il sito scommesse online propone al momento un bonus benvenuto sport con un'offerta denominata "Bonus Sport Primo Deposito" a tutti i nuovi clienti che aprono per la prima volta un conto gioco. Questa iniziativa consente di raddoppiare l'importo del primo versamento fino ad un massimo di 100€. Il bonus Betaland sport viene accreditato come Fun Bonus e può essere utilizzato solo per le scommesse sportive online.

Dettaglio offerta Descrizione Welcome Bonus Bonus Sport Primo Deposito Valore 100% del primo deposito fino a un massimo di 100 € Deposito minimo 15 € Metodi di pagamento accettati Carte di Credito/Debito, Skrill, Neteller, OnShop Codice Promozionale "BON*****" Ambito di applicazione del bonus Solo scommesse sportive Rigioco 10 volte il valore del Fun Bonus

Come utilizzare il codice promozionale Betaland e ottenere il bonus benvenuto scommesse

Aprire un conto gioco per la prima volta sul sito ufficiale Betaland.it Effettuare il primo deposito (minimo 15 €) utilizzando uno dei seguenti metodi di pagamento: Carte di Credito/Debito, Skrill, Neteller, OnShop. Per ricevere l'importo massimo pari al 100%, bisogna effettuare una ricarica di almeno 100€; Durante la fase di deposito, inserire il codice promozionale Betaland dedicato all'iniziativa; Ricevere l'importo del bonus, pari al 100% del deposito fino a un massimo di 100 €, accreditato come Fun Bonus; Utilizzare il Fun Bonus esclusivamente per le scommesse sportive sul sito; Per trasformare il Fun Bonus in "Real Bonus", è necessario giocarlo 10 volte con moltiplicatore di quota 2.00 e comunque con quota per singolo evento non inferiore a 1.10, attraverso scommesse multiple (pre-match, live e miste) con minimo tre eventi; Il Fun Bonus si azzera automaticamente dopo 30 giorni dalla data di accredito se non utilizzato; Una volta in Real Bonus, è necessario rigiocarlo almeno una volta entro 30 giorni per poterlo prelevare.

Dove si può trovare il codice promo Betaland?

Come fare per ottenere il welcome bonus Betaland? Come visto precedentemente occorre aprire un conto gioco sul sito di scommesse e dopo di ché utilizzare il codice promo Betaland e soddisfare le condizioni previste per l'iniziativa. Ecco i passaggi da seguire:

In genere il codice promozionale Betaland può essere consultato nella pagina dei termini e condizioni dell'iniziativa al quale è collegato. Per saperne di più è possibile visitare il sito ufficiale dell'operatore, anche utilizzando uno dei collegamenti disponibili in questa pagina. Ricordiamo che l'utilizzo del codice non è necessario ai fini della registrazione ma solo per aderire all'offerta in corso.

Come funziona il codice promo Betaland?

Il codice promo Betaland, come già indicato precedentemente, non è necessario per aprire un conto gioco. Dunque è una scelta facoltativa dell'utente. Tuttavia si rende necessario digitarlo per aderire all'iniziativa promozionale in corso qualora questa ne richieda l'uso. I giocatori hanno la possibilità di inserire il codice o al momento dell'iscrizione al portale, o al momento del deposito. A seconda delle condizioni previste dal welcome bonus.

Metodi di pagamento disponibili

Per iniziare a scommettere online sul sito dell'operatore, bisogna effettuare, fra le altre cose, un deposito tramite Carte di Credito/Debito, Skrill, Neteller od OnShop.

Nella tabella seguente sono forniti i dettagli relativi a tutti i metodi di prelievo e ricarica disponibili sul sito:

Metodo di pagamento Tempo di elaborazione del pagamento Limite minimo Limite massimo Carte di Credito/Debito VISA e Mastercard Istantaneo € 15 € 2.999,99 Skrill Istantaneo Variabile Variabile Skrill 1-Tap Istantaneo Variabile Variabile Skrill Rapid Transfer Istantaneo Variabile Variabile Neteller Istantaneo Variabile Variabile Ricarica Scratchcard Istantaneo Variabile Variabile Bonifico Bancario Da 2 a 5 giorni lavorativi Variabile Variabile Postagiro Variabile da 2 a 7 giorni Variabile Variabile On Shop Istantaneo € 25 € 300

Betaland a confronto con altri siti scommesse online

Codice promo Betaland - FAQ

Betaland è un sito sicuro?

Sì, oltre ad essere stato approvato dall’ADM, applica le linee guida sul Gioco Responsabile e applica misure moderne ed efficaci a protezione dei dati personali degli utenti durante la registrazione e le ricariche online.

Dove inserire il codice promozionale Betaland?

Quali bonus Betaland trovo sul sito?

GLi utenti hanno la possibilità di digitare i codici o al momento della registrazione, nel campo apposito del formulario, o in fase di versamento sulla piattaforma. Il momento in ci digitarlo dipende dalle condizioni dell'iniziativa alla quale si voglia prendere parte Per saperne di più è consigliabile consultare T&C..

Betaland propone diverse altre offerte ai suoi utenti, consultabili liberamente sul sito ufficiale, con l’elenco completo dei T&C.