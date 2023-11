Come aprire un conto Betaland, i passaggi per l'iscrizione e i documenti necessari per registrarsi online.

Betaland è un sito di scommesse online autorizzato ad operare in Italia da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e operante mediante licenza numero 15238.

Si tratta di un sito che offre una vasta gamma di intrattenimento. Le categorie disponibili sul sito sono infatti Sport, Live Betting, Casino, Live Casino, Poker, Skill Games, Bingo, Virtual, Lotterie, Totocalcio, Ippica, ecc.

Il sito permette ai nuovi utenti di sperimentare la propria piattaforma e la propria offerta mediante concessione di un bonus di benvenuto Betaland riservati ai nuovi iscritti.

Quali sono i passaggi da seguire per aprire un conto gioco?

Nel paragrafo seguente vedremo come effettuare l'iscrizione Betaland online e quali sono i passaggi e documenti richiesti.

Come prima cosa, è necessario recarsi sul sito dell’operatore Betaland.it e cliccare sul pulsante giallo in alto a destra “Registrati”.

, che devono necessariamente essere compilate da giocatori tassativamente maggiorenni. Una volta compilata ciascuna delle 4 pagine, l’utente dovrà cliccare sul bottone verde sottostante per procedere con la fase successiva.

Come effettuare i 4 passaggi per l'iscrizione

Nella prima schermata, come di consueto, sarà necessario inserire i dati anagrafici quali nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, sesso e codice fiscale (questo dato si autocompila in automatico una volta che tutti gli altri dati sono stati inseriti correttamente). La seconda pagina è costituita dai recapiti, cioè da tutte quelle informazioni relative all’indirizzo di residenza (via, numero civico, codice postale, città, provincia e nazione di residenza), più il numero di telefono. La terza schermata è relativa al documento di identità che si desidera utilizzare per l’iscrizione. Le opzioni a disposizione tramite il menù a tendina sono varie. Si può infatti scegliere tra: Carta d'identità, Passaporto, Patente, Porto d'armi, Patente nautica, Libretto di pensione, Patentino di abilitazioe alla conduzione di impianti termici, Altro. Qualsiasi sia il documento che decideremo di utilizzare, dovremo inserire il relativo numero insieme a data ed ente di rilascio e scadenza. Nell’ultima schermata ci sono due colonne da compilare. Quella a destra richiede al giocatore di impostare dei limiti ai depositi effettuabili entro un determinato periodo di tempo (selezionabile tramite un menù a tendina). Si tratta di una misura atta a prevenire che lo scommettitore finisca per giocare più di quanto si era prefissato. Tuttavia, questo limite potrà essere modificato in seguito dopo aver effettuato l'accesso all'account di gioco. Nella parte destra, invece, il giocatore dovrà inserire tutti i dati dell’account che utilizzerà da quel momento in poi per effettuare l’accesso al conto gioco: username, email, password, domanda di sicurezza e relativa risposta. Si tratta di informazioni che l'utente è tenuto a mantenere private, in quanto l'account è personale e il suo utilizzo è riservato al solo titolare.

Infine, nell’ultimissima parte, il giocatore potrà prendere visione dei termini e condizioni del gioco e del contratto e del trattamento dei dati personali, che dovrà accettare. Altre caselle, danno la possibilità di selezionare preferenze in termini di profilazione e comunicazioni inerenti marketing cui il giocatore può aderire o meno, a propria discrezione.

Una volta cliccato su Registrati, la procedura di creazione dell’account Betaland sarà finalizzata. A questo punto sarà necessario convalidare l’account per iniziare a utilizzarlo.

Bonus Scommesse e codici promo Betaland

Così come molti operatori delle socmmesse online, Betaland offre ai nuovi iscritti la possibilità di usufruire di determinate promozioni di benvenuto. Occorre, però, innanzitutto fare una distinzione tra codice presentatore e codice promo.

Mentre il codice presentatore altro non è che un codice di cui l'utente potrebbe essere in possesso, ma che non dà di fatto diritto alla riscossione di nessuna promozione particolare, il codice promo Betaland è un codice specifico che se inserito nel relativo campo all'atto dell'iscrizione o del deposito e permette di riscuotere un corrispettivo da utilizzare per le scommesse online e per iniziare a navigare tra le opzioni offerte da Betaland.

Per maggiori dettagli relativi ai Bonus scommesse Betaland, rimandiamo al sito dell’operatore dove sarà possibile consultare per esteso i relativi termini e condizioni.

Per ottenere il bonus è necessario, tuttavia, rispettare alcune condizioni:

Essere nuovi utenti Betaland (e cioè non aver mai utilizzato i servizi offerti dal bookmaker prima)

(e cioè non aver mai utilizzato i servizi offerti dal bookmaker prima) Utilizzare un metodo di pagamento specifico per effettuare il primo versamento di denaro (Carte di Credito/Debito, Skrill, Neteller e OnShop)

per effettuare il primo versamento di denaro (Carte di Credito/Debito, Skrill, Neteller e OnShop) Utilizzare un codice promo che dà diritto al riscatto dell’offerta

Nota: Il fun Bonus ottenibile al primo deposito potrà essere utilizzato per effettuare scommesse sportive, ma non per gli altri giochi offerti dall’operatore.

Verifica account Betaland

Per iniziare a giocare e scommettere su Betaland, è necessario che il nuovo conto di gioco venga prima verificato. Verificare un account consiste nell’invio all’operatore in questione di copia firmata del documento usato in fase di registrazione del conto, di modo che si possa procedere alla convalida e che venga dunque autorizzato l'utilizzo di questo nuovo account.

In aggiunta alla copia del documento d’identità, qualora si fosse optato per l’utilizzo di una carta di credito come metodo di pagamento predefinito, sarà allora necessario procedere alla convalida anche di quest’ultimo.

In questo caso, sarà quindi necessario inviare una copia della carta di credito o debito registrata sul conto (tenendo presente che alcuni dati dovranno essere oscurati).

L’invio della documentazione può essere fatto via email direttamente a Betaland entro 30 giorni dalla data di registrazione del conto, pena la chiusura del conto non verificato e l’impossibilità di utilizzarlo. L’indirizzo email da utilizzare per inviare i documenti è il seguente: documenti@oiaserv.com.

Metodi di pagamento accettati su Betaland

Su Betaland è possibile utilizzare diversi metodi di pagamento per effettuare versamenti di denaro e prelievi. Per ciascuno dei metodi ci sono limiti minimi e massimi per le somme da depositare e prelevare e anche i tempi di accredito potrebbero variare.

Nella tabella sottostante, abbiamo voluto raggruppare per sommi capi i metodi che è attualmente possibile usare su Betaland.

Deposito Prelievo Carta di credito/debito ✔ ✔ Skrill ✔ ✔ Neteller ✔ ✔ Scratchcard ✔ Bonfico Bancario ✔ ✔ Postagiro ✔ On Shop ✔ Voucher ✔

Chiusura conto Gioco Betaland

Il giocatore che per qualsiasi motivo intenda chiudere un conto gioco Betaland, può inviare richiesta scritta all’operatore tramite indirizzo email e specificare il motivo della richiesta.

In alternativa, potrà inviare la richiesta direttamente dal profilo di gioco, seguendo i passaggi elencati di seguito: