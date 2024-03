Come ottenere il Bonus Multipla Betaland sulle scommesse

In questa pagina analizzeremo come partecipare alla promozione sulle scommesse multiple offerta da Betaland.

Numerosi siti scommesse offrono incentivi alle scommesse multiple sotto forma di Bonus Multipla. Betaland si inserisce in questo contesto con un’offerta che prevede fino al 130% di incremento sulle scommesse con 30 eventi.

In questo articolo spiegheremo come funziona il Bonus sulle Scommesse Multiple offerto da Betaland e quali sono le condizioni di partecipazione alla promo. Vedremo su una tabella quale incremento corrisponde a determinati eventi in schedina. Per approfondimenti sull’operatore Betaland rimandiamo invece alla recensione che abbiamo stilato sull’operatore.

Come si articola il Bonus sulle Multiple Betaland

La promozione sulle scommesse multiple di Betaland consiste in una maggiorazione progressiva per ogni avvenimento che viene aggiunto alla giocata multipla, fino ad un massimo di 30 eventi.

Termini e condizioni del Betaland Bonus Multipla

Così come per altri bonus offerti da Betaland, anche il Bonus sulle Multiple viene regolato da alcuni parametri. Tra questi:

Il bonus si applica a partire da 5 eventi in schedina

La quota di ogni evento dovrà essere uguale o maggiore a 1.20

Gli eventi annullati vengono detratti dal calcolo del Bonus Multipla

Il Bonus Multipla Betaland si applica a scommesse pre-match e live

Il numero massimo di eventi per biglietto è stabilito a 30

Schema percentuali Bonus Multipla Betaland

Vediamo nello specifico la percentuale di Bonus Multipla applicato da Betaland su una schedina multipla vincente che rispetti i requisiti di cui sopra:

Eventi Betaland Bonus Multipla 5 3% 6 6% 7 8% 8 11% 9 14% 10 17% 11 20% 12 22% 13 25% 14 28% 15 30% 16 40% 17 45% 18 50% 19 55% 20 60% 21 70% 22 75% 23 80% 24 90% 25 100% 26 110% 27 120% 28 120% 29 120% 30 130%

Domande Frequenti Bonus sulle Multiple Betaland

Come riscattare il Bonus Multipla Betaland?

Per partecipare alla promo basta piazzare scommesse multiple che rispettino i termini descritti in questa pagina.

Cosa succede se un evento viene annullato?

Gli eventi annullati vengono sottratti dal calcolo del bonus multipla. Se la scommessa contiene ancora almeno 5 eventi con quota minima 1.20 che sia pre-match o live, allora il calcolo si basa sugli eventi qualificanti.

Posso usare un saldo bonus per piazzare una multipla e ricevere il Bonus Multipla?

No, il Bonus Multipla Betaland si applica solo ai coupon piazzati con saldo reale.