Guida al bonus multipla SNAI che aumenta la percentuale di vincita delle tue multiple fino a 30 eventi.

In questo articolo si affronterà l’argomento del Bonus Multipla Snai che incrementa la percentuale della potenziale di 3.5 punti (con 5 eventi) fino a 144.6 punti (con 30 avvenimenti).

Come molti altri siti scommesse con bonus multiple, anche Snai offre un incentivo sotto forma di Bonus Multipla.

Nel testo seguente si vedrà come funziona il bonus di Snai e come cambia il valore assegnato alla multipla sulla base del numero di avvenimenti inclusi nella scommessa. Si spiegheranno i termini e le condizioni della partecipazione all’offerta così come i limiti e la quota minima richiesta per sbloccare il bonus. Per maggiori dettagli sul sito scommesse e casinò Snai è possibile consultare la relativa recensione.

Come è strutturato il Bonus Multipla Snai

Il bonus multipla di Snai permette di ottenere una maggiorazione del 3.5% progressivo per ogni evento che viene inserito in schedina. Si parte da un minimo di 5 selezioni fino ad un massimo di 30 eventi.

Esempio: con 5 eventi si ottiene un incremento del 3.5%, con 6 eventi il 7.12%, con 7 selezioni la percentuale passa al 10.8% e così via fino a 144.60 per una multipla con 30 eventi.

La quota minima per il riscatto della promo è fissata a 1.25, pena l'esclusione di quell'evento dal calcolo del bonus.

Termini del bonus multipla Snai

Come ogni altra promozione Snai (e offerta in generale), anche questa promo è soggetta ad alcune condizioni. Qui di seguito elencheremo i punti salienti da tenere in considerazione:

La schedina multipla deve contenere almeno 5 eventi affinché il bonus multipla Snai venga applicato

Le quote devono essere uguali o superiori a 1.25.

Il bonus è valido su tutti gli sport.

Gli eventi antepost e le scommesse a sistema sono esclusi.

Percentuale Bonus Multipla Snai e Numero di eventi

Essendo un bonus progressivo, il bonus maggiorato sulle multiple aumenta all’aggiunta sulla schedina di avvenimenti, fino ad un massimo di 30. Vediamo nella tabella sottostante quali sono effettivamente le percentuali di Bonus dai 5 ai 30 eventi:

Numero eventi Percentuale Bonus Multipla Snai 5 3.50% 6 7.12% 7 10.87% 8 14,75% 9 18,77% 10 22,93% 11 27,23% 12 31,68% 13 36,29% 14 41,06% 15 46,00% 16 51,11% 17 56,40% 18 61,87% 19 67,53% 20 73,40% 21 79,47% 22 85,75% 23 92,25% 24 98,98% 25 105,94% 26 113,15% 27 120,61% 28 128,33% 29 136,32% 30 144,60%

Confronto Bonus Multipla Snai con offerte di altri operatori

Domande Frequenti su Snai Bonus Multipla

Qual è la quota minima da rispettare per usufruire del bonus Snai per le multiple?

Gli avvenimenti della schedina devono avere quota minima 1.25.

Su quali sport è possibile scommettere per usufruire del Bonus Multipla Snai?

Il Bonus Multipla Snai include scommesse per tutti gli sport. I tipi di scommessa non validi per la promozione sono antepost e sistemi.

Cosa succede se la multipla include quote inferiori a 1.25?

Quote inferiori a 1,25 non annullano il bonus, ma non partecipano al conteggio per l’erogazione del premio.