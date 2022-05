Witsel lascia il Borussia Dortmund, c'è la conferma del club: "Il contratto non sarà rinnovato"

Axel Witsel lascia il Borussia Dortmund. In scadenza di contratto a giugno, infatti, il centrocampista belga non proseguirà la propria avventura con i gialloneri. Dopo quattro annate si interrompe dunque il matrimonio tra l'ex giocatore dello Standard Liegi e il club tedesco.

Ad annunciare l'addio di Witsel è stato Marco Rose, tecnico del Borussia Dortmund che ha parlato in conferenza stampa dell'imminente addio al suo giocatore, che completerà la Bundesliga con l'ultimo incontro in programma per poi gaurdarsi in giro alla ricerca di una nuova esperienza.

L'articolo prosegue qui sotto

"Witsel è un grande giocatore, ha giocato molte partite importanti per noi. Tuttavia abbiamo deciso di non prolungare il contratto"

Lo stesso Witsel aveva comunque evidenziato già qualche giorno fa di essere pronto a lasciare la società: ora è però arrivata anche la conferma da parte del Borussia Dortmund, in vista dell'incontro contro l'Hertha Berlino di sabato, ultimo del 2021/2022.

“Sono molto felice di aver giocato per quattro anni ai massimi livelli, ma sono anche triste perché lascerò questo club. Qui ho tanti amici e grandi compagni di squadra”.

Quale sarà il futuro di Witsel? Molto probabilmente fuori dai grandi campionati, visto il forte interesse della MLS nei suoi confronti: sulle tracce del classe 1989, accostato al Milan a inizio carriera e negli ultimi anni alla Juventus, ci sono il Los Angeles FC e il Los Angeles Galaxy.

Per il Borussia Dortmund è iniziato con l'acceleratore il solito periodo di stravolgimento in fase di calciomercato: come noto è stato ceduto Haaland al Manchester City, ma coi Schwarzgelben ci sarà il ventenne Adeyemi, prelevato dal Salisburgo.

In più, il Dortmund si è anche già assicurato il centrale di difesa Nico Schlotterbeck, '99 acquistato per venti milioni. Porte aperte.